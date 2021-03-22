AltaIR Capital запустил фонд на $300 млн для инвестиций в стартапы на поздней стадии Статьи редакции
Все прошлые фонды компании были для инвестиций в стартапы на ранней стадии.
- Фонд AltaIR ABO будет инвестировать в 30-50 стартапов по всему миру в течение трёх лет. Планируется, что его объём составит $300 млн, пока он привлёк более $50 млн.
- Компания будет отбирать стартапы по направлениям финтех, повышение производительности и эффективности распределенных команд, страхование, цифровая медицина, образование, искусственный интеллект и машинное обучение.
- AltaIR Capital основал Игорь Рябенький в 2005 году. У компании уже было четыре фонда — все для инвестиций в стартапы на ранней стадии, добавили в AltaIR Capital.
- Компания инвестировала в более чем 300 технологических стартапов, среди которых платформа для совместной работы удалённых команд Miro, финтех-стартап Albert, платформа для найма Turing, сервис по управлению малым бизнесом Squire и другие.
- Всего под управлением фондов находится более $400 млн, говорится на сайте. По состоянию на март 2021 года совершила более 20 успешных экзитов.
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1 комментарий
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Игорь Рябенький , профессионал своего дела. Очень хочу чтоб таких людей и фондов стало больше. Всем рекомендую его книгу Легкий венчур. Я прочитал, много полезной информации для предпринимателей и инвесторов.
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