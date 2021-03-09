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Финансы
Таня Боброва

«Альфа-банк» подтвердил покупку сервиса безналичных чаевых «Нетмонет» Статьи редакции

Эксперты оценивают сумму сделки в диапазоне от 100 млн до 1,5 млрд рублей.

14 14 комментариев
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Банк получил 100% ООО «Системы благодарности», рассказали vc.ru в компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Команда основателей во главе с Георгием Высоцким останется в проекте и продолжит развивать его вместе с «Альфа-банком», а также примет участие в разработке других продуктов. В частности, речь идёт о решениях для сбора обратной связи от гостей заведений и внедрение механики оплаты через QR-коды в другие процессы и продукты «Альфа-банка» для малого бизнеса.

«Мы видим большое будущее за развитием интерфейсов обратной связи: сегодня люди хотят сами решать, каким будет сервис, которым они пользуются. Этот подход мы применяем при разработке собственных продуктов “Альфа-банка” И мы убеждены, что он очень актуален для наших клиентов малого бизнеса», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления «Альфа-банка» Денис Осин.

Сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов предположил в беседе с vc.ru, что сумма сделки может быть любой в интервале от 100 млн до 1,5 млрд рублей: всё зависит от планов «Альфа-банка» на актив.

Что касается самой сделки, то считаю, что «Альфа-банк» купил не столько сам сервис онлайн-чаевых «Нетмонет», так как его экономика убыточна, а скорее накопленный портфель ресторанов — базу с собранной в одном месте статистикой по ним, с понятной аналитикой и прогнозируемыми оборотами.

Эту базу банк может в дальнейшем использовать для кросс-продаж банковских продуктов, ведь благодаря полученной информации они понимают, как работает тот или иной ресторан: какой средний чек, какой оборот, сколько сотрудников работает и так далее.

Дмитрий Спиридонов
сооснователь и гендиректор CloudPayments

Принципал Fort Ross Ventures и венчурный партнер Seedstars Денис Ефремов предполагал в феврале, что бизнес может быть оценен в $4-8 млн (около 297–595 млн рублей). Осин в разговоре с Forbes назвал эту оценку «очень близкой к правде».

Весь российский рынок безналичных чаевых CloudPayments оценивала в беседе с vc.ru в 120 млрд рублей в год, ещё около 40 млрд рублей приходятся на донаты. Сервис «Чаевые просто» оценивал объём чаевых в сегменте HoReCa в 13 млрд рублей в год.

Сервис «Нетмонет» запустился в середине 2019 года. Он позволяет перевести официантам чаевые по QR-коду и зарабатывает на 5%-й комиссии за вывод денег. По собственным данным, к сервису подключено более 3000 ресторанов и салонов красоты.

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Системы благодарности» в 2019 году составила 37 тысяч рублей, чистый убыток — 497 тысяч рублей. Состав учредителей сменился 5 марта.

По словам Осина, предложение по подключению к «Нетмонет» получат 627 тысяч клиентов малого и микробизнеса «Альфа-банка» не только в Москве и Санкт-Петербурге, где сейчас представлен сервис, но и по всей стране.

Сервисы безналичного перевода чаевых есть и у других банков: у «Сбера» есть SberTips, сервис для безналичного перевода чаевых по QR-коду вместе с CloudPayments развивает «Тинькофф».

Почему безналичные чаевые в России — миллиардный…
Что интересного в таких сервисах и зачем их покупают или запускают банки.
vc.ru

#новость #альфабанк #нетмонет

14 14 комментариев
5
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Оригинальный Валера

16

От 100млн до 1.5млрд.
Охуеть эксперты 

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Александр Хруслов

–1

37 000 (выручка) / 0,05 (комиссия) = 740 000 / 12 месяцев = 61 667 руб выручка в месяц.

Могу ошибаться - но это примерно чаевые одного официанта в неплохом заведении в месяц.

А кто-то пользовался сервисом или схожим? На сколько это интуитивно понятно вам и работникам услуг?

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Victor Nosov

Александр
2

я часто пользуюсь. очень удобно - сканируешь qr на чеке, открывается окошко в браузере с выбором суммы чаевых и возможности взять комиссию сервиса на себя. оплата через эппл пэй/гугл пэй работает

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Александр Хруслов

Victor
0

а каким сервисом пользуетесь? 
Во всех заведениях есть такая возможность? И как про неё узнали?

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Murat Oshroev

Алексан…
1

Я тоже пользуюсь. На столе обычно стоит карточка «Нетмонет», на которую нужно просто навести камеру 

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Victor Nosov

Алексан…
0

именно нетмонет. на чеке очень крупно написано, бывает еще отдельно карточку приносят (видимо, если касса не проинтегрированна). Тогда сумму сам вводишь. Если есть интеграция - тогда qr-код и кнопки-заготовки "5% 10% 15%" и расчетная сумма

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Талип Мулюков

Александр
1

Ещё один оценщик из разряда 100млн - 1,5млрд подъехал).

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Привет

Александр
0

"Могу ошибаться - но это примерно чаевые одного официанта в неплохом заведении в месяц." - в хорошем заведении больше, 100к+ от чаюхи, при з.п 10к

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greg chudnoff

1

Так, надо срочно пилить финтех стартап

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Konstantin_Andreevich

0

Не знаю как сейчас, но раньше чаевые в ресторанах поровну делились на всю смену (повара, администраторы, другие официанты), а не доставались конкретному официанту. В случае электронных денег такая возможность отпадает.

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Задний кот

Konstantin_Andr…
1

Ну а почему чай должен быть обезличенным? Официант имеет право на чай, так как принёс суп и салат быстро и не забывал про меня и хлебушек в моё ограниченное время обеда, даже если повар суп пересолил, что аж чёлка встала. 

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Руслан Целебный

0

чет дешево, я бы 2.5млрд дал и 5% чаевых

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Вася Пражкин

Руслан
0

Хрен с Вами, давайте.

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Руслан Целебный

Вася
0

2 500 000 000
125 000 000

держите

с вас 20% ндс, счет выставлен в госуслугах, хорошего вам дня!

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