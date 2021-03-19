Финансы
Рая Хачатрян

«Сравни.ру» запустил сервис проверки кредитного рейтинга и подписку на обновления для защиты от мошенников Статьи редакции

За подписку можно отследить, как меняется рейтинг.

С помощью сервиса «Персональный кредитный рейтинг» пользователи могут оценить свои шансы на получение кредита или ипотеки, а также получить персональные рекомендации, как улучшить кредитную историю, сообщили vc.ru в компании.

Сервис помогает клиенту получить данные из Национального бюро кредитных историй и Объединённого кредитного бюро, по его поручению анализирует информацию и формирует кредитный рейтинг по шкале от 0 до 1000 баллов. У пользователей с рейтингом от 1 до 500 баллов низкие шансы на получение кредита, от 501 до 700 баллов — средние, а клиенты с показателем от 701 до 1000 баллов могут рассчитывать на выгодные условия.

Сервис работает бесплатно в приложениях или на сайте «Сравни.ру». Есть и подписка — 49 рублей в месяц или 499 рублей в год. Платящие пользователи смогут получить на почту ежемесячное обновление кредитного рейтинга или посмотреть график с историей изменений в личном кабинете.

Платные функции помогут узнать, взяли ли мошенники кредит на имя пользователя — например, если клиент не брал кредит, а у него снизился рейтинг, говорят в компании. Они также помогут отследить случайные просроченные платежи по кредиту.

Кредитный рейтинг можно посмотреть на сайте НКБИ и ОКБ, а также в банках, например, у «Сбера» и «Тинькоффа».

#новость #сравниру

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18 комментариев
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Дарья Смолякова

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Какой смысл? Скоро будет пробив через фнс всех счетов и фактур по любому персонажу. 

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Yan Varskii

1

Информация, которая по логике должна быть бесплатной, плавно намекает о подписке, затем станет постоянным платежом, ежемесячной обязаловкой и станет цифрой, которую регулируют органы, выдавая периодически пособия гос.поддержки в виде отсрочки, рассрочки, увеличения процента и срока выплат в сложных случаях... агга

узнать, взяли ли мошенники кредит на имя пользователя — например, если клиент не брал кредит

мне одному кажется, что этот момент обязаны контролировать банки, а в случае проблем, решать, защищая интересы пострадавшей стороны?

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Артем Лученков

1

Не знаю как считается этот рейтинг. У меня показывает 728. но все банки мне отказывают и никто не дает кредиты :-(

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Эдуард Мурысин

1

Вроде, они год назад по тв рекламировали функционал проверки кредитного рейтинга? Или это просто продажа ссылки с гогетлинкс?

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Michael Solar

0

Теперь у рабов есть рейтинг. Круто...

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Max Pashkov

Michael
1

Дурачек чтоль? Сто лет в обед есть. И в европах, и в америках. В китаях вообще рейтинг супер продвинутый. Да даже в СССР он был, только не публично и не в цифрах выраженный, назывался что-то типа степень благонадежности гражданина, неблагонадежным не давали путевки в Болгарию.

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Даниил Бизюкин

0

В Юником24 этот сервис был ещё год назад

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BearStrikesBack

0

распространение путем осуществления информационных рассылок о товарах и услугах, оказываемых Оператором и его Партнерами, проводимых акциях, путём информирования по мобильному телефону (как с использованием голосовых вызовов, так и с использованием коротких текстовых сообщений (SMS), push- уведомлений, а также с использованием Интернет-мессенджеров), по адресу электронной почты и через размещение информации в личном кабинете.

Ознакомиться с перечнем Партнеров вы можете по ссылке https://www.sravni.ru/promo/partnenry/.

Партнеры
Партнеры
www.sravni.ru
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Азамат Салахов

BearStrikesBack
0

И после длинного списка добавили + Иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми Общество заключило соответствующее соглашение и/или договор, предусматривающие передачу персональных данных

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Max Pashkov

BearStrikesBack
0

собственно ничего нового) тут где-то тред про Альфу был в соседней статье, где тоже куча партнеров в соглашении

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Kirk Louson

0

ну если бы они реально еще улучшали кред историю - куда не шло.
а так, не очень понятно чем отличается от того что есть

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A A

0

Платишь деньги за то, чтобы узнать не берут ли кредиты на твоё имя 👍🏻

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Lev Bakharev

0

стремно как-то оставлять свои паспортные данные в онлайн форме не гос сайта

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Max Pashkov

Lev
0

А чего боитесь (мне правда интересно, может тоже бояться буду)? Эти данные есть у всех уже, в частных клиниках, при бронировании на букингах их даете, в фирмах каршеринга. Вы ж не паспорт им оригинал оставляете и подпись не учите выводить)

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Нижний американец

Lev
0

На ОКБ рега через госуслуги, кто боится паспорт светить.
На НБКИ проверка рейтинга бесплатно без ограничения количества, за минуту отчет (я тут занимаюсь озеленением КИ). На Эквифаксе - тоже, зашел, баллы посмотрел.
В чём смысл этих платных подписок - не понимаю. 

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Max Pashkov

0

Звучит удобно, дешевле Сбера, а плюшек больше.

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Будущий жар

0

После запроса кредов через сравни.ру вы получаете в подарок тонны смс-спама и отказ от нормальных банков в оффлайне в 99% случаев (потом можете через полгодика попытаться, должно попустить). В общем такое себе это занятие

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Андрей Арсенович

–1

Подписка в кредит, это что-то новое

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