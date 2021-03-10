«Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay Статьи редакции
Пока установить кнопку Yandex Pay могут сайты — это уже сделали Lamoda, Brandshop и другие.
С помощью Yandex Pay пользователи смогут оплачивать покупки картой без ввода её данных — они подтянутся из привязанного аккаунта на «Яндексе», рассказали vc.ru в компании.
Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. Кэшбек и другие бонусы держателей карт сохраняются. В аккаунте на «Яндексе» данные хранятся в зашифрованном виде, заверили в компании.
В «Яндексе» уточнили, что кнопку уже поставили Lamoda, Brandshop и некоторые другие бренды, несколько крупных интернет-магазинов подали заявку. Подключить Yandex Pay можно на сайте или с помощью агрегатора платёжных сервисов: сейчас это «Робокасса», Payture, RBK.money. Сейчас у компании нет планов на подключение комиссии или платы за подключение к сервису.
Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне. Для разработчиков приложений «Яндекс» планирует выпустить SDK.
Упоминание платёжного сервиса Yandex Pay появилось в документах «Яндекса» в начале февраля 2021 года. Тогда представитель крупного банка в разговоре с VTimes говорил, что создание собственного платёжного сервиса — это, скорее, маркетинговое предложение для развития экосистемы. Так компания может бороться за время и лояльность пользователя, а также за данные о его транзакциях.
Мммм, сейчас бы специально привязать свою карту к Яндексу, который грешит тем, что в случае чего пытается списать деньги со всех карт, которые вы когда-либо к нему привязывали.
Даже если предположить, что я бессмертный, все равно не понятно, зачем в целом нужен такой сервис, если во всех браузерах есть синхронизируемое автозаполнение карт, чтобы я мог их не помнить (без cvc, чтобы без меня нельзя было заплатить), а на мобильном устройстве, где оплата не в браузере, есть Гугл и Apple Pay, которые также позволяют карту не светить (если Япей её не светит)
Автозаполнение чего? Данных карточки? Вы доверяете данные своих карточек всем сайтам в интернете?
Нет, я доверяю данные браузеру, а он предлагает заполнить форму на сайте за меня, предварительно проверив что это я, спросив CVC, и если не подтвердить, сайту ничего не передаётся
форма на сайте - для ввода данных карточки. зачем на куче ресурсов оставлять данные карточки (даже если это сайты, которым вы доверяете), когда их можно оставить только в одном месте (не обязательно это яндекс пэй, может и пэйпал) а потом с помощью этого инструмента проводить платежи на всех ресурсах. Это как минимум удобно.
Не только яндекс грешит тем что пытается списать со всех карт. Это делают все.
Давайте уже Яндекс Банк и Сбер Поиск
Да ну нахрен. Это что бы потом с удаленных карточек яндекс деньги списывал за все что угодно.
Вообще то полезная фича. Например, у сайта нет интеграции с гугл/эпл/самсунг пэй но есть с яндексом, а клиент сайта - пользуется например яндекс такси, в которой у него привязана карта. Эта карта хранится глобально в аккаунте яндексе и видима из других сервисов яндекса, где может понадобиться карта. И яндекс пэй один из них. И юзеру будет удобно сделать в итоге платеж одним кликом. В итоге удобство платежа для пользователя и профит для магазина - совершенная покупка.
Те я привязал карту, чтобы платить за такси и теперь любой в один клик может списать с неё деньги?
Круто.
Но я не доверяю яндексу информацию о картах
О , своевременно, введем вашу сберовскую карту сами за вас, пару запросов в фсб и готово
Интересно) я думал, что у них со Сбером будут какие-то договоренности насчет фин. сервисов после отчуждения Яндекс.Денег.
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