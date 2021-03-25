Финансы
Евгения Евсеева

«Сбер» впервые с 2017 года возглавил рейтинг самых надёжных российских банков по версии Forbes Статьи редакции

Следом идут «Райффайзенбанк» и «Росбанк».

53 53 комментария
3135 просмотров

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых надёжных банков, работающих в России. В список вошли крупнейшие банки по размеру активов, рейтингу и других показателей на основе оценок международных и российских рейтинговых агентств.

Самыми надёжными стали «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. «Сбер» занял первое место в списке — в последний раз он возглавлял рейтинг в 2017 году. На втором месте оказался «Райффайзенбанк», на третьем — «Росбанк».

Десять самых надёжных банков:

  1. «Сбер».
  2. «Райффайзенбанк».
  3. «Росбанк».
  4. «ИНГ Банк (Евразия».
  5. HSBC.
  6. Bank of China.
  7. SEB.
  8. China Construction Bank.
  9. ВТБ.
  10. «Газпромбанк».
Топ-10 надёжных банков по версии Forbes

Десять наименее надёжных банков:

  1. «Банк Финсервис».
  2. «Кольцо Урала».
  3. «Дальневосточный банк».
  4. «Энерготрансбанк».
  5. «АКБ Держава».
  6. «Пересвет».
  7. «МИнБанк».
  8. «Международный финансовый клуб».
  9. «Татсоцбанк».
  10. «Банк Национальный стандарт».

#новость #банки

53 53 комментария
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53 комментария
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Виктор Булов

33

В начале 90-х показали свою надёжность кстати

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Igor Kachura

Виктор
9

Родители не дадут соврать 

Ответить

Айдар Сыдыкбеков

Виктор
3

А есть шанс что они повторят подобный трюк уже с новым поколением?

Ответить

Anton Chukanov

Айдар
10

А почему нет?

Ответить

Эдуард Муха

Айдар
3

Новое поколение держит деньги в других банках или в битках.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Айдар
0

Нет. Долги за социалистический эксперимент отданы, но Сберу в этом рейтинге делать нечего. Он вне конкуренции, в привилегированном

Ответить

Антон Гранд

Айдар
0

Не забывайте, что в 2008-2009 и в прошлом году уже были лимиты на снятие наличных. Сейчас не случится такого. Быстро напечатают бабки и отдадут.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Виктор
0

Неадеватное сравнение
Хотя Сбер и считаю шлаком

Ответить

Alexandr Simonov

16

А Форбс уже возглавил рейтинг самых надёжных изданий России?

Ответить

Александр Утемов

Alexandr
27

Только по версии Сбербанка

Ответить

Ливун

Alexandr
1

с их топом 

Ответить

Д Хб

Alexandr
1

Дав норникелю место в списке экологичных компаний 2020, они подтвердили свой статус очередного менсхелф)

Ответить

Gavroche

15
Ответить

ЯжПрограммист

11

@Альфа-Банк не бойтесь, после Моргенштереа вы возглавите какой-то альтернативный рейтинг.

Ответить

Paavo Ulmanis

5

Блистать съеденным ранее золотом среди другого говна несложно.

Ответить

Ливун

1

тут я согласен с форбсом

Ответить

Anton Reut

Ливун
3

Я за вами буду. Уже года 3 наличку не использую ВООБЩЕ, все на картах и счетах, ни разу никаких проблем не было со сбером.

Ответить

Alexander Veber

Anton
9

Фиксирую данную информацию..

Ответить

Anton Reut

Alexand…
1

Передал профильным специалистам. Ожидайте.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Anton
1

Аналогично, но причем тут Сбер. 
Предпочитаю банки с сервисом, ибо 

Ответить

Anton Reut

Nikolay
0

У сбера сервис очень сильно улучшился, а учитывая отличное приложение и то что банкоматы есть в любом Усть-Крыжопле вполне заслуженное первое место.

Ответить

Перспективный велосипед

Anton
0

У меня была только с покупкой страхования жизни и здоровья -) 

Ответить

Anton Reut

Перспек…
0

И в чем проблема? Тоже так делаю со страховками по ипотеке.

Ответить

Перспективный велосипед

–1

Ну а разве могло быть иначе?
Тут бесспорно 

Ответить

Nikolay Kenig

Перспективный
2

Беспорно вообще никуда

Ответить

Anton Reut

1

Альфа-Банк: - УДОЛИ!!111

Ответить

Альфа-Банк

Anton
0

Мы рады за коллег :)

Ответить

Маркетологов к стенке

Альфа-Банк
8

Альфа банк, лучше расскажите, почему вы с клиентов нахальным образом требовали денег, когда был самый жесткий период и кричали, чтобы не прикрывались пандемией и локдауном, но в этот же момент слали нам письма с требованием(даже не просьбой), чтобы мы вам дали 50% скидку на аренду банкоматов в ТЦ, т.к. из-за пандемии вы лишись потока.

Ответить

Альфа-Банк

Маркето…
0

У нас было несколько вариантов кредитных каникул как для физлиц, так и для юрлиц. Если кредитные каникулы не подходили, был вариант с рефинансированием. По некоторым кредитным продуктам до сих пор можно получить отсрочку. 

Ответить

Маркетологов к

Альфа-Б…
0

Стоп стоп стоп.. Речь не об этом.
Никаких кредитных каникул вы не предоставляли не врите, свои кредиты вы не рефинансируете. И речь сейчас не об этом. Когда вам люди говорили, что сейчас находятся в непростом положении, потому как их работу закрыли по приказу ГОСУДАРСТВА, вы что ответили? Вы ответили, что вас это не е...   волнует и вы должны были ПРЕДУСМОТРЕТЬ такой момент. Однако в письмах, которыми вы буквально засыпали ТЦ, требовали, что по ПРИЧИНЕ ПАНДЕМИИ, ТЦ обязан вам сделать скидку в 50%. Хотя в договоре этого не было и под форс-мажор это не попадает.
Совести у вас нет(ну не у вас лично, а у хозяев банка), так свински не вел себя ни один банк, ни ВТБ, ни сбер, ни другие.

Ответить

ЯжПрограммист

Маркето…
0

Ну то же деньги клиентов, а тут свои родимые...

Ответить

Евгений Дроздов

Альфа-Банк
–1

Вы хуже Сбера.
У Сбера было (да и остается) «наследие». А Альфа - сами все просрали.

Ответить

Евгений Дроздов

Альфа-Банк
0

Забавно. Лучше бы вы перестали стремительно погружаться все глубже в говнище.

Ответить

Евгений Бв

Альфа-Банк
0

Альфа, ждём ответ на вопрос, куда вы пропали то?

Ответить

Anton Chukanov

0

Подождите, но где лучший банк России и мира?

Ответить

Виктор Светкин

Anton
3

В рейтинге лучших банков мира, наверное..

Ответить

Виктор Булов

1

Постоянно навязчиво звонят с номера 900 и впаривают кредиты и платные услуги.

Ответить

Kesha Pazzy

0

Райф, Рос я бы советовал выбирать именно из-за того, что они иностранные, следовательно надежные. Госбанки тоже в какой-то мере надежные (Сбер, ВТБ), но история говорит, что очень сильные катаклизмы госбанки плохо проходят. Альфу советую выбирать, так как владельцы Альфы  (Фридман, Авен, Хан) всегда готовы влить деньги в банк (как они и делали в прошлом), а не бросать банк, как это делали многие другие владельцы банков. Стоя в очереди во время крушения одного из провинциальных банков и потеряв мизерную сумму, я видел там людей, потерявших буквально все (крупные суммы на расчетных счетах юрлиц, огромные депозиты у физлиц). Люди и компании приходили в этот местный банк, потому что у него были крайне привлекательные условия обслуживания. И именно тогда я решил, что банк надо выбирать в первую очередь из-за надежности. Все остальное (красивый логотип, привлекательная реклама, стоимость обслуживания) не имеет роли. Кстати, про Т. Банк я специально промолчал. Я не знаю, как Тинькофф банк поведет себя во время сильного банковского кризиса. Думаю, что даже сам Олег не знает. В общем и целом, надежность и устойчивость для банка крайне важны! 

Ответить

Александр Федотов

Kesha
1

Райффайзен не очень-то иностранный

Ответить

Д Хб

Kesha
0

А до кризиса предлагаете терпеть Альфу в надежде, что будет кризис и будут вливать бабки?

Ответить

Николай Андрианов

Kesha
0

Райф прекрасный банк, несколько лет назад уводил за смс-банкинг на дебетовой карте баланс в минус (вместо приостановки услуги), а потом ещё и умудрился задвоить долг (правда проблема задвоения решилась путем однократного обращения в офис).
Причём ладно типа один раз сняли 60р и остановились, эти мудаки 4 месяца снимали с карты, с которой не пользовался, имея нулевой баланс и ноль транзакций, доведя до -240 и удвоив до -480 (это конечно лол)

Ответить

EMIX091

Николай
0

Разве овердрафт сейчас где то используется еще?

Ответить

Kesha Pazzy

0

В этом рейтинге 7 иностранных и 3 госбанка. Альфу зря не включили, по моему мнению. Хотя и Альфа и Тинькофф могут считаться не надежными из-за возможных санкций и именно это вляет на условный рейтинг надежности.

Ответить

Маркетологов к стенке

Kesha
–2

 3 госбанка
Это в каком это месте у нас вдруг госбанки появились?) Даже ЦБ - это частная контора, а вы про обычные банки

Ответить

Д Хб

Маркетологов
1

ЦБ - не банк для этого рейтинга. Госбанк - принадлежащий государству, одной из структур.

Ответить

Dima Kalinov

Kesha
0

Единственный российский госбанк - это Россельхоз, т.к. пренадлежит Росимуществу.

Ответить

Arartem

–2

Форбс выкладывает рейтинг надёжных банков:
Олег: ОЙ!

Ответить

Виктор Давтян

–2

«Достойные» упоминания:
Альфа — 27-ое.
Совкомбанк за ним.
Банк Олежи на 38-ом месте.
Распиаренные МКБ и Открытие на 34-ом и 36-ом месте соответственно.
Хотя, имхо, они все вместе со Сбером должны делить 30-ые места

Ответить

Alex Flints

–2

Любят международные агентства ставить в топ рейтинга дочки международных банков.

Ответить

Anthony Kidik

–5

Что!? Спёрбанк?? Надежен?!?! Ну это смотря для кого ....)
Для одних он надежный инструмент перераспределение средств в их пользу со всех остальных по распоряжению известных не уважаемых людей в широких кругах

Ответить

Hambala Fully

Anthony
0

Мне одно не ясно. Я тоже не поддерживаю нынешнее государство, но в чем смысл обсирать все, что с ним связано?

Очевидно, что у Сбера, как у главного госбанка (формально, но вроде как не гос), будет серьёзная поддержка в период кризисов и т.д. И никуда твои денежки не денутся.

Ответить

Anthony Kidik

Hambala
–6

- Очевидно, что у Сбера, как у главного госбанка (формально, но вроде как не гос), будет серьёзная поддержка в период кризисов и т.д. И никуда твои денежки не денутся.

В очи долбятся не все . просто поверь,, возьми 85 руб за пост в защиту и работай от меня подальше кремлесос.
Если ты сейчас будешь выдавливать из себя, что ты не за деньги,а просто такой тупой уродился, то спроси у своей мамки , какая будет поддержка банка в период кризисов и из чьего кармана.

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Serj Koss

Anthony
0

бедные сектанты... все-то у них "на зарплате", кто не согласен с их шизофреническими фантазиями

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