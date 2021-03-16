Стоимость набора рассчитывается индивидуально, примерная цена — 2,5-3 тысячи рублей.

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Стартап привлёк инвестиции на площадке United Investors, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки не раскрывают.

Среди инвесторов — управляющие партнеры United Investors (Аркадий Морейнис, Александр Горный, Алексей Черняк), президент биофармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко, бизнес-ангелы Иван Иванин и другие участники United Investors.

Лид-инвестором раунда выступил Фёдор Ченков, к раунду присоединился также основатель «Партии Еды» («Яндекс.Шеф») Михаил Перегудов.

Привлечённые средства стартап направит на увеличение производственных мощностей и клиентской базы.

Halsa предоставляет клиентам персональные наборы витаминов по подписке. Компания основана в конце 2019 года Егише Варданяном, Артемом Галихайдаровым и основателем ilovesupersport.com Максимом Журило.

Чтобы получить набор витаминов, нужно пройти опрос на сайте — ответить на вопросы о своём здоровье и образе жизни. После этого алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует данные и подбирает оптимальное сочетание витаминов для достижения выбранных целей.

Сервис адаптирует набор витаминов ежемесячно, основываясь на правилах периодичности приема тех или иных добавок и прогрессе клиента по различным направлениям, утверждают в компании.

Halsa не раскрывает количество клиентов и финансовые показатели. Стоимость каждого набора рассчитывается индивидуально, примерная цена одного набора с 30 упаковками витаминов — 2,5-3 тысячи рублей.