Санкт-Петербургская биржа начала торги бумагами Telegram для квалифицированных инвесторов Статьи редакции
В середине марта Telegram разместил облигации на Лондонской бирже и привлёк $1 млрд.
С 26 марта квалифицированные инвесторы смогут торговать конвертируемыми еврооблигациями Telegram на Санкт-Петербургской бирже, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на биржу.
Торги будут проходить в долларах, номинал бумаги составит $1000. Операции с бумагами можно будет проводить с 10:00 до 18:40 по московскому времени. Акции торгуются в режиме Т+2 — это значит, что все расчёты проходят на второй торговый день с момента совершения сделки.
Доступ к бумагам биржа получила через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» — все сделки будут заключаться с ее участием, отмечает «Коммерсантъ».
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов рассказал изданию, что квалифицированные инвесторы тоже не всегда полностью осознают риски и могут скупить акции из-за имени. Но перед этим необходимо смотреть на доходность, чтобы осознать, насколько это выгодно, считает он.
Telegram разместил облигации на Лондонской бирже и привлёк $1 млрд, рассказал источник РБК в середине марта и подтвердил Павел Дуров. Облигации разместили до 2026 года под 7% годовых, писало издание.
По данным издания, минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, а номинал одной бумаги — $1000. Сервис выплатит купоны в сентябре 2021 года. Telegram рассматривает IPO на крупной международной бирже — тогда держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, говорилось в документах инвесторам.
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