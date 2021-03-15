Инвесторы оценили компанию в $95 млрд — это почти в три раза больше, чем год назад.

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Stripe привлёк $600 млн в рамках последнего раунда инвестиций, инвесторы оценили компанию в $95 млрд, пишет CNBC.

Инвесторами стали агентство национального казначейства Ирландии, Allianz, Fidelity, Baillie Gifford, AXA и Sequoia Capital. Привлечённые средства компания планирует использовать для расширения своей деятельности в Европе.

Такая оценка сделала Stripe самой дорогой частной финтех-компанией Кремниевой долины. Она превышает оценку Facebook и Uber до того, как они стали публичными, пишет Financial Times.

В апреле 2020 года инвесторы оценивали Stripe почти в три раза меньше — в $36 млрд, пишет CNBC, ссылаясь на данные PitchBook.

Stripe — это компания-разработчик платёжного сервиса, она также развивает сервисы для выплат зарплат сотрудникам и борьбы с мошенничеством. Компания основана в 2010 году братьями Патриком и Джоном Коллисоном, эмигрантами из Ирландии.