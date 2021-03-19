«Сравни.ру» запустил сервис проверки кредитного рейтинга и подписку на обновления для защиты от мошенников Статьи редакции
За подписку можно отследить, как меняется рейтинг.
С помощью сервиса «Персональный кредитный рейтинг» пользователи могут оценить свои шансы на получение кредита или ипотеки, а также получить персональные рекомендации, как улучшить кредитную историю, сообщили vc.ru в компании.
Сервис помогает клиенту получить данные из Национального бюро кредитных историй и Объединённого кредитного бюро, по его поручению анализирует информацию и формирует кредитный рейтинг по шкале от 0 до 1000 баллов. У пользователей с рейтингом от 1 до 500 баллов низкие шансы на получение кредита, от 501 до 700 баллов — средние, а клиенты с показателем от 701 до 1000 баллов могут рассчитывать на выгодные условия.
Сервис работает бесплатно в приложениях или на сайте «Сравни.ру». Есть и подписка — 49 рублей в месяц или 499 рублей в год. Платящие пользователи смогут получить на почту ежемесячное обновление кредитного рейтинга или посмотреть график с историей изменений в личном кабинете.
Платные функции помогут узнать, взяли ли мошенники кредит на имя пользователя — например, если клиент не брал кредит, а у него снизился рейтинг, говорят в компании. Они также помогут отследить случайные просроченные платежи по кредиту.
Кредитный рейтинг можно посмотреть на сайте НКБИ и ОКБ, а также в банках, например, у «Сбера» и «Тинькоффа».
Какой смысл? Скоро будет пробив через фнс всех счетов и фактур по любому персонажу.
Информация, которая по логике должна быть бесплатной, плавно намекает о подписке, затем станет постоянным платежом, ежемесячной обязаловкой и станет цифрой, которую регулируют органы, выдавая периодически пособия гос.поддержки в виде отсрочки, рассрочки, увеличения процента и срока выплат в сложных случаях... агга
узнать, взяли ли мошенники кредит на имя пользователя — например, если клиент не брал кредит
мне одному кажется, что этот момент обязаны контролировать банки, а в случае проблем, решать, защищая интересы пострадавшей стороны?
Не знаю как считается этот рейтинг. У меня показывает 728. но все банки мне отказывают и никто не дает кредиты :-(
Вроде, они год назад по тв рекламировали функционал проверки кредитного рейтинга? Или это просто продажа ссылки с гогетлинкс?
Теперь у рабов есть рейтинг. Круто...
Дурачек чтоль? Сто лет в обед есть. И в европах, и в америках. В китаях вообще рейтинг супер продвинутый. Да даже в СССР он был, только не публично и не в цифрах выраженный, назывался что-то типа степень благонадежности гражданина, неблагонадежным не давали путевки в Болгарию.
распространение путем осуществления информационных рассылок о товарах и услугах, оказываемых Оператором и его Партнерами, проводимых акциях, путём информирования по мобильному телефону (как с использованием голосовых вызовов, так и с использованием коротких текстовых сообщений (SMS), push- уведомлений, а также с использованием Интернет-мессенджеров), по адресу электронной почты и через размещение информации в личном кабинете.
Ознакомиться с перечнем Партнеров вы можете по ссылке https://www.sravni.ru/promo/partnenry/.
И после длинного списка добавили + Иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми Общество заключило соответствующее соглашение и/или договор, предусматривающие передачу персональных данных
собственно ничего нового) тут где-то тред про Альфу был в соседней статье, где тоже куча партнеров в соглашении
ну если бы они реально еще улучшали кред историю - куда не шло.
а так, не очень понятно чем отличается от того что есть
стремно как-то оставлять свои паспортные данные в онлайн форме не гос сайта
А чего боитесь (мне правда интересно, может тоже бояться буду)? Эти данные есть у всех уже, в частных клиниках, при бронировании на букингах их даете, в фирмах каршеринга. Вы ж не паспорт им оригинал оставляете и подпись не учите выводить)
Нижний американец
На ОКБ рега через госуслуги, кто боится паспорт светить.
На НБКИ проверка рейтинга бесплатно без ограничения количества, за минуту отчет (я тут занимаюсь озеленением КИ). На Эквифаксе - тоже, зашел, баллы посмотрел.
В чём смысл этих платных подписок - не понимаю.
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