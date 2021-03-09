«Альфа-банк» подтвердил покупку сервиса безналичных чаевых «Нетмонет» Статьи редакции
Эксперты оценивают сумму сделки в диапазоне от 100 млн до 1,5 млрд рублей.
Банк получил 100% ООО «Системы благодарности», рассказали vc.ru в компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.
Команда основателей во главе с Георгием Высоцким останется в проекте и продолжит развивать его вместе с «Альфа-банком», а также примет участие в разработке других продуктов. В частности, речь идёт о решениях для сбора обратной связи от гостей заведений и внедрение механики оплаты через QR-коды в другие процессы и продукты «Альфа-банка» для малого бизнеса.
«Мы видим большое будущее за развитием интерфейсов обратной связи: сегодня люди хотят сами решать, каким будет сервис, которым они пользуются. Этот подход мы применяем при разработке собственных продуктов “Альфа-банка” И мы убеждены, что он очень актуален для наших клиентов малого бизнеса», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления «Альфа-банка» Денис Осин.
Сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов предположил в беседе с vc.ru, что сумма сделки может быть любой в интервале от 100 млн до 1,5 млрд рублей: всё зависит от планов «Альфа-банка» на актив.
Принципал Fort Ross Ventures и венчурный партнер Seedstars Денис Ефремов предполагал в феврале, что бизнес может быть оценен в $4-8 млн (около 297–595 млн рублей). Осин в разговоре с Forbes назвал эту оценку «очень близкой к правде».
Весь российский рынок безналичных чаевых CloudPayments оценивала в беседе с vc.ru в 120 млрд рублей в год, ещё около 40 млрд рублей приходятся на донаты. Сервис «Чаевые просто» оценивал объём чаевых в сегменте HoReCa в 13 млрд рублей в год.
Сервис «Нетмонет» запустился в середине 2019 года. Он позволяет перевести официантам чаевые по QR-коду и зарабатывает на 5%-й комиссии за вывод денег. По собственным данным, к сервису подключено более 3000 ресторанов и салонов красоты.
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Системы благодарности» в 2019 году составила 37 тысяч рублей, чистый убыток — 497 тысяч рублей. Состав учредителей сменился 5 марта.
По словам Осина, предложение по подключению к «Нетмонет» получат 627 тысяч клиентов малого и микробизнеса «Альфа-банка» не только в Москве и Санкт-Петербурге, где сейчас представлен сервис, но и по всей стране.
Сервисы безналичного перевода чаевых есть и у других банков: у «Сбера» есть SberTips, сервис для безналичного перевода чаевых по QR-коду вместе с CloudPayments развивает «Тинькофф».
37 000 (выручка) / 0,05 (комиссия) = 740 000 / 12 месяцев = 61 667 руб выручка в месяц.
Могу ошибаться - но это примерно чаевые одного официанта в неплохом заведении в месяц.
А кто-то пользовался сервисом или схожим? На сколько это интуитивно понятно вам и работникам услуг?
я часто пользуюсь. очень удобно - сканируешь qr на чеке, открывается окошко в браузере с выбором суммы чаевых и возможности взять комиссию сервиса на себя. оплата через эппл пэй/гугл пэй работает
а каким сервисом пользуетесь?
Во всех заведениях есть такая возможность? И как про неё узнали?
Я тоже пользуюсь. На столе обычно стоит карточка «Нетмонет», на которую нужно просто навести камеру
именно нетмонет. на чеке очень крупно написано, бывает еще отдельно карточку приносят (видимо, если касса не проинтегрированна). Тогда сумму сам вводишь. Если есть интеграция - тогда qr-код и кнопки-заготовки "5% 10% 15%" и расчетная сумма
Не знаю как сейчас, но раньше чаевые в ресторанах поровну делились на всю смену (повара, администраторы, другие официанты), а не доставались конкретному официанту. В случае электронных денег такая возможность отпадает.
Задний кот
Ну а почему чай должен быть обезличенным? Официант имеет право на чай, так как принёс суп и салат быстро и не забывал про меня и хлебушек в моё ограниченное время обеда, даже если повар суп пересолил, что аж чёлка встала.
чет дешево, я бы 2.5млрд дал и 5% чаевых
Хрен с Вами, давайте.
2 500 000 000
125 000 000
держите
с вас 20% ндс, счет выставлен в госуслугах, хорошего вам дня!
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