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Финансы
Рая Хачатрян

«Ъ»: в России перестанет работать американская MoneyGram — единственный иностранный игрок на рынке переводов Статьи редакции

Переводы через систему будет обслуживать «Золотая корона».

MoneyGram подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу на рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

MoneyGram будет продолжать обслуживать клиентов с помощью платежной системы «Золотая корона» — все переводы в России будут идти через ее пункты выдачи, рассказали собеседники «Коммерсанта». «Золотая корона» занимает около 70% рынка денежных переводов в России, у неё более 160 банков-партнеров для выдачи и отправки переводов и около 5 тысяч небанковских точек, отмечает издание.

В MoneyGram не ответили на запрос. На сайте компании есть информация о том, что с 1 марта все денежные переводы можно получать через банков-партнёров «Золотой короны».

Председатель совета директоров «Золотой короны» Николай Смирнов назвал это «стратегическим партнёрством». Он добавил, что компания впервые предоставляет свою инфраструктуру как сервис и планирует реализовать отправку переводов в MoneyGram из «Золотой короны».

Благодаря партнерству MoneyGram сможет сохранить базу клиентов и их лояльность, а также предоставить альтернативный и, скорее всего, более дешевый сервис, отмечает «Коммерсантъ». Например, перевод из России за рубеж у MoneyGram стоит 3-5% от отправляемой суммы, у «Золотой короны» — около 1%.

#новость #moneygram

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6 комментариев
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Канищев Максим

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Скоро для денег народа будет полный железный занавес. Для денег кого надо будет все хорошо. 

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Игорь

Канищев
2

Дворцы строить нынче не дешево стало. Вот и пытаются взять под контроль все деньги страны и тянуть с них себе в карман.

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Rusakover Rusakover

2

Всегда поражала эта схема вывода денег. Тут один другому юрик перечислит 700000, так операция блокируется, банки требуют договор, чуть ли не физически надо объяснять всем. А тут назвал это переводом за границу, просто сумма 8500 долларов США и перевел за 3-5 процентов. 

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Иван Касаткин

2

Когда слышу MoneyGram, сразу представляю полуподвальный торговый комплекс у дома, в котором в конце длинного коридора до 2015 года висела картонка с надписью «ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ».

Короче, какая-то ностальгическая новость.

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Стальной Гоша

0

"единственный иностранный игрок на рынке переводов"

(здесь много улыбок было)

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Даниил Поляков

–3

Мутная схема через Мониграм. Мало того, что обошел пол города, но работал их 15 точек всего 2. Так к тому же выдавать до 18 лет отказались

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