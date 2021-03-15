Механизм частичного возврата инвестиций в крупные проекты распространят на расходы инвесторов на инфраструктуру инвестиций и другие вложения.

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Правительство и профильные министерства прорабатывают программу «Новый инвестиционный цикл», пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству. Об этой программе говорил премьер Михаил Мишустин в январе на Гайдаровском форуме, но без подробностей.

В неё войдут четыре проекта, которые включают в себя изменения в соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), создание условий для запуска инвестпроектов, обновление правил промышленного строительства и механизмы доступного финансирования для инвестпроектов.

Для участников СЗПК готовят механизм налогового вычета. Минэкономики уже подготовило поправки в Налоговый кодекс с вычетами по налогу на прибыль, НДПИ, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам. Детали пока неизвестны, а меры ещё прорабатывают.

Второе изменение — введение механизма частичного возврата инвестиций в крупные проекты для инвесторов СЗПК, так называемого «кешбэка». Его планируется распространить не только на расходы инвесторов на инфраструктуру инвестиций, но и на другие вложения

Под правом на кешбэк в Минэкономразвития подразумевают возможность для инвесторов использовать не только субсидии на компенсацию затрат в рамках СЗПК, но и налоговый вычет либо их комбинации, сообщили РБК в министерстве.

Любые здравые действия правительства по стимулированию инвестиций, можно только приветствовать, рассуждает директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Одних мер правительства в рамках СЗПК для устойчивого роста инвестиций за счет вовлечения частного сектора может не хватить, поскольку для инвестиций требуется целый ряд и других условий», — сказал Полевой РБК.