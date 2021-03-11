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Таня Боброва

Исследование «Сбера»: популярность онлайн-сервисов в России сохранилась на том же уровне, что и в пандемию Статьи редакции

Но сервисами пользуются в основном те, кто и до введения ограничений, предпочитал онлайн-покупки.

В феврале 2021 года доля покупок россиян в интернете оказалась на том же уровне, что и во время «самоизоляции», говорится в исследовании «СберИндекс».

По итогам пандемии доля таких трат выросла на 11,8% от общего объёма, подсчитали аналитики. Это около 19,5% всего безналичного оборота против 16% годом ранее.

Аналитики отмечают, что перераспределение расходов в пользу интернет-покупок затронуло в основном потребителей, которые и до введения ограничений из-за Covid-19 время от времени пользовались онлайн-сервисами и магазинами. Те, кто до пандемии не пользовался онлайнн-услугами, вернулись после снятия ограничений к прежней модели поведения.

Согласно исследованию, среди категорий, в которых наиболее заметно изменилось поведение потребителей, — кинотеатры. В период массового закрытия залов 80% трат этой категории приходилась на стриминговые сервисы. После снятия ограничений траты в обычных кинотеатрах приблизились к докарантинным значениям, но доля онлайн-кинотеатров в расходах зрителей выросла с 34% до 43%.

Самыми популярными категориями для онлайн-покупок у россиян по данным на февраль стали: цифровые товары (99,1% от всех безналичных трат в этой категории против 95,9% в феврале 2020 года), такси (98,5% против 95,8% ), компьютеры и ПО (95,3% против 89,9%), авиабилеты (93% против 91,9%).

#новость #исследования #сбер

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Mike Raitsyn

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А пандемия уже закончилась, никто больше не болеет?

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sun sun

Mike
1

Все живы здоровы. Коронавирус при пересечении границы российской федерации превращается в банальный грипп

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Василь Васильев

sun
1

Точно так же, как советские вклады в Сбере превращаются в тыкву.

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Mike Raitsyn

sun
0

Какой сознательный вирус. 

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Станислав Романов

1

Странно, что ещё про онлайн-курсы не написали :)

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Айзирек Пиримберди кызы

0

👏👏👏👏

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