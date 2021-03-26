Пользователь «Хабра» нашёл в публичном доступе исходный код нескольких сервисов налоговой — он открыт около года Статьи редакции
Разработчик нашёл данные после проверки приложения «Проверка чеков» — с марта в нём можно отследить все свои покупки, сделанные в интернет-сервисах.
Исходный код некоторых сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) уже около года находится в открытом доступе, а данные пользователей о покупках — под возможной угрозой утечки. К таким выводам пришёл пользователь «Хабра» Антон Пискунов.
Разработчик обратил внимание на приложение «Проверка чеков». Оно позволяет получать и хранить кассовые чеки в электронном виде, проверять добросовестность продавца, отправлять на него жалобы и так далее, сообщали в ФНС.
С помощью приложения пользователь может отсканировать QR-код на электронном чеке, который присылает оператор фискальных данных (ОФД) после завершения заказа в каком-либо сервисе или магазине. Например, после заказа в «Яндекс.Еде» Пискунову пришёл чек от «Яндекс ОФД».
После сканирования в приложении появляется электронная копия чека с полными данными о заказе. 4 марта 2021 года разработчики обновили «Проверку чеков», добавив функцию «отображение чеков из сервиса «“Мои Чеки Онлайн”».
Если пройти аутентификацию в приложении «Проверка чека», указав номер телефона, привязанный к сервисам вроде «Яндекс.Еды», «Такси», «Самоката» и другим, в разделе «Мои чеки» автоматически будут отображены все чеки по всем операциям в этих сервисах.
Пискунов решил проверить, как хорошо защищены все эти данные. Для этого он поставил «в разрыв между интернетом и приложением простой прокси и, записывая сетевую активность приложения, потыкал в кнопки».
«В процессе просмотра “улова” на промежуточном прокси я обратил внимание, что в случае крэша приложения оно отправляет диагностические данные в Sentry, располагающийся по адресу, не связанному, ни с ФНС, ни с ФГУП ГНИИВЦ ФНС РФ (разработчик «Проверка чеков» — vc.ru), а на домен, зарегистрированный на физлицо — sentry.studiotg.ru», — пишет Пискунов.
После этого он нашёл ссылки на публичные репозитории StudioTG на GitLab, которые находятся в индексе Google, по словам разработчика, более года. В репозиториях он нашёл папки, содержащие подстройки «lkio», «lkip», «lkul». Они относятся к одноимённым сервисам ФНС на домене nalog.ru — lkio.nalog.ru, lkip.nalog.ru и lkul.nalog.ru.
«Для сверки, что обнаруженные исходники действительно относятся к сервисам ФНС, проведена простая проверка наличия на боевом веб-сервере файла uppod-styles.txt, который не мог там оказаться по случайному совпадению», — пишет Пискунов.
Он сделал вывод, что фактический разработчик приложения «Проверка чеков» — StudioTG. На сайте «Студия ТГ», которая занимается ИТ-консалтингом и разработкой ПО, среди проектов указан «Личный кабинет налогоплательщика» от ФНС.
Также Пискунов считает, что по вине компании, исходный код сервисов налоговой около года находится в публичном доступе.
Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарии от ФНС и «Студии ТГ».
данные пользователей о покупках — под угрозой утечки
Давайте отделять мух от котлет - открытые исходники не имеют отношения к данным. Данные ФНС не открыты. Антону Пискунову надо бы выпить таблеток и успокоиться.
Ага, только вот в оригинальной статье на хабре ещё было сказано, что вместе с исходниками лежал .env для прода(!), в котором были прописаны доступы к базам данных, и т.д.
Редакторы VC этот факт опустили, видимо по технической безграмотности и непониманию, что именно он - критически важный в этой новости.
Не говоря уже о несбрасываемых токенах доступа к приватной информации и об отправке sentry на не принадлежащий налоговой домен.
.env для прода в той же репе - это, конечно, косяк, но вот видите, написали статью и его пофиксят. Несбрасываемых токенах - ну тоже косяк, тоже пофиксят. Код для налогой же не ангелы на небесах пишут, у всех есть баги, в том числе в security.
> .env для прода(!), в котором были прописаны доступы к базам данных, и т.д.
то есть автор мог получить доступ к базам данных, не так ли? или не мог, т.к. прод был изолирован?
Вряд ли мы об этом когда-нибудь узнаем, т.к. правду об этом факте автору говорить небезопасно.
Ну обычно backend сервера все же надежно прикрыты файрволами снаружи. Так что толку от этих credentials стороннему человеку немного.
Ну "обычно" и .env в проде не используют. И тем более не выкладывают его в паблик. Но мы ведь наблюдаем необычный кейс, не так ли? :)
Надо признать, что нет достоверной информации, что именно этот код работает в ФНС без каких-либо изменений. .env вполне может содержать данные разработчика или неизвестного тестового сервера. Антон Пискунов тут недоработал, оставляем ему на вторую часть расследования :).
Но автор нигде не написал, что эти данные из .env хоть для чего-то пригодны.
судя по всему прямиком с боевых серверов
А может и не с боевых... Более того, там вполне могут быть адреса серверов доступных исключительно из интранета и бесполезные для внешнего наблюдателя.
Сказано красиво, но нигде в статье не говорится о том, что эти факты как-то связаны. Это два независимых вывода. Так что иногда, прежде чем оскорблять человека, стоит всё же прочитать статью дальше первых двух предложений
Прочитал даже на Хабре оригинал. Нигде нет фактов, что данные ФНС куда-то утекли и это лишь предположение автора-параноика:
Исходя из общей картины, предположу, что данные о ваших покупках попадающие в ОФД путём информационного обмена фискальными данными с ФНС, на текущий момент, находятся под угрозой утечки
"Исходя из общей картины" - это слабый аргумент, как мне кажется.
Что ж, пожалуй, сниму минус с вашего первого комментария, поставил его, не подумав.
Я согласен с тем, что факт открытости исходников никак не говорит об утечке данных. Но вот чтение этих самых исходников... Вызывает желание разделить паранойю автора
Если откинуть паранойю, то в чем проблема, что код ФНС в открытом доступе? ФНС заплатила наши с Вами деньги за этот код, мы получили доступ к нему, разве это плохо? Мне кажется, это хорошая идея - открывать код под свободной лицензией, раз он создан за народные деньги.
Я думаю Антон страхуется. Ну сказать что там он увидел возможность доступа к внутренним сервисам, то это сразу большие юридические риски для него.
Вообще ситуация с отправками пускай даже крашлитикса коммерческой компании не корректно.
ситуация с отправками пускай даже крашлитикса коммерческой компании не корректно
В чем некорректно? На Западе, если Вам интересно, коммерческие компании имеют доступ и к сов. секретной информации.
Ну, какая-то логика в том, чтобы госразработки в опен-сорс передавать, есть.
Ну, если бы это было официально и с bug bounty, можно было бы только порадоваться, согласен.
Но если исходники торчат в интернет по какой-то случайности, так что разработчики могут этого не осознавать (и, например, в комментариях писать любую внутреннюю информацию) — ну такое.
Да, что же вы все палите.
Нормальные же были репозитарии, использовали бы и использовали недокументированные возможности, сейчас опять ждать годами пока Налоговая напишет документацию по своему АПИ.
Вообще ничего удивительного, хабра что-то нашел. Вы на этом форуме были? там же большая часть пользователей говорят на непонятном языке))))ахаа)
Мне приятно ваше внимание)) Вы так за всеми следите тщательно или только за девушками?
А вообще, да, всякое бывает: и опечатки, и слово можно упустить, у вас тут за такое на костре сжигают что ли?
Тут вообще люто, Виктория.. лучше разрегистрируйтесь, и живите счастливо 😬😆😉
А если серьёзно - коммент ваш не очень - тут большинство людей понимают о чём люди на Хабре пишут. Поэтому вы ворвались сразу в образе кого-то с фишкинет или около того..
Не печальтесь - всё есть суета сует и всякая суета..
Ну, как бы это хорошая практика, когда ПО, создаваемое на деньги налогоплательщиков — открытое. Собственно, лицензия BSD именно так и появилась.
Найти дырку у налоговой, все равно что в Африке без контрацептива экспериментировать ....
За это у нас в стране убивают?/из-за этого у нас в стране умирают люди?
На днях после оплаты одной из услуг ЖКХ решила вернуться назад (внести показания счетчика). Но в этот раз вместо возврата на предыдущую страницу мне показали программный код.
Я только не понял, а в чем опасность этой информации? Ну, кроме того, что, возможно, в коде есть какие-то баги, способные обеспечить доступ к серверам. Но автор не говорит ни о чем таком, т.е. заявление в общем-то из разряда "могут, а могут и не быть". Причём он же пишет, что сервер представляет собой "простейшее приложение на NodeJS с применением фреймворка Express", т.е. база кола не так уж велика и шанс обнаружения критических багов минимален.
Дальше, лично мне интересен момент с "простым перехватом" обмена между приложением и серверами. Серьёзно? Я, конечно, невысокого мнения о работниках госорганов, но уж HTTPS организовать по пошаговым руководствам они смогут. Наверное. А это значит, что для перехвата пользователь должен установить "левые" корневые сертификаты, что делается не в один клик.
Да, бесспорно, тут налицо халатность подрядчика и недоработки в самом приложении, вроде собственного механизма сессий и отсутствия certificate pinning (хотя и он обходится, что уж), но я не вижу, как компрометируются пользовательские данные.
Базюки с вашими чеками (по сервисам) продаются. А так ничего страшного.
У нас на работе бухгалтерá говорят:
«вот я сидела до 4 утра, чтобы отправить отчёт в налоговую, а то у них сайт нагружен днём»
и для них это нормально:)
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