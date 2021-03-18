«Альфа-банк» заплатит 1 млн рублей за информацию о телефонных мошенниках — если она поможет их поймать Статьи редакции
Всего банк планирует потратить 5 млн рублей, но готов увеличить финансирование
«Альфа-банк» начнёт выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический колл-центр или поймать работающих там преступников, пишет РБК.
Сумма одного вознаграждения — 1 млн рублей, всего банк рассчитывает потратить 5 млн рублей. Если «Альфа-банк» получит много полезной информации, он готов увеличить финансирование.
Банк будет принимать любые данные: номер мошенников, запись разговора не менее 30 секунд, контакты call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве.
«Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил изданию представитель банка.
Для сбора данных «Альфа-банк» создал специальный сайт и почту — wanted@alfabank.ru. Информация предоставляется анонимно — контактные данные банк использует только для связи, чтобы выплатить вознаграждение.
Информацию можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счёт в «Альфа-банке». Клиент несёт ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупреждает банк.
Вознаграждение за информацию не поможет существенно улучшить ситуацию с телефонным мошенничеством, считают в «Райффайзенбанке». Представитель банка «Открытие» оценивает эффективность такой меры как низкую, поскольку «современные средства IP-телефонии позволяют очень многое, чтобы обеспечить анонимность звонящего».
Инициатива вряд ли побудит самих мошенников сдавать друг друга, считает глава блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. По его словам, новость быстро распространится по теневым ресурсам, и подобные люди попадут в чёрные списки, с ними просто никто не будет работать.
Кроме того, большинство банковских мошенничеств совершают участники организованных преступных групп, действующих с территории сопредельных государств, добавляет он.
У нас нет партнёрской программы со звонками. Можем звонить только сами и только своим клиентам.
Альфа-Банк! Услышьте меня, услышьте людей: прекратите названивать с всякого рода предложениями, как людьми так и голосовыми ботами. Выебите того маркетолога, который дал такую установку, вы опустились до спама, уровень доверия 0, не ждите когда пробьёте дно.
То есть данным сообщением вы сейчас подтверждаете, что сотни звонков с предложением "карты и кредитов" это звонки от ваших сотрудников? Списки "черных списков" с номерами здесь выкладывали неоднократно деся\тки посетителей. Но в тех топиках вы мычите "я не я, и ж..а не моя"
Чаще всего, большинство номеров из таких списков — не наши.
Вы себе противоречите. Если это не ваши сотрудники и нет партнерской программы, то кто звонит и предлагает продукты "не с ваших номеров"? "Мошенники"? Какой вид мошенничества они таким образом реализуют?
Это и правда могут быть мошенники, которые под видом заявки на карту будут уточнять ваши личные данные.
В таком случае, какой будет комментарий по звонкам мне уже год с предложением кредитной карты (которую мне ну никак не дадут в виду возраста, о чём сотрудники банка точно знают)?
Можете написать в личные сообщения, с каких номеров были звонки?
Правильно ли я перевел на русский: Вы меня приглашаете на должность сборщика информации о ваших АНТИпартнерах?
Прошу огласить полный список обязанностей и прав, им сопутствующих.
До этого не имею времени вести перечень звонящих.
Дарю идею на миллион. Если от вашего имени звонят мошенники с предложением этой супер кредитной карты и вы отношения к этим звонкам не имеете, то надавите на мобильного оператора предоставляющего этим "партнерам" услуги sip телефонии. Данная услуга предоставляется только юр.лицам по договорам. И там есть где развернуться юристам. Надеюсь банку входящему в 10 крупнейших это под силу.
У вас в соглашении на обработку ПД написано:
...
Целью обработки персональных данных является:
....
осуществление регистрации в программах поощрения (бонусных программах) или в иных программах для физических лиц, проводимых Банком или организациями, сотрудничающими с Банком в рамках выпуска партнерских карт, а также реализации указанных программ, получение Клиентом услуг премиального сервиса;
...
Т.е. по сути вы передает данные огранизациям "сотрудничающим с Банком". Вы можете дать 100% гарантию того, что ПД из этих огранизаций не будут слиты мошенникам?
Далее
...
Клиент выражает согласие на получение рекламы, предоставление ему информации и предложения продуктов Банка и/или третьих лиц путем направления на адреса электронной почты, телефонных SMS-сообщений на телефонные номера, по сети подвижной радиотелефонной связи и иным способом.
...
Скажите - почему этот пункт обязателен при подписании соглашения? Мало найдется людей в здравом уме, которые бы согласилсь на это.
Далее.
...
Клиент, являющийся пользователем абонентского номера, указанного в договоре с Банком (далее – «Пользователь»), в целях предоставления Банком услуг выражает согласие операторам связи, указанным в перечне, размещённом на сайте Банка alfa.link/partners («Перечень третьих лиц, которые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на основании заключенных ими с Банком
договоров, согласий Клиентов»), на обработку номеров телефонов, пользователем которых является Пользователь, сведений об оказанных операторами услугах связи (в том числе сведений о местонахождении абонентского оборудования при получении услуг связи, оплате оказанных услуг связи), сведений об идентификаторах абонентского оборудования и передачу указанных сведений или результата их обработки Банку, в том числе организацию канала коммуникаци Банка с использованием телефонных номеров, используемых Пользователем.
...
Я не хочу чтобы банк шпионил за мной. Зачем вам эта информация?
Они уже достали нереально и отписаться от них невозможно. Я писал в чатик в приложении, но там какая-то проблема, видимо. Возможно, в базе отсутствует синхронизация.
Ну хз. Написал в чат в приложении, что хочу отписаться от всех уведомлений в приложении и рассылок: больше вообще ничего нет, не звонят в том числе.
Частный холод
А что делать к примеру мне? Я уже давно не являюсь их клиентом, приложения у меня нет. А их "прокладки" постоянно названивают. Здесь их ботик отписывался много раз, что банк ничего не знает и это все наговор и вообще они белые и пушистые
Перешлите эту новость чуваку, который на пикабу три дня назад выложил статью со всеми контактами мошенников участвующих в схеме "с дорогим шампанским")
Давно пора платить за поимку машенников простым людям с активной гражданской позицией, раз полиция не в силах ничего сделать
Полиция может сделать. Просто не очень хочет впрягаться за обычных холопов. https://www.fontanka.ru/2021/03/12/69807422/
они телефон ФСИН не знают что ли?
Ну да ФСИН. Большая часть колл центров на Украине находится...
Вы мне че, доход перебиваете :)
Колл-центры в тюрьмах российских большинство
Кто-то конечно и с Украины, но в этом случае вообще никакого смысла в такой инфе
колл-центры находятся в тюрьмах. То есть "после суда"
вопрос же был, что Альфа платит лям, за инфу. А не Альфа платит лям за метод решение проблемы
Че будет делать Альфа дальше - это ее траблы
Альфа платит за инфу, которая поможет поймать. Т.е. без решения альфой проблемы (нагнуть коллцентр) лям никто не увидит.
О, а банки, которые звонят и предлагают кредитки, считаются мошенниками?
Глупость какая:)У службы безопасности группы есть выход на ФСИН: там все-Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Наебкин😄 Думаю,что у банка устанет листать за информацию и столкнется с новой проблемой-с реальной информацией о информации о нахождении мошенников
В любой тюрьме эти call центры с телефонами. Около тюрьмы перехватывать звонки через спец антенну, записывать звонки с доказательной базой и переводом денег. За один день сразу можно прогресс сделать. Альфа банк, я ваш клиент, если я выиграл 1 млн руб то свяжитесь со мной по моим данным которые у вас есть.
Альфа прямо красавчики.
Уважаемый Альфа-Банк
Сегодня Вы выпустили релиз про то, что готовы оплатить 1 мн руб за информацию о поимке телефонных мошенников.
В 2019 году я уже обращался к Вам с такой информацией - со стороны Вашей службы безопасности не было никакой реакции. Ожидаю, что и сейчас эффект от Вашей пиар-акции будет нулевой.
Однако, если Вы реально заинтересованы понять, как устроена система телефонного мошенничества и почему не удается оперативно установить злоумышленников, я готов поделится своими знаниям в области телекома (больше 20 лет в этой отрасли), раскрыть нюансы наших обращения и разъяснений к МВД и органам Прокуратуры.
Я готов подписать с Вами NDA и плотно проработать этот вопрос, рассказать, какими инструментами Вы можете воспользоваться для ОПЕРАТИВНОЙ реакции на подобного рода инциденты.
То, что сейчас происходит в части телефонного мошенничества, уже переходит все рамки разумного. Но нас, представителей телеком-отрасли, никто не слышит. Все попытки представителей банков идут по ложному следу.
Если Вы действительно хотите быть полезны в этом направлении для Ваших клиентов, Ваши представители могут связаться со мной в личных сообщениях для проведения переговоров в части консультаций.
Аналогичное предложение готов направить в адрес Тинькофф
Сбер
ВТБ
Банк ОТКРЫТИЕ
Почта Банк
С уважением,
Ярослав Дубовиков
https://www.facebook.com/yaroslav.dubovikov/posts/3795350810561583
Тинькофф пользуются тем, что ФАС России не реагирует на такие обращения граждан. Отписки идут по придуманным поводам. Здесь тоже надо менять механизм контроля.
К слову. Вчера закончились публичные обсуждения новых правил присоединения сетей электросвязи: https://regulation.gov.ru/projects#npa=113777
Изменения как раз направлены на борьбу с мошенническим трафиком. Но это все равно не спасет, потому что механизм пропуска транзитного трафика не позволит этому противостоять. Так устроены телефонные сети, что нужно вносить существенные изменения. Во многих странах этот процесс уже запущен (валидация АОНов при транзите).
Ярослав, спасибо за внимание к этой ситуации. Наша служба безопасности обрабатывает любую информацию о мошенниках, которую нам передают клиенты.
Мы заинтересованы в том, чтобы раскрыть мошенников и их схемы, поэтому ждём подробности вашего предложения на почту: wanted@alfabank.ru
Пару лет назад имела место попытка телефонного развода с использованием карты альфа-банка. Позвонил в их колл-центр и сообщил, что с картой номер ZYX происходит мошенническая деятельность. Сначала 5 минут пытались понять клиент я или не клиент и чего вообще звоню, а потом был вежливо отправлен к XYZ, тк "ну не украли же ничего, а вообще это не к нам, а в полицию"
Скоро появится новость о том, как была поймана банда телефонных мошенников и выдана награда, очевидно, что одному из участников такой банды.
Странно, год назад мне просто засмеялись в лицо, когда я пришла сообщить информацию о мошенниках в одно отделении Альфа банка.
Такое отношение для нас — не норма. Извините.
Нам важна любая информация о возможном мошенничестве, связанном с нами и нашими клиентами.
В Альфа банке не проводится данная акция.
Извините:( Уже попросили коллег из чата повнимательнее читать новости.
5млн, 1млн за 1 дело) Акция продлится 1,5 месяца. Сб маркетологов подключили?) Тогда можно ещё взысканию помочь схожей акцией «смотивируй друга заплатить по просрочке и получи Ххх рублей»
Говно банк
Мысль неплохая, но что-то мне подсказывает, что ничего из этого не выйдет:)
Так я об этом и пишу. Вся информация у них еще с 2019 года есть. И никакой реакции. Чистой воды пиар банка.
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"Если Вы действительно хотите быть полезны в этом направлении"
Они я скажу вам недавно даже Моргена наняли для большей финансовой образованности молодёжи!
Чтобы поймать телефонных мошеников нужна дежурная опергруппа и центр обработки информации оснащенный оборудованием для прослушивания сотовых телефонов и опредлением координат того кто звонит.
Видимо те кто писал эту ерись наивно думают, что телефонные номера с которых звонят мошенники регистрируются на их пасплортные данные и адреса по месту жительства.
@Альфа-Банк ну позорилось бы чтоли. Не все люди такие дебилы как вы их считаете.
Я честно говоря не понимаю, в чем проблема на стыках ip-телефонии запретить использование подмены номеров?
Как минимум вести определенный пул номеров, которые не должны приходить из других мест.
Потому что тогда вся система рухнет от перегрузки. Все намного сложнее, чем Вам кажется.
Тем, кого достали неизвестные звонки и мошенники, рекомендую поставить любое приложение для блокировки нежелательных звонков. Они как правило работают в 3х режимах и даже в самом простом варианте, будете хотя бы сразу видеть на экране смартфона, что это за входящий звонок. Я себе поставил такое приложение и в течение 2х недель шквал всего этого непотребства упал реально до нуля. Я не хочу писать название приложения, чтобы не думали, что это реклама, но такого типа приложения действительно работают.
Такие забавные, я 1-2 раза звонила в Альфу и говорила, что мошенники звонили, могу предоставить запист разговора и все что нужно. Они спрашивали только номер, чтобы сказать, что это не их номер и напутствие: не передавать личные данные по картам кому-либо. И все, запись им была не нужна, больше ничего не им было нужно, вообще пофиг. А тут миллион, что-то я в это не верю.
Все номера, которые нам передают клиенты, обрабатывает служба безопасности. Раньше мы и правда не запрашивали запись звонков, но теперь эта информация может серьёзно помочь в борьбе с мошенниками
Ваша служба безопасности сделает письменный запрос телефонному оператору и если он вас не пошлет далеко и напишет, что этот номер зареган на ИП Иванов , то что вам это даст? Через неделю вы выйдете на ИП Иванова, который скажет, что он продает симки в переходе и кому продал этот номер в душе не чает! В чем смысл обработки этих номеров, когда сразу все ясно, что найти того кто звонил - нереально! Но даже если бы вы нашли мошенника - доказать факт того, что он мошенник - фактически невоможно, на основании чего будет заведено уголовное дело? На основании того, что в ваш чат написал клиент и сообщил что с номера звонили мошеники? Если его не развели на деньги то факта мошенничества - нет. Это просто бесполезная трать времени и ресурсов.
я всегда после звонка мошенников пишу в техподдержку номера с которых звонили, где мой лям!?
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