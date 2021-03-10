Fix Price начала торги на Лондонской и Московской биржах Статьи редакции
После IPO основатели ритейлера стали миллиардерами.
Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price начала торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на Лондонской бирже под тикером FIXP.
В первые минуты торгов бумаги Fix Price немного дешевели, но затем выросли до $10,05 за штуку. На 13:30 мск бумаги стоят $9,79 за GDR.
10 марта торги начались и на бирже в Москве: на максимуме бумаги дорожали до 757 рублей за штуку. На 13:40 мск бумаги стоят 722,9 рублей (-0,22%).
Запланированная цена размещения — $9,75 за GDR. Первоначально Fix Price хотела продавать бумаги по $8,75-9,75 за GDR, но 5 марта заявила, что размещение пройдёт по верхней границе, а его объём составит 178,37 млн бумаг вместо 170 млн из-за высокого спроса. В результате компания может привлечь до $2 млрд, хотя изначально планировала $1,5-1,7 млрд.
Инвесторы, которые подали заявку на GDR, могли совершить с ними условные сделки на Лондонской бирже с 5 марта.
Основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян стали миллиардерами после IPO: состояние каждого оценивается в $3,4 млрд по версии Forbes и в $3,6 млрд — по версии Bloomberg.
Может кто-нибудь подсказать, как формируется начальная цена торгов на бирже?
Зависит ли цена от количества акций?
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