ЦБ изменит дизайн купюр и добавит на них новые города Статьи редакции
Последний раз банкноты обновляли в 2017 году — когда выпустили купюры по 200 и 2 тысячи рублей.
ЦБ объявил, что изменит дизайн всех купюр, а в оформлении используют тематику федеральных округов России.
На купюрах появятся изображения новых городов: Новосибирск вместо Красноярска, Пятигорск вместо Архангельска, Нижний Новгород вместо Ярославля, и Екатеринбург — вместо Хабаровска, пишет РБК. ЦБ планирует обновить дизайн в течение 2022-2025 годов, информацию о дате выпуска каждой купюры разместят на сайте регулятора.
По словам зампреда ЦБ Михаила Алексеева, решение приняли, потому что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, и нет городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Выпускаться в обращение новые банкноты будут по очереди на протяжении нескольких лет: большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращения только к 2035 году.
Сейчас в обращении находятся купюры, на которых изображены девять городов страны:
- 5 рублей — Великий Новгород.
- 10 рублей — Красноярск.
- 50 рублей — Санкт-Петербург.
- 100 рублей — Москва.
- 200 рублей — Севастополь.
- 500 рублей — Архангельск.
- 1 тысяча рублей — Ярославль.
- 2 тысячи рублей — Владивосток.
- 5 тысяч рублей — Хабаровск.
В последний раз купюры обновляли в 2017 году, когда в обращение выпустили банкноты по 200 рублей и 2 тысячи рублей — на них изображены Севастополь и Владивосток. В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора пока нет планов обновления линейки купюр, в том числе за счёт выпуска новой банкноты номиналом в 10 тысяч рублей.
Видимо они решили что проблема в дизайне.
Почему не новые нули
Наоборот, нули нужно убрать и тогда рубль станет дороже доллара 💪🏻
5 рублей — Великий Новгород.
10 рублей — Красноярск.
Я чет так давно не видел налички, что был уверен, что они уже выведены из обращения
Что такое банкноты в 5 и 10₽?
У меня до сих пор есть 5 бумажных 10, храню как раритет или на доширак на черный день
Вот увидите, рубль сразу укрепится раза в два! Его сейчас не покупают из-за устаревшего дизайна!
Почему не с президентами рф?
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