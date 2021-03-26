Разработчик нашёл данные после проверки приложения «Проверка чеков» — с марта в нём можно отследить все свои покупки, сделанные в интернет-сервисах.

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Исходный код некоторых сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) уже около года находится в открытом доступе, а данные пользователей о покупках — под возможной угрозой утечки. К таким выводам пришёл пользователь «Хабра» Антон Пискунов.

Разработчик обратил внимание на приложение «Проверка чеков». Оно позволяет получать и хранить кассовые чеки в электронном виде, проверять добросовестность продавца, отправлять на него жалобы и так далее, сообщали в ФНС.

С помощью приложения пользователь может отсканировать QR-код на электронном чеке, который присылает оператор фискальных данных (ОФД) после завершения заказа в каком-либо сервисе или магазине. Например, после заказа в «Яндекс.Еде» Пискунову пришёл чек от «Яндекс ОФД».

Антон Пискунов

После сканирования в приложении появляется электронная копия чека с полными данными о заказе. 4 марта 2021 года разработчики обновили «Проверку чеков», добавив функцию «отображение чеков из сервиса «“Мои Чеки Онлайн”».

Если пройти аутентификацию в приложении «Проверка чека», указав номер телефона, привязанный к сервисам вроде «Яндекс.Еды», «Такси», «Самоката» и другим, в разделе «Мои чеки» автоматически будут отображены все чеки по всем операциям в этих сервисах.

«Мои чеки» в приложении «Проверка чеков»

Пискунов решил проверить, как хорошо защищены все эти данные. Для этого он поставил «в разрыв между интернетом и приложением простой прокси и, записывая сетевую активность приложения, потыкал в кнопки».

«В процессе просмотра “улова” на промежуточном прокси я обратил внимание, что в случае крэша приложения оно отправляет диагностические данные в Sentry, располагающийся по адресу, не связанному, ни с ФНС, ни с ФГУП ГНИИВЦ ФНС РФ (разработчик «Проверка чеков» — vc.ru), а на домен, зарегистрированный на физлицо — sentry.studiotg.ru», — пишет Пискунов.

После этого он нашёл ссылки на публичные репозитории StudioTG на GitLab, которые находятся в индексе Google, по словам разработчика, более года. В репозиториях он нашёл папки, содержащие подстройки «lkio», «lkip», «lkul». Они относятся к одноимённым сервисам ФНС на домене nalog.ru — lkio.nalog.ru, lkip.nalog.ru и lkul.nalog.ru.

«Для сверки, что обнаруженные исходники действительно относятся к сервисам ФНС, проведена простая проверка наличия на боевом веб-сервере файла uppod-styles.txt, который не мог там оказаться по случайному совпадению», — пишет Пискунов.

Он сделал вывод, что фактический разработчик приложения «Проверка чеков» — StudioTG. На сайте «Студия ТГ», которая занимается ИТ-консалтингом и разработкой ПО, среди проектов указан «Личный кабинет налогоплательщика» от ФНС.

Также Пискунов считает, что по вине компании, исходный код сервисов налоговой около года находится в публичном доступе.