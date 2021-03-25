«Сбер» впервые с 2017 года возглавил рейтинг самых надёжных российских банков по версии Forbes Статьи редакции
Следом идут «Райффайзенбанк» и «Росбанк».
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых надёжных банков, работающих в России. В список вошли крупнейшие банки по размеру активов, рейтингу и других показателей на основе оценок международных и российских рейтинговых агентств.
Самыми надёжными стали «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. «Сбер» занял первое место в списке — в последний раз он возглавлял рейтинг в 2017 году. На втором месте оказался «Райффайзенбанк», на третьем — «Росбанк».
Десять самых надёжных банков:
- «Сбер».
- «Райффайзенбанк».
- «Росбанк».
- «ИНГ Банк (Евразия».
- HSBC.
- Bank of China.
- SEB.
- China Construction Bank.
- ВТБ.
- «Газпромбанк».
Десять наименее надёжных банков:
- «Банк Финсервис».
- «Кольцо Урала».
- «Дальневосточный банк».
- «Энерготрансбанк».
- «АКБ Держава».
- «Пересвет».
- «МИнБанк».
- «Международный финансовый клуб».
- «Татсоцбанк».
- «Банк Национальный стандарт».
В начале 90-х показали свою надёжность кстати
А есть шанс что они повторят подобный трюк уже с новым поколением?
Нет. Долги за социалистический эксперимент отданы, но Сберу в этом рейтинге делать нечего. Он вне конкуренции, в привилегированном
Не забывайте, что в 2008-2009 и в прошлом году уже были лимиты на снятие наличных. Сейчас не случится такого. Быстро напечатают бабки и отдадут.
А Форбс уже возглавил рейтинг самых надёжных изданий России?
@Альфа-Банк не бойтесь, после Моргенштереа вы возглавите какой-то альтернативный рейтинг.
тут я согласен с форбсом
Я за вами буду. Уже года 3 наличку не использую ВООБЩЕ, все на картах и счетах, ни разу никаких проблем не было со сбером.
Фиксирую данную информацию..
Аналогично, но причем тут Сбер.
Предпочитаю банки с сервисом, ибо
У сбера сервис очень сильно улучшился, а учитывая отличное приложение и то что банкоматы есть в любом Усть-Крыжопле вполне заслуженное первое место.
Перспективный велосипед
У меня была только с покупкой страхования жизни и здоровья -)
Альфа-Банк: - УДОЛИ!!111
Мы рады за коллег :)
Альфа банк, лучше расскажите, почему вы с клиентов нахальным образом требовали денег, когда был самый жесткий период и кричали, чтобы не прикрывались пандемией и локдауном, но в этот же момент слали нам письма с требованием(даже не просьбой), чтобы мы вам дали 50% скидку на аренду банкоматов в ТЦ, т.к. из-за пандемии вы лишись потока.
У нас было несколько вариантов кредитных каникул как для физлиц, так и для юрлиц. Если кредитные каникулы не подходили, был вариант с рефинансированием. По некоторым кредитным продуктам до сих пор можно получить отсрочку.
Стоп стоп стоп.. Речь не об этом.
Никаких кредитных каникул вы не предоставляли не врите, свои кредиты вы не рефинансируете. И речь сейчас не об этом. Когда вам люди говорили, что сейчас находятся в непростом положении, потому как их работу закрыли по приказу ГОСУДАРСТВА, вы что ответили? Вы ответили, что вас это не е... волнует и вы должны были ПРЕДУСМОТРЕТЬ такой момент. Однако в письмах, которыми вы буквально засыпали ТЦ, требовали, что по ПРИЧИНЕ ПАНДЕМИИ, ТЦ обязан вам сделать скидку в 50%. Хотя в договоре этого не было и под форс-мажор это не попадает.
Совести у вас нет(ну не у вас лично, а у хозяев банка), так свински не вел себя ни один банк, ни ВТБ, ни сбер, ни другие.
Вы хуже Сбера.
У Сбера было (да и остается) «наследие». А Альфа - сами все просрали.
Забавно. Лучше бы вы перестали стремительно погружаться все глубже в говнище.
Подождите, но где лучший банк России и мира?
Постоянно навязчиво звонят с номера 900 и впаривают кредиты и платные услуги.
Райф, Рос я бы советовал выбирать именно из-за того, что они иностранные, следовательно надежные. Госбанки тоже в какой-то мере надежные (Сбер, ВТБ), но история говорит, что очень сильные катаклизмы госбанки плохо проходят. Альфу советую выбирать, так как владельцы Альфы (Фридман, Авен, Хан) всегда готовы влить деньги в банк (как они и делали в прошлом), а не бросать банк, как это делали многие другие владельцы банков. Стоя в очереди во время крушения одного из провинциальных банков и потеряв мизерную сумму, я видел там людей, потерявших буквально все (крупные суммы на расчетных счетах юрлиц, огромные депозиты у физлиц). Люди и компании приходили в этот местный банк, потому что у него были крайне привлекательные условия обслуживания. И именно тогда я решил, что банк надо выбирать в первую очередь из-за надежности. Все остальное (красивый логотип, привлекательная реклама, стоимость обслуживания) не имеет роли. Кстати, про Т. Банк я специально промолчал. Я не знаю, как Тинькофф банк поведет себя во время сильного банковского кризиса. Думаю, что даже сам Олег не знает. В общем и целом, надежность и устойчивость для банка крайне важны!
Райф прекрасный банк, несколько лет назад уводил за смс-банкинг на дебетовой карте баланс в минус (вместо приостановки услуги), а потом ещё и умудрился задвоить долг (правда проблема задвоения решилась путем однократного обращения в офис).
Причём ладно типа один раз сняли 60р и остановились, эти мудаки 4 месяца снимали с карты, с которой не пользовался, имея нулевой баланс и ноль транзакций, доведя до -240 и удвоив до -480 (это конечно лол)
В этом рейтинге 7 иностранных и 3 госбанка. Альфу зря не включили, по моему мнению. Хотя и Альфа и Тинькофф могут считаться не надежными из-за возможных санкций и именно это вляет на условный рейтинг надежности.
3 госбанка
Это в каком это месте у нас вдруг госбанки появились?) Даже ЦБ - это частная контора, а вы про обычные банки
ЦБ - не банк для этого рейтинга. Госбанк - принадлежащий государству, одной из структур.
Единственный российский госбанк - это Россельхоз, т.к. пренадлежит Росимуществу.
«Достойные» упоминания:
Альфа — 27-ое.
Совкомбанк за ним.
Банк Олежи на 38-ом месте.
Распиаренные МКБ и Открытие на 34-ом и 36-ом месте соответственно.
Хотя, имхо, они все вместе со Сбером должны делить 30-ые места
Любят международные агентства ставить в топ рейтинга дочки международных банков.
Что!? Спёрбанк?? Надежен?!?! Ну это смотря для кого ....)
Для одних он надежный инструмент перераспределение средств в их пользу со всех остальных по распоряжению известных не уважаемых людей в широких кругах
Мне одно не ясно. Я тоже не поддерживаю нынешнее государство, но в чем смысл обсирать все, что с ним связано?
Очевидно, что у Сбера, как у главного госбанка (формально, но вроде как не гос), будет серьёзная поддержка в период кризисов и т.д. И никуда твои денежки не денутся.
- Очевидно, что у Сбера, как у главного госбанка (формально, но вроде как не гос), будет серьёзная поддержка в период кризисов и т.д. И никуда твои денежки не денутся.
В очи долбятся не все . просто поверь,, возьми 85 руб за пост в защиту и работай от меня подальше кремлесос.
Если ты сейчас будешь выдавливать из себя, что ты не за деньги,а просто такой тупой уродился, то спроси у своей мамки , какая будет поддержка банка в период кризисов и из чьего кармана.
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