Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ задумался над разработкой механизма защиты от скачков вымирающих акций из-за сговоров в соцсетях Статьи редакции

Например, неквалифицированным инвесторам могут запретить их покупать.

Банк России и Московская биржа обсуждают механизм предупреждения атак на низколиквидные акции со стороны частных инвесторов, приводит слова первого зампреда ЦБ Сергея Швецова «Коммерсантъ». Российские инвесторы уже использовали схему пользователей Reddit, покупающих вымирающие акции, отмечает издание.

По словам Швецова, такие бумаги могут временно сделать доступным только для квалифицированных инвесторов. Зампред ЦБ считает, что неквалифицированные инвесторы просто потеряют деньги на «шортах», а квалифицированные «такой ерундой заниматься не будут».

Представитель ЦБ сообщил изданию, что вопрос пока прорабатывается, а для временного перевода бумаг в список «только для квалов» нужно изменить нормативную базу. На Мосбирже уже есть механихмы, чтобы ограничить сильные скачки — максимальное дневное изменение цены может быть только в пределах 40%.

Источники «Коммерсанта» на рынке сообщили, что на заседании комитета по фондовому рынку Московской биржи обсуждалась другая инициатива — ввести стабилизирующие аукционы, длительность которых составит 10 минут. Для этого нужно было изучить скачки цен на вымирающие акции в марте.

У опрошенных «Коммерсантом» брокеров нет единого мнения по поводу ограничений. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов заявил, что быстро осуществить перевод акций невозможно, поэтому мера не будет эффективной. Инвестконсультант «Финама» Сергей Хандохин считает, что временный перевод подобных бумаг в список для квалифицированных инвесторов — неплохой первый шаг.

#новость #цб

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Давид Сабаури

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В Америке об этом задумались, но решили ничего не делать, тк это не какая-то атака на биржу, а просто устное соглашение между неправительственным людьми купить эти акции. А в нашем ЦБ бл@ть решили удивить весь мир. Идите н@х@й цб. Вы не можете нашу экономику сдержать, страна в говне, цены растут, а Вы нам про «сговоры» рассказываете? Люди смогли заработать на этом, причём честные, а Вы даже это запретить делать хотите. Молоко скоро под 100 р/л.

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Артем Щурев

Давид
0

В Приморье уже давно молоко больше 100 

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Антон Гранд

Давид
0

99 рублей у нас в РЯДОМ стоит молоко, между прочим.

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Timur

Давид
0

Какие люди сумели заработать? Большинство участников проиграет. 

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Алексей Новиков

3

Интересно. От какой суммы надо стать квалифицированным инвестором? А как же политика государства о вовлечении граждан в инвестиционную деятельность? А налоговые инвестиционные вычеты?  Всегда проще во всем обвинить соц сети - сговор. Смешно. Соц сети как для этого и создаются чтобы говорить.

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Сергей Щукин

Алексей
3

Про wallstreet bets на Реддите почитайте

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Sergey Luzgin

Алексей
0

Можно сдать экзамены и получить аттестат.

Ответить

Владимир Савичев

Алексей
0

Вовлечение и развод, вроде, разные вещи.

Ответить

Илья М

Алексей
–2

От какой суммы надо стать квалифицированным инвестором?

6млн. в активах или торговля с таким оборотом за последний год.
А как же политика государства о вовлечении граждан в инвестиционную деятельность?

Государство хочет ваших инвестиций, но, видимо, не очень хочет чтобы вы подобно буратино попали в лапы котов и лис. Запреты на всякие сложные инстурменты, навязывание продуктов с высокой комиссией - это все оттуда.

Гайки неквалам закручивают потихоньку, поэтому если есть возможность - лучше стать, пригодится на будущее.

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Andrey Morgunov

2

Задумался ли ЦБ о механизме защиты инвесторов от рекомендаций брокеров покупать падающий Норникель?

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Илья М

Andrey
–1

так вы не слушайте рекомендаций. Или вы хотите чтобы если рекомендация была правильная и вы заработали, то всё ОК, а если неправильная, то ЦБ делает атата брокеру и он вам компенсирует? :)

Ответить

Andrey Morgunov

Илья
1

Ты явно не в теме.

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Илья М

Andrey
0

рекомендаций брокеров? конечно нет. Норникель на падении покупал сам, по 23средней, пока не жалею :)

Ответить

Andrey Morgunov

Илья
0

Зачем ты пытаешься отвечать, если не в теме ситуации? Тебе нечего делать?

Ответить

Илья М

Andrey
0

именно так.
Суть претензии вашей непонятна ко мне. Я ж не про конкретную историю с Норникелем написал в коменте, а в целом.
З.Ы, про норникель и брокеров тут была статья на ВЦ, на криминал какой-то не тянет.

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Aslan Zhenetl

1

Совсем обалдели

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Nikolay Ivashev

1

это они про газик или втб ? )) которое народное IPO 

Ответить

Vitaly

Nikolay
0

Мейл ру еще, если посмотреть на график явно вымирающая акция.

Ответить

Анатолий Ахапкин

1

Все для того, чтобы народ не зарабатывал, а не для его защиты

Ответить

Веб Новичек

1

А у Пратчетта , чтобы воровать  безнаказанно , надо вступить в гильдию воров.

Ответить

Балабаев вячеслав

1

Может лучше сначала с АСВ разобраться?

Ответить

Михаил М

0

можно сделать как в Америке и других "цивилизованных" странах, просто ввести уголовное наказание за махинации на бирже.

Ответить

Данила Сафронов

Михаил
1

Статья 185.3 УК РФ :)

Ответить

Alexandr Simonov

0

Похоже на новость из нейромедузы

Ответить

Aziz Azizov

0

А если сделать умирающие акции только доя спецов, то не станут они от этого еще более умирающими?

Ответить

Канищев Максим

Aziz
0

Конечно станут, на то и идёт расчёт. Большие дяди в шортах на таких акциях, приходят частники и делают шортсквиз, это не нравиться цб.

Ответить

Дежурный турник

0

Интересно, как будут определять 'вымирание' актива

Ответить

Данила Сафронов

Дежурный
0

Его ликвидностью, конечно же

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Путачок

Дежурный
0

«В соответствии с действующим законодательством»

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Vitaly

0

Можно вообще оставить одну кнопочку - купить Газпром.

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