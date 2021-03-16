Финансы
Таня Боброва

«Развод» «Сбера» и Mail.ru Group всё ещё на повестке: Forbes рассказал о разногласиях компаний по развитию СП Статьи редакции

В «Сбере» говорят, что довольны сотрудничеством, в Mail.ru Group — что всегда находили общий язык с партнёрами, которые разделяют их ценности.

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«Развод» Mail.ru Group и «Сбера», которые с 2019 года развивают совместное предприятие в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг», всё ещё стоит на повестке дня. Об этом Forbes рассказали знакомый первого зампредправления банка Льва Хасиса, близкий к «Яндексу» источник и сотрудник одной из ИТ-компаний.

По данным издания, один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.

Причины, которые угрожают этому партнерству, схожи с теми, что привели к разводу «Сбера» и «Яндекса» в 2020 году, утверждает знакомый Хасиса: нет ясности, кому принадлежат клиенты совместных активов и как правильно развивать компанию.

По словам источника в одной из ИТ-компаний, внутри СП есть и разногласия о совместных тратах: «Есть какое-то количество вопросов к партнёрству, пока непонятно, насколько они неразрешимые. Mail.ru Group — договороспособная компания, а “Сбер” не умеет играть в равные позиции».

«Во всех партнёрствах бывают обсуждения, дискуссии и споры. Технологии — творческая отрасль, иначе никак», — рассказали изданию в Mail.ru Group. Компания «всегда заботится о счастье пользователя, успехах продуктов и выгоде всех сторон сделки». «Мы всегда находили общий язык с партнёрами, которые разделяют эти ценности, и уверены, что так будет и впредь», — добавили в группе.

В пресс-службе «Сбера» сообщили, что бизнес СП активно развивается и что довольны сотрудничеством. «“Сбер” строит экосистему, способную предлагать своим клиентам целый ряд качественных сервисов, помогающих решать повседневные задачи; экосистему, способную конкурировать с мировыми ИТ-гигантами, и в этом процессе мы видим Mail.ru Group как надёжного партнёра в области фудтеха и транспорта», — добавили в компании.

  • Об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года рассказали источники Financial Times. В частности, по данным издания, партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера».
  • В СП «Сбера» и Mail.ru Group входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС» и «Самокат».
  • «Сбер» и «Яндекс» прекратили партнёрство в 2020 году: интернет-компании перешёл «Яндекс.Маркет», а банку — «Яндекс.Деньги».

#новость #сбер #mailrugroup

15 15 комментариев
7
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Глеб К.

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Пора в "Пусть говорят" провести цикл шоу на тему: "Сбер и его бывшие. Скандалы, измены, иски". 

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Илья Тимашков

Глеб
2

Отличная идея))

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Денис Демидов

7

Предлагаю внести поправку в конституцию запрещающую государству заниматься бизнесом!
Это также нелепо, как если бы футбольный судья одновременно играл за одну из команд.

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Илья М

Денис
1

Бизнес не будет заниматься убыточными или низкодоходными, но социально значимыми проектами типа газофикации отдаленных деревень, прокладки оптики туда же, обеспечение энергетики дальнего востока и вот такое всякое. У нас страна большая и слабозаселенная, без пинков от государства во многих случаях никак.

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Денис Демидов

Илья
3

Кто сказал, что государство не может заказывать какую-то услугу? 
Почему оно не может дать денег региону, городу или человеку на что-то?
В том то и дело, что государство плохо само себя пинает, почти никак.

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Юрий Глотов

Денис
0

Да чего уж, предлагайте вторые залоговые аукционы провести)

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Денис Демидов

Юрий
1

Государственное значит ничейное, точнее принадлежит чиновнику вору по определению, вы уверены, что гос. владение лучше залоговых аукционов?
Дело же не только во владении, а в том, что государство подстраивает правила игры под гос. компании, чтобы хоть как-то нивелировать их неэффективность, т.е. вся система страдает и рухнет рано или поздно. 

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Вадим Швальняк

Денис
0

В американскую тоже. Развели, панимаишь, лоббио и трампампамизм.

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Денис Демидов

Вадим
1

Вы мой коммент не поняли, я не сказал, что государство не должно регулировать экономику, заниматься судейством, я сказал, что оно не должно быть его участником, это так же нелепо как футбольному судье быть игроком одновременно на одном и том же матче, это как бы пиздецом макроэкономики попахивает.

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ERICK White

2

《“Сбер” строит экосистему, способную предлагать своим клиентам целый ряд качественных сервисов》

Сбер даже с основной своей задачей качественно не справляется. Страшно представить, что будет с их размножением...

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Олег Крегонин

0

Всё чаще начинаю понимать, что я выпадаю из жизни и так много появляется однотипных продуктов/сервисов от разных компаний, что я начинаю в них путаться и даже не стремлюсь вникать в то, что такое Сбер.Здоровье, например

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KINCH

0

А потому что нехер было растить траглодита. Вы (Яндекс и Мэил) что, думали будете пускать СБЕР в свою калитку и он вас не сожрет? Он вас сожрет, не лезь! 

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Чит Чат

0

С кем там еще Сбер не поссорился?

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Кирилл Загоскин

0

С Алишером, думаю, всегда можно будет договориться

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SV M

0

Тенденция, однако!

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