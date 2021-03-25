Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых надёжных банков, работающих в России. В список вошли крупнейшие банки по размеру активов, рейтингу и других показателей на основе оценок международных и российских рейтинговых агентств.

Самыми надёжными стали «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. «Сбер» занял первое место в списке — в последний раз он возглавлял рейтинг в 2017 году. На втором месте оказался «Райффайзенбанк», на третьем — «Росбанк».