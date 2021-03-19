За подписку можно отследить, как меняется рейтинг.

С помощью сервиса «Персональный кредитный рейтинг» пользователи могут оценить свои шансы на получение кредита или ипотеки, а также получить персональные рекомендации, как улучшить кредитную историю, сообщили vc.ru в компании.

Сервис помогает клиенту получить данные из Национального бюро кредитных историй и Объединённого кредитного бюро, по его поручению анализирует информацию и формирует кредитный рейтинг по шкале от 0 до 1000 баллов. У пользователей с рейтингом от 1 до 500 баллов низкие шансы на получение кредита, от 501 до 700 баллов — средние, а клиенты с показателем от 701 до 1000 баллов могут рассчитывать на выгодные условия.

Сервис работает бесплатно в приложениях или на сайте «Сравни.ру». Есть и подписка — 49 рублей в месяц или 499 рублей в год. Платящие пользователи смогут получить на почту ежемесячное обновление кредитного рейтинга или посмотреть график с историей изменений в личном кабинете.

Платные функции помогут узнать, взяли ли мошенники кредит на имя пользователя — например, если клиент не брал кредит, а у него снизился рейтинг, говорят в компании. Они также помогут отследить случайные просроченные платежи по кредиту.

Кредитный рейтинг можно посмотреть на сайте НКБИ и ОКБ, а также в банках, например, у «Сбера» и «Тинькоффа».