«Развод» «Сбера» и Mail.ru Group всё ещё на повестке: Forbes рассказал о разногласиях компаний по развитию СП Статьи редакции
В «Сбере» говорят, что довольны сотрудничеством, в Mail.ru Group — что всегда находили общий язык с партнёрами, которые разделяют их ценности.
«Развод» Mail.ru Group и «Сбера», которые с 2019 года развивают совместное предприятие в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг», всё ещё стоит на повестке дня. Об этом Forbes рассказали знакомый первого зампредправления банка Льва Хасиса, близкий к «Яндексу» источник и сотрудник одной из ИТ-компаний.
По данным издания, один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.
Причины, которые угрожают этому партнерству, схожи с теми, что привели к разводу «Сбера» и «Яндекса» в 2020 году, утверждает знакомый Хасиса: нет ясности, кому принадлежат клиенты совместных активов и как правильно развивать компанию.
По словам источника в одной из ИТ-компаний, внутри СП есть и разногласия о совместных тратах: «Есть какое-то количество вопросов к партнёрству, пока непонятно, насколько они неразрешимые. Mail.ru Group — договороспособная компания, а “Сбер” не умеет играть в равные позиции».
«Во всех партнёрствах бывают обсуждения, дискуссии и споры. Технологии — творческая отрасль, иначе никак», — рассказали изданию в Mail.ru Group. Компания «всегда заботится о счастье пользователя, успехах продуктов и выгоде всех сторон сделки». «Мы всегда находили общий язык с партнёрами, которые разделяют эти ценности, и уверены, что так будет и впредь», — добавили в группе.
В пресс-службе «Сбера» сообщили, что бизнес СП активно развивается и что довольны сотрудничеством. «“Сбер” строит экосистему, способную предлагать своим клиентам целый ряд качественных сервисов, помогающих решать повседневные задачи; экосистему, способную конкурировать с мировыми ИТ-гигантами, и в этом процессе мы видим Mail.ru Group как надёжного партнёра в области фудтеха и транспорта», — добавили в компании.
- Об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года рассказали источники Financial Times. В частности, по данным издания, партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера».
- В СП «Сбера» и Mail.ru Group входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС» и «Самокат».
- «Сбер» и «Яндекс» прекратили партнёрство в 2020 году: интернет-компании перешёл «Яндекс.Маркет», а банку — «Яндекс.Деньги».
Пора в "Пусть говорят" провести цикл шоу на тему: "Сбер и его бывшие. Скандалы, измены, иски".
Предлагаю внести поправку в конституцию запрещающую государству заниматься бизнесом!
Это также нелепо, как если бы футбольный судья одновременно играл за одну из команд.
Бизнес не будет заниматься убыточными или низкодоходными, но социально значимыми проектами типа газофикации отдаленных деревень, прокладки оптики туда же, обеспечение энергетики дальнего востока и вот такое всякое. У нас страна большая и слабозаселенная, без пинков от государства во многих случаях никак.
Кто сказал, что государство не может заказывать какую-то услугу?
Почему оно не может дать денег региону, городу или человеку на что-то?
В том то и дело, что государство плохо само себя пинает, почти никак.
Да чего уж, предлагайте вторые залоговые аукционы провести)
Государственное значит ничейное, точнее принадлежит чиновнику вору по определению, вы уверены, что гос. владение лучше залоговых аукционов?
Дело же не только во владении, а в том, что государство подстраивает правила игры под гос. компании, чтобы хоть как-то нивелировать их неэффективность, т.е. вся система страдает и рухнет рано или поздно.
В американскую тоже. Развели, панимаишь, лоббио и трампампамизм.
Вы мой коммент не поняли, я не сказал, что государство не должно регулировать экономику, заниматься судейством, я сказал, что оно не должно быть его участником, это так же нелепо как футбольному судье быть игроком одновременно на одном и том же матче, это как бы пиздецом макроэкономики попахивает.
《“Сбер” строит экосистему, способную предлагать своим клиентам целый ряд качественных сервисов》
Сбер даже с основной своей задачей качественно не справляется. Страшно представить, что будет с их размножением...
Всё чаще начинаю понимать, что я выпадаю из жизни и так много появляется однотипных продуктов/сервисов от разных компаний, что я начинаю в них путаться и даже не стремлюсь вникать в то, что такое Сбер.Здоровье, например
А потому что нехер было растить траглодита. Вы (Яндекс и Мэил) что, думали будете пускать СБЕР в свою калитку и он вас не сожрет? Он вас сожрет, не лезь!
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