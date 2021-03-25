«Сбер» возглавил рейтинг самых надёжных российских банков по версии Forbes Статьи редакции
Последний раз он был лидером в 2017 году.
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых надёжных банков, работающих в России. В список вошли крупнейшие банки по размеру активов, рейтингу и других показателей на основе оценок международных и российских рейтинговых агентств.
Самыми надёжными стали «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. «Сбер» занял первое место в списке — в последний раз он возглавлял рейтинг в 2017 году. На втором месте оказался «Райффайзенбанк», на третьём — «Росбанк».
Десять самых надёжных банков:
- «Сбер».
- «Райффайзенбанк».
- «Росбанк».
- «ИНГ Банк (Евразия».
- HSBC.
- Bank of China.
- SEB.
- China Construction Bank.
- ВТБ.
- «Газпромбанк».
Десять наименее надёжных банков:
- «Банк Финсервис».
- «Кольцо Урала».
- «Дальневосточный банк».
- «Энерготрансбанк».
- «АКБ Держава».
- «Пересвет».
- «МИнБанк».
- «Международный финансовый клуб».
- «Татсоцбанк».
- «Банк Национальный стандарт».
В начале 90-х показали свою надёжность кстати
А есть шанс что они повторят подобный трюк уже с новым поколением?
А Форбс уже возглавил рейтинг самых надёжных изданий России?
Постоянно навязчиво звонят с номера 900 и впаривают кредиты и платные услуги.
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