Оценка Ant Group упала с $315 млрд до $190-220 млрд после сорванного IPO — Reuters Статьи редакции
Компания должна стать финансовым холдингом, а они стоят меньше, чем технологические компании, говорят источники.
Источники Reuters рассказали, что инвесткомпания Warburg Pincus оценила Ant Group примерно в $220 млрд в конце 2020 года. Другие собеседники издания сообщили, что чуть раньше некая американская инвесткомпания продала часть своей доли за $90 млн при оценке в $190 млрд.
- Эта цифра в несколько раз меньше оценки, которую компания сама заявила перед IPO. В ноябре 2020 года Ant Group должна была выйти на биржу в Гонконге и Шанхае. Её размещение должно было стать рекордным — группа планировала привлечь $37 млрд при оценке в $315 млрд, отмечает Reuters.
- Но IPO приостановили после встречи главы компании Джека Ма с китайскими регуляторами. На ней Народный банк Китая призвал Ant Group «вернуться к корням» и сосредоточиться только на развитии платёжного сервиса
- В феврале источники Bloomberg сообщили, что Ant Group станет финансовым холдингом и подчинится банковскому регулированию. По словам источников и аналитиков Reuters, оценка компании упала из-за реструктуризации — финансовые компании стоят гораздо меньше технологических.
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