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Финансы
Таня Боброва

Основатель Zoom Эрик Юань перевёл неизвестным акции на $6 млрд — это около 40% его доли Статьи редакции

Акции сервиса видеосвязи выросли в 2020 году почти на 400% на фоне пандемии.

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В начале марта 2021 года Эрик Юань перевёл почти 18 млн акций Zoom, пишет Bloomberg со ссылкой на документы. На закрытии 5 марта акции компании стоили $337 за штуку.

В документах не указываетя получатель акций. По данным The Wall Street Journal, переданные бумаги составляют около 40% доли предпринимателя. Издание указывает, что сделка была зарегистрирована как два подарка по 9 млн акций каждый от двух трастов под управлением Юаня и его супруги.

Carlo Allergi / Reuters

В Zoom заявили изданию, что «распределение было осуществлено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его жены и соответствует типичной практике планирования имущества Юаней». Кому перешли акции, в компании не раскрыли. Юань и его супруга не ответили на запросы о комментариях.

WSJ пишет со ссылкой на данные исследовательской компании InsiderScore, что до сделок Юань был крупнейшим акционером Zoom с долей 15% или около 40% голосующих акций. По данным аналитиков, подарки составили около 6% выпущенных акций.

Предприниматель увеличил своё состояние на фоне роста Zoom из-за массового перехода на удалёнку во время пандемии. В 2020 году акции компании выросли почти на 400%, но в 2021 году упали на 7,8%, пишет Bloomberg.

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#новость #zoom

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Konstantin_Andreevich

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У меня как раз уведомление от Сбера сработало. Пойду посмотрю

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Gavroche

8
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Николай Шелопугин

4

- Алло, это служба безопасности Уолл Стрит
- Так
- Кто то пытается украсть ваши акции, скажите код из смс
Профит!

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No Name

2

Уход от налогов? Ему то точно известно кому и что перевел 

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Султанов Андрей

No
0

Так он же и перевёл

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No Name

Султанов
0

Ну, я же и говорю, что похоже на уход от налогов. Переводишь себе же на левый счёт или на счёт жены брата, как дарение со скрытием адресата. И все, ты чист перед налоговой. Плати налоги лишь за малую часть от своего состояния, а как акции подрастут, то можно обратно дарение оформить. 
И как я понял, он оставил себе ровно столько, чтоб сохранить право голоса в совете директоров

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Алексей Моисеев

1

Вот это я понимаю, подарочек)

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Эрик Шарипов

0

Хороший такой подарочек.

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Ruslan Umarkhanov

0

Пьянка 88lvl😂😂😂

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Анна Яковлева

0

Рейдерский захват, такое часто бывает

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Всеволод Волчанский

0

Желтовато для VC. 

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