В качестве налоговых агентов YouTube, Instagram и другие.

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Власти хотят обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, пишут «Ведомости» со ссылкой на перечень мер по поддержке российской ИТ-отрасли.

В качестве налоговых агентов Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные площадки будут уплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».

Для это к середине 2021 года разработают федеральный закон, говорится в документе. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В ведомствах не ответили на запросы «Ведомостей».

Эта норма поможет увеличить поступления в бюджет от деятельности российских блогеров, сказано в плане. В 2020 году, по данным BloggerBase, только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей, пишут «Ведомости».

В основном блогеры получают рекламные доходы на личный счёт — если сумма меньше 500 тысяч рублей, то платёж не квалифицируется как коммерческий, поэтому никто его не отслеживает, объясняет директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, можно предположить, что из-за этого государство теряет миллиарды рублей ежегодно — точную сумму назвать невозможно.

Инициатива Минцифры вызывает много вопросов, например, как будут находить владельцев аккаунта, в котором прошла реклама, рассуждает глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он утверждает, что для начала нужно, чтобы «иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования».

В TikTok и YouTube отказались от комментариев.