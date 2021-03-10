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Финансы
Евгения Евсеева

Игровая платформа для создания виртуальных миров Roblox вышла на биржу при капитализации в $41,9 млрд Статьи редакции

Это в десять раз больше, чем год назад, — тогда компанию оценивали в $4 млрд.

  • Американская Roblox начала торговаться по цене $64,50 за акцию — это на 43% больше запланированной цены в $45, пишет The New York Times. Компания вышла на биржу через прямой листинг, а не IPO.
  • В июле 2019 года инвесторы оценивали компанию в $2,5 млрд, в феврале 2020 года — уже в $4 млрд.
  • Roblox подала заявку на IPO в ноябре 2020 года. Компания планировала предварительно разместить акции на $1 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RBLX.
  • Roblox — разработчик одноимённой игры-«песочницы», которая позволяет создавать различные миры и игры с помощью встроенных инструментов и делиться ими с пользователями по всему миру.
  • Бета-версию Roblox в 2004 году разработали Дэвид Башуцки и Эрик Кассел, а выпустили игру в 2006 году. Roblox называют «вторым Minecraft» и «YouTube игрового мира», а её основная аудитория — дети и подростки.
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#новость #roblox

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Вася Пражкин

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Больше половины Газпрома стоит. В 21-м веке виртуальные трубы прокладывать выгоднее, чем реальные.

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Ilya Brin

Вася
8

Для наглядности добавим сюда информацию о количестве сотрудников в компаниях:

Газпром - 473,8 тыс. человек
Roblox - 830 человек

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Алексей Ватралик

Ilya
0

Для наглядности добавьте сюда выручку и прибыль этих компаний.

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Василий Зеленов

1

Получается, Майкрософт купил Mojang почти бесплатно? За несчастные 2.5 миллиарда?

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Ioanne

Василий
1

в 2014м даже активижн близзард стоил 15.

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Василий Зеленов

Ioanne
0

Но там большой пул игр, а тут компания одной игры. В конце сентября, капитализация Epic Games с последними инвестициями была 18 миллиардов. А у эпиков Фортнайт, движок, магазин и еще по мелочи.
Разработчик пабга оценивался в конце того же сентября в 30 миллиардов, а там тоже и аудитория и пул игр выше + основная аудитория роблокса это школьники.

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Ioanne

Василий
0

Ну так я и говорю, что для майнкрафта в 2014м 2.5 - нормальная цена.
Роблокс хз даже че за продукт, я не знаю, да и мне не интересно.

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Василий Зеленов

Ioanne
1

Аналог майкрафта, где строишь свои миры и уровни, только стиль не в кубик.

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Игорь Васильев

0

Школьники обрадуются.

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