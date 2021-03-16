Российский стартап Halsa с наборами витаминов по подписке привлёк $200 тысяч от группы инвесторов Статьи редакции
Стоимость набора рассчитывается индивидуально, примерная цена — 2,5-3 тысячи рублей.
Стартап привлёк инвестиции на площадке United Investors, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки не раскрывают.
Среди инвесторов — управляющие партнеры United Investors (Аркадий Морейнис, Александр Горный, Алексей Черняк), президент биофармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко, бизнес-ангелы Иван Иванин и другие участники United Investors.
Лид-инвестором раунда выступил Фёдор Ченков, к раунду присоединился также основатель «Партии Еды» («Яндекс.Шеф») Михаил Перегудов.
Привлечённые средства стартап направит на увеличение производственных мощностей и клиентской базы.
Halsa предоставляет клиентам персональные наборы витаминов по подписке. Компания основана в конце 2019 года Егише Варданяном, Артемом Галихайдаровым и основателем ilovesupersport.com Максимом Журило.
Чтобы получить набор витаминов, нужно пройти опрос на сайте — ответить на вопросы о своём здоровье и образе жизни. После этого алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует данные и подбирает оптимальное сочетание витаминов для достижения выбранных целей.
Сервис адаптирует набор витаминов ежемесячно, основываясь на правилах периодичности приема тех или иных добавок и прогрессе клиента по различным направлениям, утверждают в компании.
Halsa не раскрывает количество клиентов и финансовые показатели. Стоимость каждого набора рассчитывается индивидуально, примерная цена одного набора с 30 упаковками витаминов — 2,5-3 тысячи рублей.
- Персонализированные наборы витаминов по подписке предлагает, например, британский стартап с российскими основателями Bioniq — витамины подбирают на основе анализов крови с помощью искусственного интеллекта и врачей.
На основе анализа крови как-то серьезнее, чем на основе опроса 🤔
Потому что в Туманном Альбионе к хуям закроют стартап если кто-то внезапно, преждевременно отойдёт в мир иной от какой-то специфической аллергии на витамины, поэтому там в схеме и врачи и анализ крови.
Для дебилов сгодится и опрос.
Нормальные анализы на витамины и м/э стоят десятки тысяч. И да, утверждение, будто "если вы нормально питаетесь, у вас нет дефицита витаминов", далеко не всегда истинно.
После этого алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует данные и подбирает оптимальное сочетание витаминов для достижения выбранных целей
for i in range(N):
vitamins[i] = rand()
А если цель не достигнута, то это была неправильно поставленная цель.
Витамин D всем Россиянам.
Если серьезно то в современном мире витамины нужны очень узкому числу людей, а если по анализам выясняется что чего то не хватает, менять рацион нужно и выяснять нет ли скрытых заболеваний мешающих усвоению конкретного витамина/минерала.
С точки зрения бизнес, класс.
Очередное галимое разводилово уверовавших в невероятные свойства синтезированных витаминов. Для тех, кто потом будет писать "почувствовал прилив сил, началась менструация, прошли головные боли, вылечила гипертонию, выросли волосы и ногти и пр." Интересно, за 2500-3000 это будут как обычно принято копеечные формы с плохой биологической доступностью, которыми впору пичкать животных? Зачем принимать витамины при сбалансированном питании в 21 веке? А оно сбалансированное как бы это невероятно не звучало. Отсутствует сезонный дефицит. Круглогодичный доступ и финансовая доступностью.
Почему бы не доверить искусственному интеллекту делать биохимический анализ крови без ее забора методом анкетирования пациентов и на основании этого отправлять под скальпель хирурга? Не, ну а че?
Зачем принимать витамины при сбалансированном питании в 21 веке?
Слушал мнение профильного врача на этот счет.
Аргумент следующий: в 21 веке человек не тратит столько энергии чтобы потреблять то количество пищи в котором содержится необходимое количество витаминов.
Регулярность получения важнее количества, некоторые витамины вообще не накапливаются.
Аргумент так себе, так как зелень круглый год, мясо круглый год, фрукты круглый год.
Bioniq для бедных?
Да ну нафик, я сдулась на 40-ом вопросе. Ооооочень длинная анкета(
А зря, узнала бы что маркетологи и тут победили ибо дали выбрать вариант упаковке таблеток
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