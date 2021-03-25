Оливер Хьюз уйдёт с поста предправления банка «Тинькофф» и займёт должность в составе совета директоров TCS Group Статьи редакции
Хьюз возглавлял банк с 2007 года, его заменит глава совета директоров банка Станислав Близнюк.
О кадровых перестановках сообщила материнская TCS Group Holding. В сообщении говорится, что Оливер Хьюз станет исполнительным директором в составе расширенного совета директоров TCS Group — он займётся «совершенствованием корпоративного управления и обеспечением роста группы».
Хьюз возглавлял банк с 2007 года. Он останется главой TCS Group Holding — на этой должности он отвечает за управление бизнесом и операционную деятельность.
На должность предправления назначен Станислав Близнюк. В апреле он заменил Олега Тинькова на посту главы совета директоров банка «Тинькофф». Близнюк работает в компании с 2006 года, его кандидатуру уже согласовал ЦБ, говорится в сообщении.
Новым председателем совета директоров банка станет глава «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков. Близнюк останется также директором по развитию бизнеса.
Хьюз ушёл из руководства банка в руководство группы — это по сути повышение, пишет The Bell со ссылкой на источник на банковском рынке. После болезни Олега Тинькова Хьюз начал больше заниматься стратегией группы и «перерос банк», говорит он.
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