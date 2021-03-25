Последний раз он был лидером в 2017 году.

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Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых надёжных банков, работающих в России. В список вошли крупнейшие банки по размеру активов, рейтингу и других показателей на основе оценок международных и российских рейтинговых агентств.

Самыми надёжными стали «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. «Сбер» занял первое место в списке — в последний раз он возглавлял рейтинг в 2017 году. На втором месте оказался «Райффайзенбанк», на третьём — «Росбанк».

Десять самых надёжных банков:

«Сбер». «Райффайзенбанк». «Росбанк». «ИНГ Банк (Евразия». HSBC. Bank of China. SEB. China Construction Bank. ВТБ. «Газпромбанк».

Топ-10 надёжных банков по версии Forbes

Десять наименее надёжных банков: