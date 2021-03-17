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Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне россиян Статьи редакции

Согласно поправкам, с 17 марта коммерческие организации обязаны выдавать налоговым органам сведения, отнесённые к банковской тайне.

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Владимир Путин подписал соответсвующий закон 17 февраля, в этот же день его опубликовали на официальном сайте правовой информации. Документ вступает в силу через месяц после публикации.

Согласно закону, банки обязаны в течение трёх дней по запросу передавать в ФНС копии паспортов клиентов, договоров на открытие и заявлений на закрытие счёта, доверенностей на распоряжение деньгами, карточек с образцами подписей и оттисками печатей и другую информацию. Под действие закона также попадают сведения о бенефициарных владельцах.

В Федеральной налоговой службе заявили, что изменения не затронут «добросовестных граждан». «Закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физлиц», — уточнили в ведомстве.

Получить такие сведения можно будет только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС во время проверок. Ранее ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.

В ведомстве добавили, что новые правила «призваны повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий».

Изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов.

Федеральная налоговая служба

В Минфине уточнили, что закон не меняет полномочий налоговых органов: ФНС и ранее имела право на получение такой информации.

Согласно ст. 86 Налогового кодекса, банки обязаны передавать в налоговые органы данные об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний.

По мотивированному запросу кредитные организации также должны предоставлять справки о наличии у любого клиента счетов, вкладов, а также об остатках на них или операциях за определённые периоды.

#новость #налоги

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Andrei Smirnovsky

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ПлотиНологи.jpg

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Константин Глядяев

Andrei
0

А может ли ПлотиНологи.jpg плотить налоги за NFT??

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Константин Полухтин

3

Скоро налоговая будет звонить и спрашивать «ну что там с деньгами?»

Ответить

Evgeny Boyko

2

Ждем новую услугу "Канарейка" для банковских личных кабинетов

Ответить

Алексей Афанасьев

0

По секрету всему свету. Спасибо.

Ответить

Danila

0

О, ждем нового бота в телеграм.

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Папа Римский

0

Правильно, вдруг ты в прошлом месяце нашабашил 2000 рубасов, купил наушники на алиэкспрессе, а налоги сука с них не уплатил.

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Anton Сутягин

0

Биткоин тоже отследят? Или бинанс и прочие биржи тоже по требованию доступ откроют

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Трудный танк88

0

Когда, ск, запереживала, добросовестная ты или нет и ушла в тоску, печаль, апатию.

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