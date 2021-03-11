Но сервисами пользуются в основном те, кто и до введения ограничений, предпочитал онлайн-покупки.

В феврале 2021 года доля покупок россиян в интернете оказалась на том же уровне, что и во время «самоизоляции», говорится в исследовании «СберИндекс».

По итогам пандемии доля таких трат выросла на 11,8% от общего объёма, подсчитали аналитики. Это около 19,5% всего безналичного оборота против 16% годом ранее.

Аналитики отмечают, что перераспределение расходов в пользу интернет-покупок затронуло в основном потребителей, которые и до введения ограничений из-за Covid-19 время от времени пользовались онлайн-сервисами и магазинами. Те, кто до пандемии не пользовался онлайнн-услугами, вернулись после снятия ограничений к прежней модели поведения.

Согласно исследованию, среди категорий, в которых наиболее заметно изменилось поведение потребителей, — кинотеатры. В период массового закрытия залов 80% трат этой категории приходилась на стриминговые сервисы. После снятия ограничений траты в обычных кинотеатрах приблизились к докарантинным значениям, но доля онлайн-кинотеатров в расходах зрителей выросла с 34% до 43%.

Самыми популярными категориями для онлайн-покупок у россиян по данным на февраль стали: цифровые товары (99,1% от всех безналичных трат в этой категории против 95,9% в феврале 2020 года), такси (98,5% против 95,8% ), компьютеры и ПО (95,3% против 89,9%), авиабилеты (93% против 91,9%).