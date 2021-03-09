«ЮMoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений ЦБ Статьи редакции
Среди них — Aliexpress, Booking.com, Google, а также игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming, говорит источник РБК.
- Компании могут принимать платежи через «ЮKassa», а пользователи оплатить покупки электронным кошельком «ЮMoney», сообщили vc.ru в сервисе.
- На момент написания заметки в «ЮMoney» (принадлежит «Сберу») не сообщили, с какими компаниями сервис возобновил работу. Источник РБК на платежном рынке рассказал, что ограничения сняты на переводы в адрес Aliexpress, Booking.com, Google и на игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming.
- В «ЮMoney» добавили, что продолжают консультации с Центробанком по вопросу снятия временных ограничений для других иностранных компаний.
12 января ЦБ ограничил переводы денег в «ЮMoney» между физлицами и компаниями-нерезидентами после проверки сервиса в 2020 году. Ограничения должны были продлиться шесть месяцев.
- Вскоре AliExpress перестал принимать оплату через сервис. Компания заявила, что «следит за ситуацией» и попытается восстановить оплату через интернет-кошельки, как только все «урегулируется».
- По данным Frank Media, ограничения связаны с платежами компаний в онлайн-казино и «серым» букмекерам. По этим же причинам в декабре с проблемами столкнулся онлайн-кошелек Qiwi.
Да пускай хоть как яндекс свой сервис яндекс деньги называть будет. От этого он не станет более качественным и надёжным. У этих ребят опасно деньги хранить или оплачивать что то через них. я для оплаты отдельную карту имею.
В каком плане опасно?
в таком, что они деньги иногда списывали с кошелька просто так. Ненадежный сервис.
Ну сейчас ситуация такая. Чуть что в бан отправляют. Никакие документы справки из им пофиг. Сам сервис стал глючный . Рисковать деньгами из-за того что у тебя есть 100 тысяч а у девочки или мальчика что работают в саппорте Сбербанка я думаю не стоит
Яндекс то причем? Сейчас это сервис Сбера
А ограничение на переводы более 3500 в день по СБП они собираются снимать?
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