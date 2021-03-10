Переводы через систему будет обслуживать «Золотая корона».

MoneyGram подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу на рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

MoneyGram будет продолжать обслуживать клиентов с помощью платежной системы «Золотая корона» — все переводы в России будут идти через ее пункты выдачи, рассказали собеседники «Коммерсанта». «Золотая корона» занимает около 70% рынка денежных переводов в России, у неё более 160 банков-партнеров для выдачи и отправки переводов и около 5 тысяч небанковских точек, отмечает издание.

В MoneyGram не ответили на запрос. На сайте компании есть информация о том, что с 1 марта все денежные переводы можно получать через банков-партнёров «Золотой короны».

Председатель совета директоров «Золотой короны» Николай Смирнов назвал это «стратегическим партнёрством». Он добавил, что компания впервые предоставляет свою инфраструктуру как сервис и планирует реализовать отправку переводов в MoneyGram из «Золотой короны».

Благодаря партнерству MoneyGram сможет сохранить базу клиентов и их лояльность, а также предоставить альтернативный и, скорее всего, более дешевый сервис, отмечает «Коммерсантъ». Например, перевод из России за рубеж у MoneyGram стоит 3-5% от отправляемой суммы, у «Золотой короны» — около 1%.