Например, неквалифицированным инвесторам могут запретить их покупать.

Банк России и Московская биржа обсуждают механизм предупреждения атак на низколиквидные акции со стороны частных инвесторов, приводит слова первого зампреда ЦБ Сергея Швецова «Коммерсантъ». Российские инвесторы уже использовали схему пользователей Reddit, покупающих вымирающие акции, отмечает издание.

По словам Швецова, такие бумаги могут временно сделать доступным только для квалифицированных инвесторов. Зампред ЦБ считает, что неквалифицированные инвесторы просто потеряют деньги на «шортах», а квалифицированные «такой ерундой заниматься не будут».

Представитель ЦБ сообщил изданию, что вопрос пока прорабатывается, а для временного перевода бумаг в список «только для квалов» нужно изменить нормативную базу. На Мосбирже уже есть механихмы, чтобы ограничить сильные скачки — максимальное дневное изменение цены может быть только в пределах 40%.

Источники «Коммерсанта» на рынке сообщили, что на заседании комитета по фондовому рынку Московской биржи обсуждалась другая инициатива — ввести стабилизирующие аукционы, длительность которых составит 10 минут. Для этого нужно было изучить скачки цен на вымирающие акции в марте.

У опрошенных «Коммерсантом» брокеров нет единого мнения по поводу ограничений. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов заявил, что быстро осуществить перевод акций невозможно, поэтому мера не будет эффективной. Инвестконсультант «Финама» Сергей Хандохин считает, что временный перевод подобных бумаг в список для квалифицированных инвесторов — неплохой первый шаг.