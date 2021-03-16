Источники Reuters рассказали, что инвесткомпания Warburg Pincus оценила Ant Group примерно в $220 млрд в конце 2020 года. Другие собеседники издания сообщили, что чуть раньше некая американская инвесткомпания продала часть своей доли за $90 млн при оценке в $190 млрд.

