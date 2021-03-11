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Финансы
Рая Хачатрян

VTimes: ФНС разрешит переквалифицировать сделки компаниям, которые признаются в схемах для ухода от налогов Статьи редакции

До этого им просто доначисляли налоги, которые они не заплатили.

23 23 комментария
1063 просмотров

В конце 2020 года ФНС подготовила документ, в котором предложила решение для пересчёта налогов по оспоренным сделкам и борьбы со схемой ухода от налогов с помощью однодневок и технических компаний. С копией документа ознакомился VTimes, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

Компании и налоговики часто конфликтуют из-за обвинений в необоснованном получении налоговой выгоды, заявил замглавы ФНС Виктор Бациев. По его словам, ни по одной другой категории дел так много споров не доходит до судов.

Служба выявляет, что компании осуществляли недействительные операции фирмам-однодневкам, чтобы оформить вычет по НДС и увеличить расходы — это нарушает статью 54.1 Налогового кодекса. В результате компаниям доначисляют налоги, которые они не заплатили.

Компании настаивают на возможности переквалифицировать сделки, то есть провести налоговую реконструкцию. Например, если работу выполнял не контрагент, а сама компания, то можно не учитывать расходы по контракту, но учесть ее внутренние издержки, пишет VTimes.

До сих пор ФНС от этого отказывалась. В документе же ведомство разрешило провести реконструкцию, но только если компании раскроют подробности настоящих сделок и данные об их реальных исполнителях. Исходя из них в ФНС пересчитают расходы и вычеты по НДС и доначислят сумму, которую потерял бюджет.

Если какие-то расходы не подтверждены документами, компания сможет попробовать доказать, что понесла их. Опрошенные VTimes эксперты опасаются, что не всегда у компаний могут быть все данные, документы и доказательства, но всё равно называют решение ФНС «шагом на встречу бизнесу».

VTimes отправило запрос в ФНС, но в службе пока не ответили на него.

#новость #фнс

23 23 комментария
4
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23 комментария
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Константин Парфентьев

11

Когда же, наконец, работников обяжут самостоятельно платить НДФЛ? И снимут эту обязанность с работодателей...

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alex twit

Константин
10

Никогда. Много неудобных вопросов у лохтората появится

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Nikita Shmidt

Константин
4

Никогда, зачем дразнить работяг знаниями о том, сколько они в действительности отдают ребятам сверху?

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Alex Cox

Константин
2

В большинство стран это так же сделано, это просто удобно и не нужно бегать за похуистами, которые ничего сдавать и платить не будут. И вообще-то работники всегда НДФЛ свой видят, он прям от зарплаты вычитается и виден в расчётных листах. 

Опять как зомби свою шарманку заводите под каждым постом, даже не понимая разницы между НДФЛ и соц. взносами.

В Америке миллиардная индустрия  отчетности для физ. лиц  и куча бухгалтеров из-за того, что надо отчетность подавать. Все только плюются от этого и тратят лишние деньги. Нужно что-то среднее.

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Sergei Timofeyev

Alex
–1

 В Америке миллиардная индустрия отчетности для физ. лиц и куча бухгалтеров из-за того, что надо отчетность подавать. Все только плюются от этого и тратят лишние деньги. Нужно что-то среднее.

Зато внезапно вычеты прозрачнее. ;) Структура доходов в США иная, чем у нас..

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Lemuel G

Константин
1

При чем здесь НДФЛ, когда речь идёт об НДС?

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Вася Пражкин

Константин
0

Судя по логике властей, работников - обяжут, а с работодателей не снимут. Скажут - чуть попозже, сейчас такая обстановка, Америка охренела, круго враги, поэтому платить будете временно(спойлер: всегда) больше.

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Sergei Timofeyev

Вася
0

Застрянем в переходном процессе: и работодатель платит и работник столько же. Все довольны.

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Dear Moscow,

Sergei
1

 Застрянем в переходном процессе: и работодатель платит и работник столько же

А вот мне кажется, что наоборот: лет пять платить не будет никто. 

Потом заведут, как в штатах, группы спецназа, которые выезжают к неплательщикам, все будут орать "ррряяя! бюджетные рррасходы на крррасный терррор!", затем спустя ещё 10 лет физлица кое-как начнут платить.

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Sergei Timofeyev

Dear
0

Нет времени на раскачку. Спецназ уже выехал.

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Dear Moscow,

Sergei
2

Спасибо, распечатаю пока декларацию

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Sergei Timofeyev

Dear
1

Платить налом будете?

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Dear

Sergei
0

Да, скажите, чтобы захватили машинку для подсчёта монет.

Ответить

Sergei

Dear
0

Бетховенов

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Вася

Dear
0

Простите, я не из ФНС, но раз Вы тут деньгами разбрасываетесь, может и мне что перепадет? У меня и машинка есть и оценщик знакомый по недвижке и ломбард свой.

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Андрей Арсенович

2

Прямо сейчас еду признаваться

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Андрей Арсенович

Андрей
0

Шутка

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Антон piter

Андрей
2

Поздно, вас уже ждут...

Ответить

Андрей Арсенович

Антон
1

Я в домике

Ответить

alex twit

Андрей
1

Для уточек

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Вася Пражкин

alex
1

Уточки по мнению ФНС:

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Вася Пражкин

Антон
0

Да уже должен, счетчик включен.

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Alexandr Leibowitz

Андрей
0

А есть в чём?) Неужели бизнес действительно мошенничает с налогами?) 

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