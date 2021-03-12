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Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по требованию клиента для борьбы с мошенниками Статьи редакции

Такая услуга есть в нескольких банков, но пока неизвестно, когда она станет доступной для всех.

8 8 комментариев
817 просмотров

ЦБ работает над тем, чтобы у клиента была возможность ограничить дистанционный доступ к своим счетам, пишет РБК со ссылкой на замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артема Сычева.

«Цель такая есть, в путь уже пошли, когда будет результат — пока не скажу», — заявил Сычев. По его словам, для достижения цели необходимо внести поправки в закон о защите прав потребителей. Представитель ЦБ подтвердил РБК, что инициатива сейчас прорабатывается. По его словам, эта функция уже есть у ряда банков, но должна распространиться на всех.

В ЦБ считают, что это поможет при борьбе с мошенниками — так клиент не сможет переводить им деньги. Сычев заявил, что это затруднит возможность мошенников влиять на клиента. Но у банков должны быть «определенные технические доработки» для внедрения сервиса, сказал он.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2020 года мошенники украли с карт и счетов банковских клиентов около 6,5 млрд рублей. В основном они использовали «социальную инженерию» — звонили жертве от имени службы безопасности банка, а потом убеждали перевести деньги на чужую карту или назвать свои данные.

Опрошенные РБК банки поддержали инициативу ЦБ. По их словам, этот сервис понравится клиентам, особенно консервативным, которые чаще и становятся жертвами мошенников, но не доверяют новым технологиям. Но в «Росбанке» предупредили, что любые жесткие ограничения могут привести к ухудшению уровня сервиса, а инновации — к новым рискам.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал РБК, что новая мера ограничит попытки злоумышленников получить доступ к счетам, но не сможет снизить уровень телефонного мошенничества. По его словам, жертвы часто переводят деньги мошенникам, в том числе посещая отделения банков.

#новость #цб

8 8 комментариев
3
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L A

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угу, и узнать по таким счетам что очередной кассир снял деньги с клиентского счёта и скрылся в (не)известном направлении  будет возможно только ногами в отделении.

Нужно было предусмотреть доступ к счетам типа "только  просмотр", а либо да либо нет это полумера.

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Dmitri Atname

L
4

Неплохой вариант с "только просмотр" 👍

Еще воспользовался бы опцией запрета взятия онлайн кредита без посещения офиса банка.

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Валентин Баранов

Dmitri
2

Лучше - запрет любого кредита, на уровне БКИ. 

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Антон piter

L
1

Было бы неплохо, чтобы обязали банки предоставить возможность устанавливать лимиты. Меня бы, например, устроил лимит на переводы и снятия в 100к в сутки, а дальше необходимость идти лично в банк.

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Валентин Баранов

1

Подкину ЦБ годную идею: дать возможность человеку запретить выдачу себе кредитов, реализовать можно через бюро кредитных историй, например. 

Пишешь заявление через госуслуги - и все, кредиты выдавать нельзя. Если понадобился кредит - отправляешь новое заявление. 

Похожая тема реализована для запрета отчуждения квартир без личного присутствия, через Росреестр.

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Roman Moskovskiy

0

И тут Тинькофф такой: а чё всмысле

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Павел

0

Было бы круто, если банки при попытке войти в аккаунт из нового расположения / устройства приостанавливали доступ с возможностью аутентификации каким-нибудь относительно безопасным способом, как это делают сейчас многие крупные онлайн-сервисы. Да банально текущие сессии посмотреть и то нельзя.

Дико, что у условного Инстаграма с безопасностью ситуация обстоит лучше, чем у банков.

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Павел

Павел
0

Можно также ограничить виды операций в таких случаях с возможностью дополнительного подтверждения. Мне кажется, с технической точки зрения это не должно быть тяжело.

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