Пока установить кнопку Yandex Pay могут сайты — это уже сделали Lamoda, Brandshop и другие.

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С помощью Yandex Pay пользователи смогут оплачивать покупки картой без ввода её данных — они подтянутся из привязанного аккаунта на «Яндексе», рассказали vc.ru в компании.

Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. Кэшбек и другие бонусы держателей карт сохраняются. В аккаунте на «Яндексе» данные хранятся в зашифрованном виде, заверили в компании.

На сервисах «Яндекса» давно можно оплачивать заказы. Когда люди заказывают еду или такси, они используют технологии «Яндекса», которые уже проверены временем. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи. Александр Головин руководитель сервиса Yandex Pay

В «Яндексе» уточнили, что кнопку уже поставили Lamoda, Brandshop и некоторые другие бренды, несколько крупных интернет-магазинов подали заявку. Подключить Yandex Pay можно на сайте или с помощью агрегатора платёжных сервисов: сейчас это «Робокасса», Payture, RBK.money. Сейчас у компании нет планов на подключение комиссии или платы за подключение к сервису.

Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне. Для разработчиков приложений «Яндекс» планирует выпустить SDK.