Согласно поправкам, с 17 марта коммерческие организации обязаны выдавать налоговым органам сведения, отнесённые к банковской тайне.

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Владимир Путин подписал соответсвующий закон 17 февраля, в этот же день его опубликовали на официальном сайте правовой информации. Документ вступает в силу через месяц после публикации.

Согласно закону, банки обязаны в течение трёх дней по запросу передавать в ФНС копии паспортов клиентов, договоров на открытие и заявлений на закрытие счёта, доверенностей на распоряжение деньгами, карточек с образцами подписей и оттисками печатей и другую информацию. Под действие закона также попадают сведения о бенефициарных владельцах.

В Федеральной налоговой службе заявили, что изменения не затронут «добросовестных граждан». «Закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физлиц», — уточнили в ведомстве.

Получить такие сведения можно будет только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС во время проверок. Ранее ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.

В ведомстве добавили, что новые правила «призваны повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий».

Изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов. Федеральная налоговая служба

В Минфине уточнили, что закон не меняет полномочий налоговых органов: ФНС и ранее имела право на получение такой информации.

Согласно ст. 86 Налогового кодекса, банки обязаны передавать в налоговые органы данные об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний.