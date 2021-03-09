Что касается самой сделки, то считаю, что «Альфа-банк» купил не столько сам сервис онлайн-чаевых «Нетмонет», так как его экономика убыточна, а скорее накопленный портфель ресторанов — базу с собранной в одном месте статистикой по ним, с понятной аналитикой и прогнозируемыми оборотами.

Эту базу банк может в дальнейшем использовать для кросс-продаж банковских продуктов, ведь благодаря полученной информации они понимают, как работает тот или иной ресторан: какой средний чек, какой оборот, сколько сотрудников работает и так далее.