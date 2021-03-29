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По данным на 10:05 на сайте DownDetector более 2 тысяч жалоб на работу сервиса. 84% пользователей жалуются на проблемы со входом, 13% — на сбой всех сервисов, 2% не могут перевести деньги.

Пользователи в Twitter жалуются на сбои в приложении и сайте. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на колл-центр, пользователи могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение по техническим причинам. Как скоро их устранят, неизвестно.

Как пишет сервис доставки продуктов «Самокат» в приложении, сейчас есть проблемы с приёмом платежей. В пресс-службе «Самоката» на момент написания заметки не ответили vc.ru, связано ли это с проблемами с доступом к «Сберу».