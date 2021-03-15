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Финансы
Евгения Евсеева

Сервис онлайн-платежей Stripe стал самой дорогой частной компанией Кремниевой долины Статьи редакции

Инвесторы оценили компанию в $95 млрд — это почти в три раза больше, чем год назад.

9 9 комментариев
1941 просмотров

Stripe привлёк $600 млн в рамках последнего раунда инвестиций, инвесторы оценили компанию в $95 млрд, пишет CNBC.

Инвесторами стали агентство национального казначейства Ирландии, Allianz, Fidelity, Baillie Gifford, AXA и Sequoia Capital. Привлечённые средства компания планирует использовать для расширения своей деятельности в Европе.

Такая оценка сделала Stripe самой дорогой частной финтех-компанией Кремниевой долины. Она превышает оценку Facebook и Uber до того, как они стали публичными, пишет Financial Times.

В апреле 2020 года инвесторы оценивали Stripe почти в три раза меньше — в $36 млрд, пишет CNBC, ссылаясь на данные PitchBook.

Stripe — это компания-разработчик платёжного сервиса, она также развивает сервисы для выплат зарплат сотрудникам и борьбы с мошенничеством. Компания основана в 2010 году братьями Патриком и Джоном Коллисоном, эмигрантами из Ирландии.

Stripe помогает предприятиям принимать онлайн-платежи, забирая комиссию за каждую транзакцию. Среди партнёров сервиса — Zoom, Shopify и Amazon.

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#новость #stripe

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Чит Чат

6

Казалось бы, платежных сервисов и так пруд пруди.. как им так удалось?

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Georgi Lis

Чит
5

Ориентир на разработчиков дал свои плоды.

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Paavo Ulmanis

Чит
2

Пейпал стал помойкой и не успел развиться с отраслью. Все отправились в альтернативы. Что снизило издержки.

Ответить

Экологический Канал

–1

Дело ломбардцев живёт и процветает- конечных бенефициаров любых концов никогда не узнаем, возможно один и тот же дядя)))

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Raimond Vladimirov

1

При их оценке удивляюсь, что они ещё не на бирже. Особенно при сегодняшней волне IPO.

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Андрей Орлов

Raimond
0

Насколько помню, в этом году хотели выйти.

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Андрей Орлов

1

Эх, когда уже в Россию придут:(

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Alexey Shabolkin

0
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Илья Попов

0

Молодцы! Они могли найти слабое место традиционных финансовых компании и развивают ту сторону. Очень важно борьба против мошенничество. Если так будут продолжать то через год может, что удвоиться оценка.

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