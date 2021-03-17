Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне россиян Статьи редакции
Согласно поправкам, с 17 марта коммерческие организации обязаны выдавать налоговым органам сведения, отнесённые к банковской тайне.
Владимир Путин подписал соответсвующий закон 17 февраля, в этот же день его опубликовали на официальном сайте правовой информации. Документ вступает в силу через месяц после публикации.
Согласно закону, банки обязаны в течение трёх дней по запросу передавать в ФНС копии паспортов клиентов, договоров на открытие и заявлений на закрытие счёта, доверенностей на распоряжение деньгами, карточек с образцами подписей и оттисками печатей и другую информацию. Под действие закона также попадают сведения о бенефициарных владельцах.
В Федеральной налоговой службе заявили, что изменения не затронут «добросовестных граждан». «Закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физлиц», — уточнили в ведомстве.
Получить такие сведения можно будет только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС во время проверок. Ранее ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.
В ведомстве добавили, что новые правила «призваны повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий».
В Минфине уточнили, что закон не меняет полномочий налоговых органов: ФНС и ранее имела право на получение такой информации.
Согласно ст. 86 Налогового кодекса, банки обязаны передавать в налоговые органы данные об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний.
По мотивированному запросу кредитные организации также должны предоставлять справки о наличии у любого клиента счетов, вкладов, а также об остатках на них или операциях за определённые периоды.
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Правильно, вдруг ты в прошлом месяце нашабашил 2000 рубасов, купил наушники на алиэкспрессе, а налоги сука с них не уплатил.
Биткоин тоже отследят? Или бинанс и прочие биржи тоже по требованию доступ откроют
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