Финансы
Евгения Евсеева

«Сбер» возглавил рейтинг самых надёжных российских банков по версии Forbes Статьи редакции

Последний раз он был лидером в 2017 году.

15 15 комментариев
689 просмотров

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых надёжных банков, работающих в России. В список вошли крупнейшие банки по размеру активов, рейтингу и других показателей на основе оценок международных и российских рейтинговых агентств.

Самыми надёжными стали «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. «Сбер» занял первое место в списке — в последний раз он возглавлял рейтинг в 2017 году. На втором месте оказался «Райффайзенбанк», на третьём — «Росбанк».

Десять самых надёжных банков:

  1. «Сбер».
  2. «Райффайзенбанк».
  3. «Росбанк».
  4. «ИНГ Банк (Евразия».
  5. HSBC.
  6. Bank of China.
  7. SEB.
  8. China Construction Bank.
  9. ВТБ.
  10. «Газпромбанк».
Топ-10 надёжных банков по версии Forbes

Десять наименее надёжных банков:

  1. «Банк Финсервис».
  2. «Кольцо Урала».
  3. «Дальневосточный банк».
  4. «Энерготрансбанк».
  5. «АКБ Держава».
  6. «Пересвет».
  7. «МИнБанк».
  8. «Международный финансовый клуб».
  9. «Татсоцбанк».
  10. «Банк Национальный стандарт».

#новость #банки

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Виктор Булов

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В начале 90-х показали свою надёжность кстати

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Igor Kachura

Виктор
3

Родители не дадут соврать 

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Айдар Сыдыкбеков

Виктор
0

А есть шанс что они повторят подобный трюк уже с новым поколением?

Ответить

Anton Chukanov

Айдар
1

А почему нет?

Ответить

Alexandr Simonov

6

А Форбс уже возглавил рейтинг самых надёжных изданий России?

Ответить

Александр Утемов

Alexandr
7

Только по версии Сбербанка

Ответить

Ливун

Alexandr
1

с их топом 

Ответить

Gavroche

5
Ответить

Paavo Ulmanis

3

Блистать съеденным ранее золотом среди другого говна несложно.

Ответить

Перспективный велосипед

0

Ну а разве могло быть иначе?
Тут бесспорно 

Ответить

Nikolay Kenig

Перспективный
2

Беспорно вообще никуда

Ответить

Ливун

0

тут я согласен с форбсом

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Виктор Булов

1

Постоянно навязчиво звонят с номера 900 и впаривают кредиты и платные услуги.

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Anton Chukanov

0

Подождите, но где лучший банк России и мира?

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Anton Reut

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Альфа-Банк: - УДОЛИ!!111

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