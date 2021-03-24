ЦБ задумался над разработкой механизма защиты от скачков вымирающих акций из-за сговоров в соцсетях Статьи редакции
Например, неквалифицированным инвесторам могут запретить их покупать.
Банк России и Московская биржа обсуждают механизм предупреждения атак на низколиквидные акции со стороны частных инвесторов, приводит слова первого зампреда ЦБ Сергея Швецова «Коммерсантъ». Российские инвесторы уже использовали схему пользователей Reddit, покупающих вымирающие акции, отмечает издание.
По словам Швецова, такие бумаги могут временно сделать доступным только для квалифицированных инвесторов. Зампред ЦБ считает, что неквалифицированные инвесторы просто потеряют деньги на «шортах», а квалифицированные «такой ерундой заниматься не будут».
Представитель ЦБ сообщил изданию, что вопрос пока прорабатывается, а для временного перевода бумаг в список «только для квалов» нужно изменить нормативную базу. На Мосбирже уже есть механихмы, чтобы ограничить сильные скачки — максимальное дневное изменение цены может быть только в пределах 40%.
Источники «Коммерсанта» на рынке сообщили, что на заседании комитета по фондовому рынку Московской биржи обсуждалась другая инициатива — ввести стабилизирующие аукционы, длительность которых составит 10 минут. Для этого нужно было изучить скачки цен на вымирающие акции в марте.
У опрошенных «Коммерсантом» брокеров нет единого мнения по поводу ограничений. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов заявил, что быстро осуществить перевод акций невозможно, поэтому мера не будет эффективной. Инвестконсультант «Финама» Сергей Хандохин считает, что временный перевод подобных бумаг в список для квалифицированных инвесторов — неплохой первый шаг.
В Америке об этом задумались, но решили ничего не делать, тк это не какая-то атака на биржу, а просто устное соглашение между неправительственным людьми купить эти акции. А в нашем ЦБ бл@ть решили удивить весь мир. Идите н@х@й цб. Вы не можете нашу экономику сдержать, страна в говне, цены растут, а Вы нам про «сговоры» рассказываете? Люди смогли заработать на этом, причём честные, а Вы даже это запретить делать хотите. Молоко скоро под 100 р/л.
Интересно. От какой суммы надо стать квалифицированным инвестором? А как же политика государства о вовлечении граждан в инвестиционную деятельность? А налоговые инвестиционные вычеты? Всегда проще во всем обвинить соц сети - сговор. Смешно. Соц сети как для этого и создаются чтобы говорить.
От какой суммы надо стать квалифицированным инвестором?
6млн. в активах или торговля с таким оборотом за последний год.
А как же политика государства о вовлечении граждан в инвестиционную деятельность?
Государство хочет ваших инвестиций, но, видимо, не очень хочет чтобы вы подобно буратино попали в лапы котов и лис. Запреты на всякие сложные инстурменты, навязывание продуктов с высокой комиссией - это все оттуда.
Гайки неквалам закручивают потихоньку, поэтому если есть возможность - лучше стать, пригодится на будущее.
Задумался ли ЦБ о механизме защиты инвесторов от рекомендаций брокеров покупать падающий Норникель?
Ты явно не в теме.
Зачем ты пытаешься отвечать, если не в теме ситуации? Тебе нечего делать?
это они про газик или втб ? )) которое народное IPO
можно сделать как в Америке и других "цивилизованных" странах, просто ввести уголовное наказание за махинации на бирже.
А если сделать умирающие акции только доя спецов, то не станут они от этого еще более умирающими?
Конечно станут, на то и идёт расчёт. Большие дяди в шортах на таких акциях, приходят частники и делают шортсквиз, это не нравиться цб.
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