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Финансы
Рая Хачатрян

Минцифры задумало обязать иностранные компании платить налоги с доходов блогеров от рекламы — «Ведомости» Статьи редакции

В качестве налоговых агентов YouTube, Instagram и другие.

9 9 комментариев
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Власти хотят обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, пишут «Ведомости» со ссылкой на перечень мер по поддержке российской ИТ-отрасли.

В качестве налоговых агентов Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные площадки будут уплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».

Для это к середине 2021 года разработают федеральный закон, говорится в документе. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В ведомствах не ответили на запросы «Ведомостей».

Эта норма поможет увеличить поступления в бюджет от деятельности российских блогеров, сказано в плане. В 2020 году, по данным BloggerBase, только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей, пишут «Ведомости».

В основном блогеры получают рекламные доходы на личный счёт — если сумма меньше 500 тысяч рублей, то платёж не квалифицируется как коммерческий, поэтому никто его не отслеживает, объясняет директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, можно предположить, что из-за этого государство теряет миллиарды рублей ежегодно — точную сумму назвать невозможно.

Инициатива Минцифры вызывает много вопросов, например, как будут находить владельцев аккаунта, в котором прошла реклама, рассуждает глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он утверждает, что для начала нужно, чтобы «иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования».

В TikTok и YouTube отказались от комментариев.

  • Инициатива властей — ещё одна попытка найти дополнительный источник доходов от ИТ-сектора, чтобы компенсировать потери из-за введения налогового маневра для отрасли, пишут «Ведомости». Он уменьшает социальные взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.
  • 4 марта «Ведомости» сообщили, что в правительстве задумались о новом «налоге на Google» для поддержки российской ИТ-отрасли. Он может быть введен для зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в интернете.
  • Издание также узнало, что Минцифры хочет обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО, платить налоги с их зарплат.

#новость #налоги

9 9 комментариев
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Борис Смирнов

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Просрали, развалили или полностью монополизировали все ключевые отрасли в стране и теперь решили нихуя не делая поиметь денег с IT-гигантов. Вместо того, чтобы развивать собственные проекты, всеми силами выдавливаем из России IT-разработчиков. Следующий шаг после блоггеров - обложить налогами все стартапы с выходцами из России?!?

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work tasks

Борис
0

 Следующий шаг после блоггеров - обложить налогами все стартапы с выходцами из России?!?

Собирать налоги с потенциально возможной недополученной прибыли (по аналогии с налогом Михалкова). 
Хотя стоп, зачем Я это подсказываю...

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Vadim Medvedev

Борис
0

Налогами облагается любая коммерческая деятельность. Это совершенно нормально. И блогер с миллионными доходами очевидно должен платить налог со своей предпринимательской деятельности.

Ровно так же как их платит, например, телеканал тнт с рекламной выручки в камеди, так же их должен платить условный влад бумага. 

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Антон piter

Борис
0

Замените на США, где, в отличии от России, каждая букашка налоги платит, и поймёте, что налоговая дисциплина не влияет напрямую на развитие IT или его отсутствие...

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Kirill Sidorov

3

Как обычно в итоге заплатят блогеры и рекламодатели, а по итогу потребитель. Это как наш любимый премьер рассказывал "НДС людей не коснется, его же бизнес платит"

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Alex Shevchenko

1

Вот зайдешь на vc , как посмеешься 😂

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Антон piter

0

Не с той стороны заходят. Надо просто в целом приучить людей налоги платить. Тогда у блогера, регулярно получающего переводы из какой-нибудь Ирландии, даже в голову не придет не указать это в декларации...

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Дмитрий Павлов

0

Только потребляют , сколько им нужно
Метод правления - коррупция

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Павел Гражданский

0

Следующих облагать налогом предлагаю бабушек, продающих семечки в пакетиках. Сложно посчитать сколько миллиардов государство теряет каждый год.

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