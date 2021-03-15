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Финансы
Евгения Евсеева

Правительство России предложило ввести «кешбэк» для крупных инвесторов Статьи редакции

Механизм частичного возврата инвестиций в крупные проекты распространят на расходы инвесторов на инфраструктуру инвестиций и другие вложения.

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Правительство и профильные министерства прорабатывают программу «Новый инвестиционный цикл», пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству. Об этой программе говорил премьер Михаил Мишустин в январе на Гайдаровском форуме, но без подробностей.

В неё войдут четыре проекта, которые включают в себя изменения в соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), создание условий для запуска инвестпроектов, обновление правил промышленного строительства и механизмы доступного финансирования для инвестпроектов.

Для участников СЗПК готовят механизм налогового вычета. Минэкономики уже подготовило поправки в Налоговый кодекс с вычетами по налогу на прибыль, НДПИ, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам. Детали пока неизвестны, а меры ещё прорабатывают.

Второе изменение — введение механизма частичного возврата инвестиций в крупные проекты для инвесторов СЗПК, так называемого «кешбэка». Его планируется распространить не только на расходы инвесторов на инфраструктуру инвестиций, но и на другие вложения

Под правом на кешбэк в Минэкономразвития подразумевают возможность для инвесторов использовать не только субсидии на компенсацию затрат в рамках СЗПК, но и налоговый вычет либо их комбинации, сообщили РБК в министерстве.

Любые здравые действия правительства по стимулированию инвестиций, можно только приветствовать, рассуждает директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Одних мер правительства в рамках СЗПК для устойчивого роста инвестиций за счет вовлечения частного сектора может не хватить, поскольку для инвестиций требуется целый ряд и других условий», — сказал Полевой РБК.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова отметила, что новые меры вряд ли привлекут новых инвесторов, но могут вдохновить уже существующих. «Такие игроки на рынке появятся не потому, что будет более или менее льготный режим по налогу на прибыль или инвестиционное стимулирование. Они появятся, когда будут перспективы экономического роста и быстрого восстановления спроса», — сказала Орлова.

#новость #инвестиции

10 10 комментариев
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Олег Беспалов

6

В итогу все закончится бонусами «Спасибо»

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Владислав

5

По-моему кэшбек давно уже есть.
Только вот называется он по другому.

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alex twit

2

Это про откаты, что ли?

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Sergei Timofeyev

alex
0

Да, только другие, чтобы не присесть 

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Вячеслав Быков

0

Более привлекательно для инвесторов будет, если инфляцию сделают ниже двузначного числа. А остальное - это попытки задержать тех, кто уже инвестировал.

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Nikita Shmidt

Вячеслав
1

Более привлекательно для инвесторов будет, если инфляцию сделают ниже двузначного числа.

Да, но тогда нужно будет поднять курс рубля, а это им совершенно ни к чему

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Вячеслав Быков

Nikita
0

Тогда это бесконечный цикл...

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Evgeny Boyko

0

Орлова из альфабанка все еще раздаёт комментарии, ну дела...

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Dmitri Atname

0

- Откат?
- Нет, кешбэк.

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Sergei Timofeyev

Dmitri
0

Что вы мне заплатите за то, чтобы я это у вас купил? 

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