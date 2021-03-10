«Ъ»: в России перестанет работать американская MoneyGram — единственный иностранный игрок на рынке переводов Статьи редакции
Переводы через систему будет обслуживать «Золотая корона».
MoneyGram подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу на рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
MoneyGram будет продолжать обслуживать клиентов с помощью платежной системы «Золотая корона» — все переводы в России будут идти через ее пункты выдачи, рассказали собеседники «Коммерсанта». «Золотая корона» занимает около 70% рынка денежных переводов в России, у неё более 160 банков-партнеров для выдачи и отправки переводов и около 5 тысяч небанковских точек, отмечает издание.
В MoneyGram не ответили на запрос. На сайте компании есть информация о том, что с 1 марта все денежные переводы можно получать через банков-партнёров «Золотой короны».
Председатель совета директоров «Золотой короны» Николай Смирнов назвал это «стратегическим партнёрством». Он добавил, что компания впервые предоставляет свою инфраструктуру как сервис и планирует реализовать отправку переводов в MoneyGram из «Золотой короны».
Благодаря партнерству MoneyGram сможет сохранить базу клиентов и их лояльность, а также предоставить альтернативный и, скорее всего, более дешевый сервис, отмечает «Коммерсантъ». Например, перевод из России за рубеж у MoneyGram стоит 3-5% от отправляемой суммы, у «Золотой короны» — около 1%.
Скоро для денег народа будет полный железный занавес. Для денег кого надо будет все хорошо.
Всегда поражала эта схема вывода денег. Тут один другому юрик перечислит 700000, так операция блокируется, банки требуют договор, чуть ли не физически надо объяснять всем. А тут назвал это переводом за границу, просто сумма 8500 долларов США и перевел за 3-5 процентов.
Когда слышу MoneyGram, сразу представляю полуподвальный торговый комплекс у дома, в котором в конце длинного коридора до 2015 года висела картонка с надписью «ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ».
Короче, какая-то ностальгическая новость.
Мутная схема через Мониграм. Мало того, что обошел пол города, но работал их 15 точек всего 2. Так к тому же выдавать до 18 лет отказались
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