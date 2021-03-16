Финансы
Евгения Евсеева

Российский стартап Halsa с наборами витаминов по подписке привлёк $200 тысяч от группы инвесторов Статьи редакции

Стоимость набора рассчитывается индивидуально, примерная цена — 2,5-3 тысячи рублей.

14 14 комментариев
1397 просмотров

Стартап привлёк инвестиции на площадке United Investors, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки не раскрывают.

Среди инвесторов — управляющие партнеры United Investors (Аркадий Морейнис, Александр Горный, Алексей Черняк), президент биофармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко, бизнес-ангелы Иван Иванин и другие участники United Investors.

Лид-инвестором раунда выступил Фёдор Ченков, к раунду присоединился также основатель «Партии Еды» («Яндекс.Шеф») Михаил Перегудов.

Привлечённые средства стартап направит на увеличение производственных мощностей и клиентской базы.

Halsa предоставляет клиентам персональные наборы витаминов по подписке. Компания основана в конце 2019 года Егише Варданяном, Артемом Галихайдаровым и основателем ilovesupersport.com Максимом Журило.

Чтобы получить набор витаминов, нужно пройти опрос на сайте — ответить на вопросы о своём здоровье и образе жизни. После этого алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует данные и подбирает оптимальное сочетание витаминов для достижения выбранных целей.

Сервис адаптирует набор витаминов ежемесячно, основываясь на правилах периодичности приема тех или иных добавок и прогрессе клиента по различным направлениям, утверждают в компании.

Halsa не раскрывает количество клиентов и финансовые показатели. Стоимость каждого набора рассчитывается индивидуально, примерная цена одного набора с 30 упаковками витаминов — 2,5-3 тысячи рублей.

  • Персонализированные наборы витаминов по подписке предлагает, например, британский стартап с российскими основателями Bioniq — витамины подбирают на основе анализов крови с помощью искусственного интеллекта и врачей.

#новость #halsa

14 14 комментариев
8
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14 комментариев
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Nick

8

На основе анализа крови как-то серьезнее, чем на основе опроса 🤔

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Alexander Veber

Nick
–1

Потому что в Туманном Альбионе к хуям закроют стартап если кто-то внезапно,  преждевременно отойдёт в мир иной от какой-то специфической аллергии на витамины, поэтому там в схеме и врачи и анализ крови. 

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Vladislav Kotlyar

2

Этот текст тоже написан на основе искусственного интеллекта.

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Артем Богданов

2

Для дебилов сгодится и опрос.

Нормальные анализы на витамины и м/э стоят десятки тысяч. И да, утверждение, будто "если вы нормально питаетесь, у вас нет дефицита витаминов", далеко не всегда истинно.

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Vladimir Frolov

1

Все классно,красиво и полезно расписано, но...

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Профессор Фортран

1

После этого алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует данные и подбирает оптимальное сочетание витаминов для достижения выбранных целей

for i in range(N):
  vitamins[i] = rand()

А если цель не достигнута, то это была неправильно поставленная цель.

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Александр Якунин

1

Витамин D всем Россиянам.
Если серьезно то в современном мире витамины нужны очень узкому числу людей, а если по анализам выясняется что чего то не хватает, менять рацион нужно и выяснять нет ли скрытых заболеваний мешающих усвоению конкретного витамина/минерала.

С точки зрения бизнес, класс.

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Нехороший фонарь

1

Очередное галимое разводилово уверовавших в невероятные свойства синтезированных витаминов. Для тех, кто потом будет писать "почувствовал прилив сил, началась менструация, прошли головные боли, вылечила гипертонию, выросли волосы и ногти и пр." Интересно, за 2500-3000 это будут как обычно принято копеечные формы с плохой биологической доступностью, которыми впору пичкать животных? Зачем принимать витамины при сбалансированном питании в 21 веке? А оно сбалансированное как бы это невероятно не звучало. Отсутствует сезонный дефицит. Круглогодичный доступ и финансовая доступностью.
Почему бы не доверить искусственному интеллекту делать биохимический анализ крови без ее забора методом анкетирования пациентов и на основании этого отправлять под скальпель хирурга? Не, ну а че?

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Олег Ивахнов

Нехороший
0

Зачем принимать витамины при сбалансированном питании в 21 веке?

Слушал мнение профильного врача на этот счет.
Аргумент следующий: в 21 веке человек не тратит столько энергии чтобы потреблять то количество пищи в котором содержится необходимое количество витаминов.

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Александр Якунин

Олег
0

Регулярность получения важнее количества, некоторые витамины вообще не накапливаются.

Аргумент так себе, так как зелень круглый год, мясо круглый год, фрукты круглый год.

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Mikhail Starov

1

Bioniq для бедных? 

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Александр Якунин

Mikhail
0

Вы очень успешный?

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Anna Galkina

0

Да ну нафик, я сдулась на 40-ом вопросе. Ооооочень длинная анкета(  

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Александр Якунин

Anna
0

А зря, узнала бы что маркетологи и тут победили ибо дали выбрать вариант упаковке таблеток

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