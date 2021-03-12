Такая услуга есть в нескольких банков, но пока неизвестно, когда она станет доступной для всех.

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ЦБ работает над тем, чтобы у клиента была возможность ограничить дистанционный доступ к своим счетам, пишет РБК со ссылкой на замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артема Сычева.

«Цель такая есть, в путь уже пошли, когда будет результат — пока не скажу», — заявил Сычев. По его словам, для достижения цели необходимо внести поправки в закон о защите прав потребителей. Представитель ЦБ подтвердил РБК, что инициатива сейчас прорабатывается. По его словам, эта функция уже есть у ряда банков, но должна распространиться на всех.

В ЦБ считают, что это поможет при борьбе с мошенниками — так клиент не сможет переводить им деньги. Сычев заявил, что это затруднит возможность мошенников влиять на клиента. Но у банков должны быть «определенные технические доработки» для внедрения сервиса, сказал он.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2020 года мошенники украли с карт и счетов банковских клиентов около 6,5 млрд рублей. В основном они использовали «социальную инженерию» — звонили жертве от имени службы безопасности банка, а потом убеждали перевести деньги на чужую карту или назвать свои данные.

Опрошенные РБК банки поддержали инициативу ЦБ. По их словам, этот сервис понравится клиентам, особенно консервативным, которые чаще и становятся жертвами мошенников, но не доверяют новым технологиям. Но в «Росбанке» предупредили, что любые жесткие ограничения могут привести к ухудшению уровня сервиса, а инновации — к новым рискам.