Правительство России предложило ввести «кешбэк» для крупных инвесторов Статьи редакции
Механизм частичного возврата инвестиций в крупные проекты распространят на расходы инвесторов на инфраструктуру инвестиций и другие вложения.
Правительство и профильные министерства прорабатывают программу «Новый инвестиционный цикл», пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству. Об этой программе говорил премьер Михаил Мишустин в январе на Гайдаровском форуме, но без подробностей.
В неё войдут четыре проекта, которые включают в себя изменения в соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), создание условий для запуска инвестпроектов, обновление правил промышленного строительства и механизмы доступного финансирования для инвестпроектов.
Для участников СЗПК готовят механизм налогового вычета. Минэкономики уже подготовило поправки в Налоговый кодекс с вычетами по налогу на прибыль, НДПИ, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам. Детали пока неизвестны, а меры ещё прорабатывают.
Второе изменение — введение механизма частичного возврата инвестиций в крупные проекты для инвесторов СЗПК, так называемого «кешбэка». Его планируется распространить не только на расходы инвесторов на инфраструктуру инвестиций, но и на другие вложения
Под правом на кешбэк в Минэкономразвития подразумевают возможность для инвесторов использовать не только субсидии на компенсацию затрат в рамках СЗПК, но и налоговый вычет либо их комбинации, сообщили РБК в министерстве.
Любые здравые действия правительства по стимулированию инвестиций, можно только приветствовать, рассуждает директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.
«Одних мер правительства в рамках СЗПК для устойчивого роста инвестиций за счет вовлечения частного сектора может не хватить, поскольку для инвестиций требуется целый ряд и других условий», — сказал Полевой РБК.
Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова отметила, что новые меры вряд ли привлекут новых инвесторов, но могут вдохновить уже существующих. «Такие игроки на рынке появятся не потому, что будет более или менее льготный режим по налогу на прибыль или инвестиционное стимулирование. Они появятся, когда будут перспективы экономического роста и быстрого восстановления спроса», — сказала Орлова.
Это про откаты, что ли?
Более привлекательно для инвесторов будет, если инфляцию сделают ниже двузначного числа. А остальное - это попытки задержать тех, кто уже инвестировал.
Более привлекательно для инвесторов будет, если инфляцию сделают ниже двузначного числа.
Да, но тогда нужно будет поднять курс рубля, а это им совершенно ни к чему
- Откат?
- Нет, кешбэк.
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