Сервис доставки еды Deliveroo запланировал провести в Лондоне крупнейшее IPO года Статьи редакции
В стартап, в частности, инвестировали Amazon и фонд Юрия Мильнера.
- Британская компания установила ценовой диапазон от 3,9 фунтов стерлингов до 4,6 фунтов за акцию ($5,40-6,37), пишет Reuters со ссылкой на документы компании. Рыночная капитализация Deliveroo составит от 7,6 млрд до 8,8 млрд фунтов ($10,5-12 млрд).
- Deliveroo намерена разместить до 384,6 млн акций, а при достаточном спросе увеличить объём на 10%. Нынешние акционеры также примут участие в размещении, добавляет Bloomberg.
- В сервис инвестировали Amazon (у ритейлера 16% акций), фонды DST Global Юрия Мильнера и Index Ventures (у них по 10%), а также американский холдинг Rowe Price Group (8,1%), пишет агентство.
- Даже при капитализации в $10 млрд Deliveroo обойдет интернет-ритейлера The Hut Group, пишет Reuters. На открытии торгов капитализация компании составила 5,4 млрд фунтов (около $7 млрд).
- О планах провести IPO компания сообщила в начале марта. По собственным данным, убытки компании в 2020 году составили 223,7 млн фунтов ($310 млн). По данным Crunchbase, с момента основания в 2012 году компания привлекла $1,7 млрд. В последнем раунде в январе 2021 года инвесторы оценили Deliveroo в $7 млрд.
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