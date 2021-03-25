Финансы
Евгения Евсеева

«Совкомбанк» выкупит банк «Восточный» — из-за спора вокруг него началось дело против Майкла Калви Статьи редакции

В 2020 году акционеры банка урегулировали корпоративный спор, который длился несколько лет.

  • «Совкомбанк» объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке принадлежащих им пакетов акций банка «Восточный».
  • Условия сделки стороны не раскрывают, её планируют закрыть в течение нескольких недель после одобрения ЦБ и ФАС. «Совкомбанк» планирует присоединить банк «Восточный» в течение 12-18 месяцев.
  • Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве. Следствие заявило, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.
  • В 2019 году Амурский суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный» другим акционерам — после этого фонд лишился контроля над банком.
  • В октябре 2020 года акционеры банка «Восточный» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисян «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору и отказались ото всех исков.
  • В декабре 2020 года Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, под которым он находился с апреля 2019 года.
  • По данным «Банки.ру», 2020 года объем активов банка «Восточный» составил 244,4 млрд рублей, объём собственных средств – 27,1 млрд рублей. У «Совкомбанка» — 1,57 трлн рублей, объём собственных средств – 184,67 млрд рублей.

#новость #восточныйбанк #совкомбанк #baringvostok

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3 3 комментария
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Sergey

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Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец

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Антон

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Восточный говно бан

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𝐿𝑎𝑑𝑦🌱 𝑁

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Совком. выкупил Росевробанк, где был приличный % на остаток (7%), в итоге спустя пол года карта стала бесполезной, сейчас с Восточным видимо та же история((

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