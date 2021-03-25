Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ в 2022 году начнёт собирать монеты, чтобы вернуть их в оборот Статьи редакции

Оборудование для сбора монет установят в регионе с низким возвратом монет из обращения.

  • ЦБ планирует организовать в 2022 году пилотный проект по ускорению сбора монет в одном из регионов — регулятор не называет, какой именно. При положительных результатах его будут расширять на всю страну.
  • Во время пандемии Covid-19 обострилась проблема возврата монет в платежный оборот, говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы», опубликованных на сайте ЦБ.
  • В рамках проекта специальное оборудование для сбора монет установят «в регионе, характеризующемся низким возвратом монет из обращения», рассказали РБК в ЦБ.
  • «Места установки и количество оборудования будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению пилота», — сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
  • Производство монет затратное — оно оказывается намного дороже, чем тот номинал, который она представляет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эксперта.
  • В 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, а в 2020 году — лишь 46%, заявил регулятор. В 2020 году в обращение выпустили более 1,3 млрд монет, то есть по девять монет на каждого жителя России.

#новость #цб

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45 45 комментариев
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Вячеслав Григорьев

33

В 2020 году в обращение выпустили более 1,3 млрд монет, то есть по девять монет на каждого жителя России.

На эти 9 монет и живем

Ответить

Вася Пражкин

Вячеслав
10
Ответить

Михаил Арнаутов

Вячеслав
2

монеты не простые, а чеканные

Ответить

Vladislav S

Вячеслав
0

по 9 дворец на жителя и по 999999999   на дворец) 

Ответить

Сергей Стукалов

Вячеслав
0

😂👏

Ответить

Andrei Smirnovsky

14

"Казна пустеет милорд" нужно больше золота)

Ответить

Михаил Арнаутов

Andrei
1

— Милорд, не пора ли вам отдохнуть! Милорд, вы играете слишком долго! 

Ответить

Серж Фурсов

8

Мы готовы ребята , давно ждём куда привозить ??

Ответить

Сергей Щукин

Серж
1

В Москве в одном из ТЦ типа Самолёт или как-то так (какое-то воздухофлотное название) уже стоят такие автоматы - сам видел, как люди высыпают мелочь внутрь из пластиковых пакетов, хотя эти пакеты, конечно, поменьше, чем ваша тачка ))

Ответить

Евгений Дроздов

Сергей
0

Автоматы есть. Комиссия 15%

Ответить

Даниил Поляков

3

А может кто объяснить зачем ЦБ это делать?

Ответить

Вячеслав Григорьев

Даниил
9
Ответить

Andreas Lapueros

Даниил
7

Чтобы не тратить бабло на выпуск новых монет, очевидно 

Ответить

Блаженный американец

Andreas
0

Чтобы не тратить церковные колокола на переплавку в пушки.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Даниил
5

Вернуть в оборот уже выпущенные монеты намного дешевле чем создавать новые

Ответить

Вася Пражкин

Даниил
2

Возможно, за этим последует деноминация. Отрежут пару нулей и рубль опять будет дороже бакса - очередная победа, многоходовочка.

Ответить

Екатерина Реднекова

Вася
1

Такой частый комментарий про  номинацию - в каждом посте про купюры, вот скажите вы в магазине бываете? Сколько стоит хлеб у вас? Просто интересно откуда вы хотите нули отрезать. 

Ответить

Вася Пражкин

Екатери…
1

Вы считаете цена хлеба как-то связана с желанием чиновников провести деноминацию?

Ответить

Екатерина

Вася
2

А с какой целью чиновники деноминацию по вашему проводят? 

Ответить

Alex Cox

Екатери…
2

Не тратьте время экспертов!

Ответить

Екатерина

Alex
2

Мне только спросить! 

Ответить

Вася Пражкин

Екатери…
0

Цели как-раз понятны:
1) Скрыть рост цен
2) Вывести черный нал из тени
3) Психологический эффект - когда рубль дороже бакса, это действует на неопытных в экономике людей, а таких значительное количество.

Ответить

Миша Магадан

Екатери…
0

ну один нолик можно отрезать без особых сложностей

Ответить

Dennis Gooddeni

Даниил
1

Чтобы милостыню выдавать, не бумагой же

Ответить

Jack Hammer

1

И зачем? Мои монеты, не отдам. 🙃

Ответить

Noname

Jack
4

ЦБ:

Ответить

Jack Hammer

Noname
2

Ну не стукай 😭

Ответить

Илья Шишкунов

2

У меня где-то, где раньше жил в РФ, осталась пачка монеток разного номрнала килограмм на 10, просто как-то случайно начал собирать её ещё в младших классах, интересно, я один такой поехавший, или подобное бесполезное захламление монетками популярно? 
Один раз у знакомого видел, что он порог дома сделал из монет рублевых, интересно к чему такая примета 

Ответить

Denchis Позитива

Илья
0

Вы мне идею подкинули, чтобы облицовку дома сделать, а не сайдинги и прочая ересь )))

Ответить

Илья Шишкунов

Denchis
0

Можно черепицу сделать перкплавив часть монет, или же выложить пруд ещё

Ответить

Родион Аветисов

2

Все относительно просто

Ответить

David Shaner

1

Зачем вообще их металлическими делать? Жетоны на метро вон пластиковые (пишу из 2007 из питера)

Ответить

Daria Babina

David
0

Когда это они тут были пластиковыми?

Ответить

Иван Гессе

Daria
0

какое-то короткое время были
при чём не как в москве (пластиковые в форме монет)
а как будто из подорожника вырезанные тонкие

Ответить

Alex Cox

David
0

Пластик легко подделать. Даже если подделывать нет экономического смысла, возможность легкой подделки это очень плохо.

Ответить

Алексис Второй

1
Ответить

Alex Cox

1

Может их просто переплавили? Рубль дешевеет, а железо и другие металлы дорожают.

Ответить

Приличный американец

0

У меня как раз валяется мешок с несколькими кило от копейки до пятидесяти. Ставьте автомат!

Ответить

Dmitry Proudnikov

0

Такие разговоры ЦБ минимум с 2017 года ведет.

Копейка рубль стоит: зачем ЦБ чеканит дорогие…
ЦБ России хочет, чтобы россияне сдавали монеты в банки. По мнению регулятора, в обращении слишком…
www.bbc.com
Ответить

Перспективный велосипед

0

 начнёт собирать монеты

Ответить

Denchis Позитива

0

Последние гроши у населения надо забрать, а то не порядок, когда у людей деньги еще остались...🤗🤣

А по факту - платите картой, гоняйте бабло исключительно по карте и т.д.
А про монетки не подумали.
А после сбора можно будет и бумажки обесценить...

Очередной "грандиозный проект" по сбору бабла, чтобы попилить сумму в разы больше...

Ответить

Dmitry Kiselev

0

У меня папа захламил этими бесполезными монетами целый немаленький комод, но сдать их в автомат с комиссией ему жаба не даст. Если будут обменивать бесплатно, может наконец-то от них избавится.

Ответить

Виктор Табаков

0

Вопрос зачем их вообще выпускают? Тем более в эпоху, когда многие уже и бумажными -то рублями не пользуются.

Ответить

Иван Гессе

0

мне кажется единственный способ вернуть монеты в оборот — отрезать у рубля пару нолей 

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Alexandr Simonov

0

Оборудование для сбора монет из фонтанов, у церквей и в вагонах метро (афганское на колёсах)?

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