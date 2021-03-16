В «Сбере» говорят, что довольны сотрудничеством, в Mail.ru Group — что всегда находили общий язык с партнёрами, которые разделяют их ценности.

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«Развод» Mail.ru Group и «Сбера», которые с 2019 года развивают совместное предприятие в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг», всё ещё стоит на повестке дня. Об этом Forbes рассказали знакомый первого зампредправления банка Льва Хасиса, близкий к «Яндексу» источник и сотрудник одной из ИТ-компаний.

По данным издания, один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.

Причины, которые угрожают этому партнерству, схожи с теми, что привели к разводу «Сбера» и «Яндекса» в 2020 году, утверждает знакомый Хасиса: нет ясности, кому принадлежат клиенты совместных активов и как правильно развивать компанию.

По словам источника в одной из ИТ-компаний, внутри СП есть и разногласия о совместных тратах: «Есть какое-то количество вопросов к партнёрству, пока непонятно, насколько они неразрешимые. Mail.ru Group — договороспособная компания, а “Сбер” не умеет играть в равные позиции».

«Во всех партнёрствах бывают обсуждения, дискуссии и споры. Технологии — творческая отрасль, иначе никак», — рассказали изданию в Mail.ru Group. Компания «всегда заботится о счастье пользователя, успехах продуктов и выгоде всех сторон сделки». «Мы всегда находили общий язык с партнёрами, которые разделяют эти ценности, и уверены, что так будет и впредь», — добавили в группе.

В пресс-службе «Сбера» сообщили, что бизнес СП активно развивается и что довольны сотрудничеством. «“Сбер” строит экосистему, способную предлагать своим клиентам целый ряд качественных сервисов, помогающих решать повседневные задачи; экосистему, способную конкурировать с мировыми ИТ-гигантами, и в этом процессе мы видим Mail.ru Group как надёжного партнёра в области фудтеха и транспорта», — добавили в компании.