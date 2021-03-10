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Финансы
Таня Боброва

ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций с помощью Telegram-каналов Статьи редакции

Сделки группы инвесторов «русского Reddit» приостановят.

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5 марта Центробанк заметил аномальное ценообразование акций энергетической компании «МРСК Юга» — оно продолжалось около получаса, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях. Его слова приводит VTimes.

Манипулировать акциями компании пытались Telegram-каналы, которые призывали трейдеров разогнать стоимость этих акций. Участники каналов планировали координированные сделки заранее, а в 16:00 в чатах была опубликована конкретная бумага, стоимость которой и пытались искусственно повысить, пишет издание.

По словам Ляха, идея была в том, чтобы дождаться роста стоимости акций и затем продать бумаги тем новичкам, кого привлечет рост котировок. ЦБ решил заблокировать более 60 счетов участников этих каналов — тех, кто стал проводить сделки с этими акциями или купил их заранее.

9 марта Центробанк опубликовал предписания крупнейшим брокерам приостановить биржевые сделки отдельным клиентам для исключения манипулирования рынком. Их получили «Сбербанк», «Тинькофф», ВТБ, БКС, «Открытие брокер», «Альфа-банк» и «Атон».

В «Тинькофф» рассказали VTimes, что ограничения коснутся 39 клиентов: брокер приостановит исполнение их торговых поручений и проведет проверку. Сотрудник ещё одного брокера рассказал, что предписание затронет одного клиента, который пытался поучаствовать в росте акций электросетевой компании.

В «Сбере» не раскрывают информацию об операциях, совершенных его клиентами; в «Открытие брокер» подтвердили, что компания получила предписание ЦБ, но от других комментариев отказались. В ВТБ и «Альфа-банке» также не стали комментировать информацию, другие брокеры пока не ответили на запросы издания.

Что дальше

Значительно разогнать стоимость акций трейдерам не удалось, отмечает VTimes. По словам Ляха, ликвидность акций «МРСК Юга» в пятницу выросла в несколько раз по сравнению с обычной, но котировки в моменте росли менее чем на 10%.

По данным Мосбиржи, которые приводит издание, с этими бумагами 5 марта было заключено чуть более 2000 сделок на 15,2 млн рублей. В течение недели до этого в день проходило 400-600 сделок объёмом до 1,6 млн рублей.

Теперь ЦБ выяснит, можно ли считать эту ситуацию манипулированием рынком. Брокеры должны будут проанализировать информацию о связанных с инцидентом клиентах и направить её регулятору — до этого времени их счета будут заблокированы.

Если ЦБ установит, что манипулирование было, он может потребовать блокировки Telegram-каналов, сообщил Лях. Однако он отметил, что задача регулятора — предотвращение нерыночного ценообразования, а не борьба с соцсетями.

История «ребят с Reddit»

В начале 2021 года инвесторы-любители из сообщества WallStreetBets на Reddit стали в шутку скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop, подняв их на 700%. Затем сообщество переключилось на акции других «умирающих» компаний.

После этого инвестфирмы потеряли миллиарды долларов, глава Reddit Стив Хаффман поддержал сообщество, а Минюст США, по словам источников WSJ, начал расследование о манипулировании рынком.

В феврале группа инвесторов подала иск против инициатора «войны Reddit с Уолл-стрит» Кита Гилла, обвинив его в манипуляциях с акциями GameStop. Они считают, что он выдавал себя за любителя и нарушил все возможные правила. Гилл также дал показания перед Конгрессом, но в марте потерял статус профессионального брокера.

Итоги «войны» Reddit и Уолл-стрит для её героев…
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vc.ru

#новость #инвестиции

28 28 комментариев
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28 комментариев
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Канищев Максим

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А когда нефть в минус трейдеров загнала, почему ни кого не ограничивали? Частный инвестор нужен только для стрижки. Уроды.

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Цветной Мурод

Канищев
9

Ого, вы начинаете что-то подозревать )

Ответить

Nesterov Igor

Канищев
2

Так это же другое 😀

Ответить

Аргишт Авшарян

Канищев
1

Инфа сотка

Ответить

Yaroslav Gryaznov

16

Тоесть как РДВ разгоняло цену газпрома фейком про отставку Миллера мы не будем видеть

Ответить

Цветной Мурод

11

А прикольно, наверняка кто-то просто случайно купил и попал в блок. 

Ответить

Artyom Zakharov

Цветной
–4

Случайно купил, случайно нашёл этот канал, случайно вступил. Время невероятных совпадений)

Ответить

Andrey Kulakov

Artyom
3

Вы правда думаете что они блокируют по списку участников канала?

Ответить

Artyom Zakharov

Andrey
0

Не в нашей стране

Ответить

Информационный велосипед

Цветной
2

Беда. Не позавидуешь такому "попадалову"

Ответить

Alexander A

7

 ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций с помощью Telegram-каналов

А теперь к другим новостям: обнаружен ЖЖ Артемия Лебедева!

Ответить

Kot Wild

Alexander
1

Арууууууу

Ответить

z z

Alexander
0

Кто такой? Чем знаменит? 

Ответить

Stas Buryakov

4

Каналы то какие!?!

Ответить

Igor Kachura

3

Хорошо что во времена народного IPO ВТБ телеграмм не было. Крайних и искать не надо.

Ответить

White Night

3

Ничего личного. Просто бизнес.

Ответить

Роман Волгасов

2

Не понимаю что тут не законного? В РЛ конечно так не договориться, но все же это нормальная история. Ребята к успеху вообще-то шли

Ответить

dude mom

Роман
0

185.3 УК РФ

Ответить

Billy Jean

2

Разгонять и надувать могут только те, кому это дозволено.

Ответить

kav

2

Никогда не понимал этого, это же свободный рынок, пусть разгоняет кто хочет, в чем проблема?

Ответить

ЯжПрограммист

1

Прям pump and dump из мира крипты.

Ответить

White Night

ЯжПрограммист
2

В мир крипты он думаете, откуда пришел?

Ответить

Руслан Агаев

1

Цветочки..

Ответить

German Anatolievich

–4

Я на закрытом канале https://t.me/tradingizdommaa
Много идей видел по пампу, он заранее все знает

Ответить

White Night

German
3

Изыди

Ответить

Aziz Azizov

0

эх, меня опередили)

Ответить

Антон Штадлер

0

Уровень. Замечу, что в США счета никто не блокировал.

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Юрий Макаров

0

Надо скупать акции Киви вообще-то, так Внук Елькина сказал. ШУЕ ППШ!
Почему Bitcoin5000 никто не майнил?!

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