Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ изменит дизайн купюр и добавит на них новые города Статьи редакции

Последний раз банкноты обновляли в 2017 году — когда выпустили купюры по 200 и 2 тысячи рублей.

21 21 комментарий
1089 просмотров

ЦБ объявил, что изменит дизайн всех купюр, а в оформлении используют тематику федеральных округов России.

На купюрах появятся изображения новых городов: Новосибирск вместо Красноярска, Пятигорск вместо Архангельска, Нижний Новгород вместо Ярославля, и Екатеринбург — вместо Хабаровска, пишет РБК. ЦБ планирует обновить дизайн в течение 2022-2025 годов, информацию о дате выпуска каждой купюры разместят на сайте регулятора.

По словам зампреда ЦБ Михаила Алексеева, решение приняли, потому что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, и нет городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Выпускаться в обращение новые банкноты будут по очереди на протяжении нескольких лет: большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращения только к 2035 году.

Сейчас в обращении находятся купюры, на которых изображены девять городов страны:

  • 5 рублей — Великий Новгород.
  • 10 рублей — Красноярск.
  • 50 рублей — Санкт-Петербург.
  • 100 рублей — Москва.
  • 200 рублей — Севастополь.
  • 500 рублей — Архангельск.
  • 1 тысяча рублей — Ярославль.
  • 2 тысячи рублей — Владивосток.
  • 5 тысяч рублей — Хабаровск.

В последний раз купюры обновляли в 2017 году, когда в обращение выпустили банкноты по 200 рублей и 2 тысячи рублей — на них изображены Севастополь и Владивосток. В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора пока нет планов обновления линейки купюр, в том числе за счёт выпуска новой банкноты номиналом в 10 тысяч рублей.

#новость #цб

21 21 комментарий
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Marat Ahiar

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Видимо они решили что проблема в дизайне.

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Roman Moskovskiy

Marat
0

Но если ввести лимит на обмен🤫

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Ilgar Dadashov

9

Пора 50 и 100 делать монетами

Ответить

Darya Svetikova

6

резиденцию дяди Вовы добавят?

Ответить

Антон

5

Почему не новые нули 

Ответить

Mikhail Gladchenko

Антон
1

Наоборот, нули нужно убрать и тогда рубль станет дороже доллара 💪🏻

Ответить

Belek Mongush

Mikhail
0

Рубль дороже доллара 🤣

Ответить

Andrei Smirnovsky

5

На банкноты с Пятигорском нужно Жорика

Ответить

Николай Шелопугин

3

10₽ – Красноярск, Россия
10000₽ – Moscow, Russia

Ответить

Александр Кузнецов

2

А старые купюры - отменит)) Бывало и такое)

Ответить

ϏϙηαϟϮ

2

5 рублей — Великий Новгород.

10 рублей — Красноярск.

Я чет так давно не видел налички, что был уверен, что они уже выведены из обращения

Ответить

Andrew Alexeyev

2

Что такое банкноты в 5 и 10₽?

Ответить

Саня Видосов

Andrew
0

У меня до сих пор есть 5 бумажных 10, храню как раритет или на доширак на черный день

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Вячеслав Быков

1

Это укрепит позицию рубля!!!! Глупцы!!!

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El'murza Alchakov

1

Казалось бы новые купюры победят инфляцию в 20%

Ответить

Leo Rialto

1

Геленджик где?

Ответить

Виталий Васильев

1

Вот увидите, рубль сразу укрепится раза в два! Его сейчас не покупают из-за устаревшего дизайна!

Ответить

Григорий Дунилов

1

Почему не с президентами рф?

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L A

Григорий
0

просто президентов РФ  меньше чем номиналов купюр всего-то в 2 раза.

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Igor Kachura

0

Казалось бы причём тут инфляция.

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Nikolay Kapustin

0

А вот и эмиссия

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