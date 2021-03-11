До этого им просто доначисляли налоги, которые они не заплатили.

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В конце 2020 года ФНС подготовила документ, в котором предложила решение для пересчёта налогов по оспоренным сделкам и борьбы со схемой ухода от налогов с помощью однодневок и технических компаний. С копией документа ознакомился VTimes, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

Компании и налоговики часто конфликтуют из-за обвинений в необоснованном получении налоговой выгоды, заявил замглавы ФНС Виктор Бациев. По его словам, ни по одной другой категории дел так много споров не доходит до судов.

Служба выявляет, что компании осуществляли недействительные операции фирмам-однодневкам, чтобы оформить вычет по НДС и увеличить расходы — это нарушает статью 54.1 Налогового кодекса. В результате компаниям доначисляют налоги, которые они не заплатили.

Компании настаивают на возможности переквалифицировать сделки, то есть провести налоговую реконструкцию. Например, если работу выполнял не контрагент, а сама компания, то можно не учитывать расходы по контракту, но учесть ее внутренние издержки, пишет VTimes.

До сих пор ФНС от этого отказывалась. В документе же ведомство разрешило провести реконструкцию, но только если компании раскроют подробности настоящих сделок и данные об их реальных исполнителях. Исходя из них в ФНС пересчитают расходы и вычеты по НДС и доначислят сумму, которую потерял бюджет.

Если какие-то расходы не подтверждены документами, компания сможет попробовать доказать, что понесла их. Опрошенные VTimes эксперты опасаются, что не всегда у компаний могут быть все данные, документы и доказательства, но всё равно называют решение ФНС «шагом на встречу бизнесу».