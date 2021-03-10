После IPO основатели ритейлера стали миллиардерами.

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Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price начала торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на Лондонской бирже под тикером FIXP.

В первые минуты торгов бумаги Fix Price немного дешевели, но затем выросли до $10,05 за штуку. На 13:30 мск бумаги стоят $9,79 за GDR.

10 марта торги начались и на бирже в Москве: на максимуме бумаги дорожали до 757 рублей за штуку. На 13:40 мск бумаги стоят 722,9 рублей (-0,22%).

Запланированная цена размещения — $9,75 за GDR. Первоначально Fix Price хотела продавать бумаги по $8,75-9,75 за GDR, но 5 марта заявила, что размещение пройдёт по верхней границе, а его объём составит 178,37 млн бумаг вместо 170 млн из-за высокого спроса. В результате компания может привлечь до $2 млрд, хотя изначально планировала $1,5-1,7 млрд.

Инвесторы, которые подали заявку на GDR, могли совершить с ними условные сделки на Лондонской бирже с 5 марта.