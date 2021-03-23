Последний раз банкноты обновляли в 2017 году — когда выпустили купюры по 200 и 2 тысячи рублей.

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ЦБ объявил, что изменит дизайн всех купюр, а в оформлении используют тематику федеральных округов России.

На купюрах появятся изображения новых городов: Новосибирск вместо Красноярска, Пятигорск вместо Архангельска, Нижний Новгород вместо Ярославля, и Екатеринбург — вместо Хабаровска, пишет РБК. ЦБ планирует обновить дизайн в течение 2022-2025 годов, информацию о дате выпуска каждой купюры разместят на сайте регулятора.

По словам зампреда ЦБ Михаила Алексеева, решение приняли, потому что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, и нет городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Выпускаться в обращение новые банкноты будут по очереди на протяжении нескольких лет: большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращения только к 2035 году.

Сейчас в обращении находятся купюры, на которых изображены девять городов страны:

5 рублей — Великий Новгород.

10 рублей — Красноярск.



50 рублей — Санкт-Петербург.

100 рублей — Москва.

200 рублей — Севастополь.

500 рублей — Архангельск.

1 тысяча рублей — Ярославль.

2 тысячи рублей — Владивосток.

5 тысяч рублей — Хабаровск.