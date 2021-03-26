Финансы
Евгения Евсеева

WeWork подтвердила выход на биржу в обход IPO — компания привлечёт около $1,3 млрд Статьи редакции

Компания решила провести листинг из-за убытков в $3,2 млрд, писала FT.

  • WeWork объявила о выходе на биржу при оценке $9 млрд путём слияния со специальной компанией BowX Acquisition Corp. Сделку планируют закрыть к третьему кварталу 2021 года.
  • В рамках сделки WeWork получит около $1,3 млрд. Из них $800 млн компания получит от инвесторов, включая Starwood Capital, Fidelity, Research Company Centaurus Capital и BlackRock. Ещё $483 млн из этой суммы — это деньги, которые WeWork получит от BowX Acquisition Corp.
  • Компания решила провести листинг на бирже из-за убытков, которые достигли $3,2 млрд из-за закрытия коворкингов на фоне пандемии, писала FT. По данным издания, WeWork планировала привлечь $1 млрд.
  • В 2019 году WeWork планировала провести IPO с оценкой в $47 млрд. В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сеть коворкингов раскрыла выручку в $1,54 млрд и убытки в $904 млн за первую половину 2019 года.
  • В ходе подготовки к IPO оценка компании упала до $20-30 млрд, а спустя месяц после подачи документов WeWork отозвала их и передумала выходить на биржу. Источники WSJ связывали решение с беспокойством инвесторов по поводу реальной стоимости стартапа.

#новость #wework

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3 3 комментария
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Alexey Ivanov

1

Озон стоит дороже WeWork, кто мог подумать два года назад

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Предстоящий бас

0

Ох уж этот Виворк... 

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Вася Пражкин

–1

 Компания решила провести листинг из-за убытков в $3,2 млрд

 компания привлечёт около $1,3 млрд

Кажись, им не хватит или я загоняюсь и у них другая математика?

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