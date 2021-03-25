Оливер Хьюз оставит пост предправления «Тинькофф банка» и станет исполнительным директором в совете TCS Group Статьи редакции
Хьюз возглавлял банк с 2007 года, его заменит глава совета директоров банка Станислав Близнюк.
О кадровых перестановках сообщила материнская TCS Group Holding. В сообщении говорится, что Оливер Хьюз станет исполнительным директором в составе расширенного совета директоров TCS Group — он займётся «совершенствованием корпоративного управления и обеспечением роста группы».
Хьюз возглавлял банк с 2007 года. Он останется главой TCS Group Holding — на этой должности он отвечает за управление бизнесом и операционную деятельность.
На должность предправления назначен Станислав Близнюк. В апреле он заменил Олега Тинькова на посту главы совета директоров банка «Тинькофф». Близнюк работает в компании с 2006 года, его кандидатуру уже согласовал ЦБ, говорится в сообщении.
Новым председателем совета директоров банка станет глава «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков. Близнюк останется также директором по развитию бизнеса.
Хьюз ушёл из руководства банка в руководство группы — это по сути повышение, пишет The Bell со ссылкой на источник на банковском рынке. После болезни Олега Тинькова Хьюз начал больше заниматься стратегией и «перерос банк», говорит он.
Очень громкий заголовок, получается, что Оливер будет руководить всей группой вместо просто банка (всегда думал, что он и так самый главный executive)
Оливер Хьюз оставит пост предправления «Тинькофф банка»
Будет теперь знать как позиции в тинькоф-инвестиции невовремя закрывать и левые подписки на ЖКХ в аккаунтах вешать
Анекдот про бордель и перестановку кроватей...
Комсомольский файл
Не все знают, рассказывайте)
Никогда не покидало ощущение, что банком рулит Оливер, опираясь на стратегию и ресерчи прочих англосаксов из Голдман Сакс и Бостон Консалтинг.
так так и было
Олегон попросил маккинзи, они ему нарисовали технобанк. Он об этом сам рассказывает.
Неужели кто-то думал, что чел, у которого из образования только армия, сам пилил финтеч
Русский стандарт также появился. Раньше был самым модным и дерзким ритейл банком. Это сейчас протух.
Корабль идет на дно?
Мало кто знает, что Оливер Хьюз в прошлом году продал почти все акции банка Тинькофф.
Пруфы:
https://www.rbc.ru/finances/24/11/2020/5fbc29ff9a7947c0b5a11702
Сегодня он ушёл с поста руководителя.
Так что о судьбе самого банка можно будет судить с помощью поговорки про "пассажиров" и тонущий корабль.
(когда владельца банка вот-вот посадят в тюрьму за неуплату налогов - это вам не хухры-мухры !)
ребят, дайте кармы для плюсов!
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