Финансы
Рая Хачатрян

Оливер Хьюз оставит пост предправления «Тинькофф банка» и станет исполнительным директором в совете TCS Group Статьи редакции

Хьюз возглавлял банк с 2007 года, его заменит глава совета директоров банка Станислав Близнюк.

15 15 комментариев
2736 просмотров

О кадровых перестановках сообщила материнская TCS Group Holding. В сообщении говорится, что Оливер Хьюз станет исполнительным директором в составе расширенного совета директоров TCS Group — он займётся «совершенствованием корпоративного управления и обеспечением роста группы».

Хьюз возглавлял банк с 2007 года. Он останется главой TCS Group Holding — на этой должности он отвечает за управление бизнесом и операционную деятельность.

На должность предправления назначен Станислав Близнюк. В апреле он заменил Олега Тинькова на посту главы совета директоров банка «Тинькофф». Близнюк работает в компании с 2006 года, его кандидатуру уже согласовал ЦБ, говорится в сообщении.

Новым председателем совета директоров банка станет глава «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков. Близнюк останется также директором по развитию бизнеса.

Хьюз ушёл из руководства банка в руководство группы — это по сути повышение, пишет The Bell со ссылкой на источник на банковском рынке. После болезни Олега Тинькова Хьюз начал больше заниматься стратегией и «перерос банк», говорит он.

«Чем я могу помочь Олегу и инвесторам? Управлять…
Банкир рассказал Елизавете Осетинской и её проекту «Русские норм» о последствиях пандемии, свободе…
vc.ru

#новость #тинькофф

15 15 комментариев
17
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 17, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 225601, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Mar 2021 20:20:52 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Даниил Рыжков

14

Очень громкий заголовок, получается, что Оливер будет руководить всей группой вместо просто банка (всегда думал, что он и так самый главный executive)

Ответить

Gavroche

Даниил
17

Всегда думал, что он самый главный, а он ещё главнее стал)

Ответить

Илитный Иксперт

8

Оливер Хьюз оставит пост предправления «Тинькофф банка»

Будет теперь знать как позиции в тинькоф-инвестиции невовремя закрывать и левые подписки на ЖКХ в аккаунтах вешать 

Ответить

Trubin 🐜

2

Анекдот про бордель и перестановку кроватей...

Ответить

Комсомольский файл

Trubin
2

Не все знают, рассказывайте)

Ответить

Илитный Иксперт

Комсомольский
6

Заходит бордель в кровать, а она ему как раз

Ответить

Антон Штадлер

2

Никогда не покидало ощущение, что банком рулит Оливер, опираясь на стратегию и ресерчи прочих англосаксов из Голдман Сакс и Бостон Консалтинг. 

Ответить

Илья Шишкунов

Антон
2

@Рая Хачатрян даёшь интервью с Оливером! 

Ответить

Кирилл Макеев

Антон
0

так так и было
Олегон попросил маккинзи, они ему нарисовали технобанк. Он об этом сам рассказывает.
Неужели кто-то думал, что чел, у которого из образования только армия, сам пилил финтеч
Русский стандарт также появился. Раньше был самым модным и дерзким ритейл банком. Это сейчас протух.

Ответить

alex twit

–5

Корабль идет на дно?

Ответить

Trubin 🐜

alex
–6

Уже давно

Ответить

Alex Komp

Trubin
2

эх, мне бы так тонуть

Ответить

Лев Щенин

0

Мало кто знает, что Оливер Хьюз в прошлом году продал почти все акции банка Тинькофф.
Пруфы:
https://www.rbc.ru/finances/24/11/2020/5fbc29ff9a7947c0b5a11702
Сегодня он ушёл с поста руководителя.
Так что о судьбе самого банка можно будет судить с помощью поговорки про "пассажиров" и тонущий корабль.
(когда владельца банка вот-вот посадят в тюрьму за неуплату налогов - это вам не хухры-мухры !)

Ответить

Александр Горячев

–2

ребят, дайте кармы для плюсов!

Ответить

Михаил Семин

Александр
0

Минусов или плюсов?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Фонд развития инноваций Якутии помогает стартапам запустить проекты на краудфандинговых площадках
Фонд развития инноваций республики Саха (Якутия) совместно с краудфандинговыми платформами Boomstarter, Planeta.Ru и Шк…
1
X5Tech
Подписан
Отписаться
Не только UI, но и UX. Как мы делали приложение для закупки впрок красивым и удобным
Раньше мы делили одно приложение «Мой Перекрёсток» вместе с офлайн-сетью «Перекрёсток», но в конце концов нам стало тес…
0
Seagate Russia
Подписан
Отписаться
Кто в лес, кто по дрова: как решить проблему разных данных в промышленности

Показать еще

Лучшие комментарии
thekitakun
за день
Не выйдут. Масштабы похуизма в РФ преуменьшены
Роскомнадзор предложил обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту с проверкой через Госуслуги
Степан Марципан
за неделю
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах

Комментарии

Paavo Ulmanis

Уже повлияла на нефть и…

Илья М

Роскомнадзор предложил…

Я не скажу свое…

ЦБ в 2022 году начнёт собирать…

Yan Varskii

В ФНС объяснили, какие чеки…

Лев Щенин

Опытным путём: как…

Евгений Бв

После бойкота H&M пользователи…

Krem-brule

«Самокат» запустил перевод…

Igor Radysiuk

Microsoft представила…

Константин Чегемов

Уже повлияла на нефть и…

Кирилл Макеев

Оливер Хьюз оставит пост…

Paavo Ulmanis

Сервис для онлайн-записи…

Отродясь не было

Уже повлияла на нефть и…

Максим Никитин

Уже повлияла на нефть и…

Сurly Bitch

Как я решил построить дом…

Paavo Ulmanis

«30 000 р. за 15 минут»: Почему…

Канацкий Пограмист

«Канада — повзрослевшая…

Илья М

Роскомнадзор предложил…
null