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Финансы
Таня Боброва

«Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay Статьи редакции

Пока установить кнопку Yandex Pay могут сайты — это уже сделали Lamoda, Brandshop и другие.

19 19 комментариев
1909 просмотров

С помощью Yandex Pay пользователи смогут оплачивать покупки картой без ввода её данных — они подтянутся из привязанного аккаунта на «Яндексе», рассказали vc.ru в компании.

Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. Кэшбек и другие бонусы держателей карт сохраняются. В аккаунте на «Яндексе» данные хранятся в зашифрованном виде, заверили в компании.

На сервисах «Яндекса» давно можно оплачивать заказы. Когда люди заказывают еду или такси, они используют технологии «Яндекса», которые уже проверены временем. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи.

Александр Головин
руководитель сервиса Yandex Pay

В «Яндексе» уточнили, что кнопку уже поставили Lamoda, Brandshop и некоторые другие бренды, несколько крупных интернет-магазинов подали заявку. Подключить Yandex Pay можно на сайте или с помощью агрегатора платёжных сервисов: сейчас это «Робокасса», Payture, RBK.money. Сейчас у компании нет планов на подключение комиссии или платы за подключение к сервису.

Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне. Для разработчиков приложений «Яндекс» планирует выпустить SDK.

Упоминание платёжного сервиса Yandex Pay появилось в документах «Яндекса» в начале февраля 2021 года. Тогда представитель крупного банка в разговоре с VTimes говорил, что создание собственного платёжного сервиса — это, скорее, маркетинговое предложение для развития экосистемы. Так компания может бороться за время и лояльность пользователя, а также за данные о его транзакциях.

#новость #яндекс

19 19 комментариев
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Roman Moskovskiy

10

Мммм, сейчас бы специально привязать свою карту к Яндексу, который грешит тем, что в случае чего пытается списать деньги со всех карт, которые вы когда-либо к нему привязывали.

Даже если предположить, что я бессмертный, все равно не понятно, зачем в целом нужен такой сервис, если во всех браузерах есть синхронизируемое автозаполнение карт, чтобы я мог их не помнить (без cvc, чтобы без меня нельзя было заплатить), а на мобильном устройстве, где оплата не в браузере, есть Гугл и Apple Pay, которые также позволяют карту не светить (если Япей её не светит)

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Дмитрий Теплов

Roman
2

затем что когда их заблочат , было чем заменить

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Голодный месяц

Roman
0

Автозаполнение чего? Данных карточки? Вы доверяете данные своих карточек всем сайтам в интернете?

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Roman Moskovskiy

Голодный
0

Нет, я доверяю данные браузеру, а он предлагает заполнить форму на сайте за меня, предварительно проверив что это я, спросив CVC, и если не подтвердить, сайту ничего не передаётся

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Голодный месяц

Roman
0

форма на сайте - для ввода данных карточки. зачем на куче ресурсов оставлять данные карточки (даже если это сайты, которым вы доверяете), когда их можно оставить только в одном месте (не обязательно это яндекс пэй, может и пэйпал) а потом с помощью этого инструмента проводить платежи на всех ресурсах. Это как минимум удобно.

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Голодный месяц

Roman
0

Не только яндекс грешит тем что пытается списать со всех карт. Это делают все.

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Yury Kotov

7

Давайте уже Яндекс Банк и Сбер Поиск

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Roman Moskovskiy

Yury
0

Поиск@mailru?

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Канищев Максим

2

Да ну нахрен. Это что бы потом с удаленных карточек яндекс деньги списывал за все что угодно.

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Andrei Smirnovsky

2
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Голодный месяц

Andrei
0

Вообще то полезная фича. Например, у сайта нет интеграции с гугл/эпл/самсунг пэй но есть с яндексом, а клиент сайта - пользуется например яндекс такси, в которой у него привязана карта. Эта карта хранится глобально в аккаунте яндексе и видима из других сервисов яндекса, где может понадобиться карта. И яндекс пэй один из них. И юзеру будет удобно сделать в итоге платеж одним кликом. В итоге удобство платежа для пользователя и профит для магазина - совершенная покупка.

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Roman Moskovskiy

Голодный
0

Те я привязал карту, чтобы платить за такси и теперь любой в один клик может списать с неё деньги?

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Голодный месяц

Andrei
0

deleted

Ответить

Soul Soul

2

Круто. 
Но я не доверяю яндексу информацию о картах

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Soul Soul

Soul
0

я б даже больше мирпей доверил, чем яндексу.

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Viktor Mann

2

Спасибо, не нужно.

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Дмитрий Теплов

0

О , своевременно, введем вашу сберовскую карту сами за вас, пару запросов в фсб и готово

Ответить

Константин Шукалов

0

Интересно) я думал, что у них со Сбером будут какие-то договоренности насчет фин. сервисов после отчуждения Яндекс.Денег.

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Arthur Belykh

Константин
1

Они со сбером больше не дружат) Теперь Mail.ru друг Сбера))))

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