 ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций с помощью Telegram-каналов

Сделки группы инвесторов «русского Reddit» приостановят.

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5 марта Центробанк заметил аномальное ценообразование акций энергетической компании «МРСК Юга» — оно продолжалось около получаса, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях. Его слова приводит VTimes.

Манипулировать акциями компании пытались Telegram-каналы, которые призывали трейдеров разогнать стоимость этих акций. Участники каналов планировали координированные сделки заранее, а в 16:00 в чатах была опубликована конкретная бумага, стоимость которой и пытались искусственно повысить, пишет издание.

По словам Ляха, идея была в том, чтобы дождаться роста стоимости акций и затем продать бумаги тем новичкам, кого привлечет рост котировок. ЦБ решил заблокировать более 60 счетов участников этих каналов — тех, кто стал проводить сделки с этими акциями или купил их заранее.

9 марта Центробанк опубликовал предписания крупнейшим брокерам приостановить биржевые сделки отдельным клиентам для исключения манипулирования рынком. Их получили «Сбербанк», «Тинькофф», ВТБ, БКС, «Открытие брокер», «Альфа-банк» и «Атон».

В «Тинькофф» рассказали VTimes, что ограничения коснутся 39 клиентов: брокер приостановит исполнение их торговых поручений и проведет проверку. Сотрудник ещё одного брокера рассказал, что предписание затронет одного клиента, который пытался поучаствовать в росте акций электросетевой компании.

В «Сбере» не раскрывают информацию об операциях, совершенных его клиентами; в «Открытие брокер» подтвердили, что компания получила предписание ЦБ, но от других комментариев отказались. В ВТБ и «Альфа-банке» также не стали комментировать информацию, другие брокеры пока не ответили на запросы издания.

Что дальше

Значительно разогнать стоимость акций трейдерам не удалось, отмечает VTimes. По словам Ляха, ликвидность акций «МРСК Юга» в пятницу выросла в несколько раз по сравнению с обычной, но котировки в моменте росли менее чем на 10%.

По данным Мосбиржи, которые приводит издание, с этими бумагами 5 марта было заключено чуть более 2000 сделок на 15,2 млн рублей. В течение недели до этого в день проходило 400-600 сделок объёмом до 1,6 млн рублей.

Теперь ЦБ выяснит, можно ли считать эту ситуацию манипулированием рынком. Брокеры должны будут проанализировать информацию о связанных с инцидентом клиентах и направить её регулятору — до этого времени их счета будут заблокированы.

Если ЦБ установит, что манипулирование было, он может потребовать блокировки Telegram-каналов, сообщил Лях. Однако он отметил, что задача регулятора — предотвращение нерыночного ценообразования, а не борьба с соцсетями.

История «ребят с Reddit»

В начале 2021 года инвесторы-любители из сообщества WallStreetBets на Reddit стали в шутку скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop, подняв их на 700%. Затем сообщество переключилось на акции других «умирающих» компаний.

После этого инвестфирмы потеряли миллиарды долларов, глава Reddit Стив Хаффман поддержал сообщество, а Минюст США, по словам источников WSJ, начал расследование о манипулировании рынком.