Игровая платформа для создания виртуальных миров Roblox вышла на биржу при капитализации в $41,9 млрд Статьи редакции
Это в десять раз больше, чем год назад, — тогда компанию оценивали в $4 млрд.
- Американская Roblox начала торговаться по цене $64,50 за акцию — это на 43% больше запланированной цены в $45, пишет The New York Times. Компания вышла на биржу через прямой листинг, а не IPO.
- В июле 2019 года инвесторы оценивали компанию в $2,5 млрд, в феврале 2020 года — уже в $4 млрд.
- Roblox подала заявку на IPO в ноябре 2020 года. Компания планировала предварительно разместить акции на $1 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RBLX.
- Roblox — разработчик одноимённой игры-«песочницы», которая позволяет создавать различные миры и игры с помощью встроенных инструментов и делиться ими с пользователями по всему миру.
- Бета-версию Roblox в 2004 году разработали Дэвид Башуцки и Эрик Кассел, а выпустили игру в 2006 году. Roblox называют «вторым Minecraft» и «YouTube игрового мира», а её основная аудитория — дети и подростки.
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9 комментариев
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Больше половины Газпрома стоит. В 21-м веке виртуальные трубы прокладывать выгоднее, чем реальные.
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Получается, Майкрософт купил Mojang почти бесплатно? За несчастные 2.5 миллиарда?
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Но там большой пул игр, а тут компания одной игры. В конце сентября, капитализация Epic Games с последними инвестициями была 18 миллиардов. А у эпиков Фортнайт, движок, магазин и еще по мелочи.
Разработчик пабга оценивался в конце того же сентября в 30 миллиардов, а там тоже и аудитория и пул игр выше + основная аудитория роблокса это школьники.
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Аналог майкрафта, где строишь свои миры и уровни, только стиль не в кубик.
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