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Финансы
Таня Боброва

Fix Price начала торги на Лондонской и Московской биржах Статьи редакции

После IPO основатели ритейлера стали миллиардерами.

2 2 комментария
144 просмотров

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price начала торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на Лондонской бирже под тикером FIXP.

В первые минуты торгов бумаги Fix Price немного дешевели, но затем выросли до $10,05 за штуку. На 13:30 мск бумаги стоят $9,79 за GDR.

10 марта торги начались и на бирже в Москве: на максимуме бумаги дорожали до 757 рублей за штуку. На 13:40 мск бумаги стоят 722,9 рублей (-0,22%).

Запланированная цена размещения — $9,75 за GDR. Первоначально Fix Price хотела продавать бумаги по $8,75-9,75 за GDR, но 5 марта заявила, что размещение пройдёт по верхней границе, а его объём составит 178,37 млн бумаг вместо 170 млн из-за высокого спроса. В результате компания может привлечь до $2 млрд, хотя изначально планировала $1,5-1,7 млрд.

Инвесторы, которые подали заявку на GDR, могли совершить с ними условные сделки на Лондонской бирже с 5 марта.

Основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян стали миллиардерами после IPO: состояние каждого оценивается в $3,4 млрд по версии Forbes и в $3,6 млрд — по версии Bloomberg.

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#новость #fixprice

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Roman Moskovskiy

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Должно было быть 55 рублей!

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Олег

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Может кто-нибудь подсказать, как формируется начальная цена торгов на бирже?
Зависит ли цена от количества акций?

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/\ec
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Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
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