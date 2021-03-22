Финансы
Рая Хачатрян

AltaIR Capital запустил фонд на $300 млн для инвестиций в стартапы на поздней стадии Статьи редакции

Все прошлые фонды компании были для инвестиций в стартапы на ранней стадии.

  • Фонд AltaIR ABO будет инвестировать в 30-50 стартапов по всему миру в течение трёх лет. Планируется, что его объём составит $300 млн, пока он привлёк более $50 млн.
  • Компания будет отбирать стартапы по направлениям финтех, повышение производительности и эффективности распределенных команд, страхование, цифровая медицина, образование, искусственный интеллект и машинное обучение.
  • AltaIR Capital основал Игорь Рябенький в 2005 году. У компании уже было четыре фонда — все для инвестиций в стартапы на ранней стадии, добавили в AltaIR Capital.
  • Компания инвестировала в более чем 300 технологических стартапов, среди которых платформа для совместной работы удалённых команд Miro, финтех-стартап Albert, платформа для найма Turing, сервис по управлению малым бизнесом Squire и другие.
  • Всего под управлением фондов находится более $400 млн, говорится на сайте. По состоянию на март 2021 года совершила более 20 успешных экзитов.

#новость #altaircapital #altair_capital

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Сергей Чиченков

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Игорь Рябенький , профессионал своего дела. Очень хочу чтоб таких людей и фондов стало больше. Всем рекомендую его книгу Легкий венчур. Я прочитал, много полезной информации для предпринимателей и инвесторов. 

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