Акции сервиса видеосвязи выросли в 2020 году почти на 400% на фоне пандемии.

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В начале марта 2021 года Эрик Юань перевёл почти 18 млн акций Zoom, пишет Bloomberg со ссылкой на документы. На закрытии 5 марта акции компании стоили $337 за штуку.

В документах не указываетя получатель акций. По данным The Wall Street Journal, переданные бумаги составляют около 40% доли предпринимателя. Издание указывает, что сделка была зарегистрирована как два подарка по 9 млн акций каждый от двух трастов под управлением Юаня и его супруги.

Carlo Allergi / Reuters

В Zoom заявили изданию, что «распределение было осуществлено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его жены и соответствует типичной практике планирования имущества Юаней». Кому перешли акции, в компании не раскрыли. Юань и его супруга не ответили на запросы о комментариях.

WSJ пишет со ссылкой на данные исследовательской компании InsiderScore, что до сделок Юань был крупнейшим акционером Zoom с долей 15% или около 40% голосующих акций. По данным аналитиков, подарки составили около 6% выпущенных акций.