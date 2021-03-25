ЦБ в 2022 году начнёт собирать монеты, чтобы вернуть их в оборот Статьи редакции
Оборудование для сбора монет установят в регионе с низким возвратом монет из обращения.
- ЦБ планирует организовать в 2022 году пилотный проект по ускорению сбора монет в одном из регионов — регулятор не называет, какой именно. При положительных результатах его будут расширять на всю страну.
- Во время пандемии Covid-19 обострилась проблема возврата монет в платежный оборот, говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы», опубликованных на сайте ЦБ.
- В рамках проекта специальное оборудование для сбора монет установят «в регионе, характеризующемся низким возвратом монет из обращения», рассказали РБК в ЦБ.
- «Места установки и количество оборудования будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению пилота», — сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
- Производство монет затратное — оно оказывается намного дороже, чем тот номинал, который она представляет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эксперта.
- В 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, а в 2020 году — лишь 46%, заявил регулятор. В 2020 году в обращение выпустили более 1,3 млрд монет, то есть по девять монет на каждого жителя России.
В 2020 году в обращение выпустили более 1,3 млрд монет, то есть по девять монет на каждого жителя России.
На эти 9 монет и живем
"Казна пустеет милорд" нужно больше золота)
— Милорд, не пора ли вам отдохнуть! Милорд, вы играете слишком долго!
Мы готовы ребята , давно ждём куда привозить ??
В Москве в одном из ТЦ типа Самолёт или как-то так (какое-то воздухофлотное название) уже стоят такие автоматы - сам видел, как люди высыпают мелочь внутрь из пластиковых пакетов, хотя эти пакеты, конечно, поменьше, чем ваша тачка ))
А может кто объяснить зачем ЦБ это делать?
Чтобы не тратить бабло на выпуск новых монет, очевидно
Вернуть в оборот уже выпущенные монеты намного дешевле чем создавать новые
Возможно, за этим последует деноминация. Отрежут пару нулей и рубль опять будет дороже бакса - очередная победа, многоходовочка.
Такой частый комментарий про номинацию - в каждом посте про купюры, вот скажите вы в магазине бываете? Сколько стоит хлеб у вас? Просто интересно откуда вы хотите нули отрезать.
Вы считаете цена хлеба как-то связана с желанием чиновников провести деноминацию?
Цели как-раз понятны:
1) Скрыть рост цен
2) Вывести черный нал из тени
3) Психологический эффект - когда рубль дороже бакса, это действует на неопытных в экономике людей, а таких значительное количество.
И зачем? Мои монеты, не отдам. 🙃
У меня где-то, где раньше жил в РФ, осталась пачка монеток разного номрнала килограмм на 10, просто как-то случайно начал собирать её ещё в младших классах, интересно, я один такой поехавший, или подобное бесполезное захламление монетками популярно?
Один раз у знакомого видел, что он порог дома сделал из монет рублевых, интересно к чему такая примета
Вы мне идею подкинули, чтобы облицовку дома сделать, а не сайдинги и прочая ересь )))
Можно черепицу сделать перкплавив часть монет, или же выложить пруд ещё
Зачем вообще их металлическими делать? Жетоны на метро вон пластиковые (пишу из 2007 из питера)
Когда это они тут были пластиковыми?
какое-то короткое время были
при чём не как в москве (пластиковые в форме монет)
а как будто из подорожника вырезанные тонкие
Может их просто переплавили? Рубль дешевеет, а железо и другие металлы дорожают.
Такие разговоры ЦБ минимум с 2017 года ведет.
Последние гроши у населения надо забрать, а то не порядок, когда у людей деньги еще остались...🤗🤣
А по факту - платите картой, гоняйте бабло исключительно по карте и т.д.
А про монетки не подумали.
А после сбора можно будет и бумажки обесценить...
Очередной "грандиозный проект" по сбору бабла, чтобы попилить сумму в разы больше...
У меня папа захламил этими бесполезными монетами целый немаленький комод, но сдать их в автомат с комиссией ему жаба не даст. Если будут обменивать бесплатно, может наконец-то от них избавится.
Вопрос зачем их вообще выпускают? Тем более в эпоху, когда многие уже и бумажными -то рублями не пользуются.
мне кажется единственный способ вернуть монеты в оборот — отрезать у рубля пару нолей
Оборудование для сбора монет из фонтанов, у церквей и в вагонах метро (афганское на колёсах)?
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