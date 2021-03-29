Финансы
Евгения Евсеева

В работе «Сбербанка» произошёл сбой: клиенты пожаловались на проблемы с онлайн-банком и терминалами в магазинах Статьи редакции

Работа сервисов восстановлена.

44 44 комментария
3480 просмотров

По данным на 10:05 на сайте DownDetector более 2 тысяч жалоб на работу сервиса. 84% пользователей жалуются на проблемы со входом, 13% — на сбой всех сервисов, 2% не могут перевести деньги.

Пользователи в Twitter жалуются на сбои в приложении и сайте. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на колл-центр, пользователи могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение по техническим причинам. Как скоро их устранят, неизвестно.

Как пишет сервис доставки продуктов «Самокат» в приложении, сейчас есть проблемы с приёмом платежей. В пресс-службе «Самоката» на момент написания заметки не ответили vc.ru, связано ли это с проблемами с доступом к «Сберу».

Обновлено в 10:30 В «Сбере» сообщили vc.ru, что утром клиенты могли испытывать трудности при входе в банк. Сейчас работу сервисов восстановили.
lagodin maxim @mlagodin
@sberbank https://t.co/5VoflDJ5cs
даша бепо @nweirdoo
@sberbank @mlagodin лёг онлайн банк и у меня, и у клиентов. и терминал не работает. вы че проспали рабочий день всей компанией?
D’AIME @daimestrike
@sberbank из других банков не идёт оплата по системе быстрых платежей https://t.co/Qh1yhUMnxv
Genghis @dmishatr
@sberbank @ForbesRussia @sberbank что с тобой сегодня? Ни сбер бизнес, ни сбер онлайн не работает нормально, сбои на внутреннем сервере🤷🏾‍♂

#новость #сбер

44 44 комментария
15
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Anton Prikhodko

12

Открыл новость и у меня вылетело VC. Проклятие сбера распространяется)

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Gavroche

Anton
6
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Anton Prikhodko

Anton
1

Ещё и новость три раза прилетала пушем))

Ответить

Игорь Емельянов

Anton
0

Статья в обновлении, так что это уже сервис VC работает не корректно

Ответить

В А

Anton
1

Это в российском интернете проблема, сбер тупо попал в гущу событий. Новость появится пожже

Ответить

Кирилл Самкаев

Anton
0

Заразился :)

Ответить

Игорь Овсейчук

Anton
0

Утро понедельника просто не может быть добрым! Хоть погода за окном сегодня радует. 

Ответить

alex twit

8

Началось в колхозе утро

Ответить

Образовательный бас

alex
6

Не, проверил, Одноклассники и Воцап с Инстой работают. Про Клубхаус не знаю, на ойфон пока не накредитил, мамка ругает.

Ответить

Игорь Емельянов

Образовательный
1

Как инста, вацап и одноклассники относятся к сберу, ни как, одно находиться в Америке, а другое в России и сервера совершенно разные

Ответить

Образовательный

Игорь
5

Симпатическая связь. Не шарите.

Ответить

Игорь Емельянов

Образов…
0

Ну в этих связках я разбираюсь, приходиться с этим работать и сталкиваться по несколько раз в месяц, я программист и так или иначе, но работа идёт в плотную с этими агрегаторами порой

Ответить

Образовательный

Игорь
0

Опосредованно, но тоже отношение имею порой. Когда в прошлом году Заказчик пожелал регистрацию в его приложении через Одноклассников... 

Ответить

Игорь Емельянов

Образов…
1

Помню как я систему оплаты писал через api ok

Ответить

alex twit

Образов…
0

Он не робот, не поймет

Ответить

Михаил М

Игорь
0

Все это колхоз для старперов, продвинутые пользуются телегой, тиктоком, тиньковым.

Ответить

Игорь Емельянов

alex
1

Да

Ответить

Игорь Емельянов

3

Всегда знал что Сбербанк это не банк, не зря ушёл с него в далеком 2016🤣

Ответить

Егор Томин

Игорь
–3

Игорь, Добрый день!

Скажите, не жалеете что ушли? Ведь многие люди продолжают пользоваться Сбербанком - не всем удобно другими пользоваться или в связи с привычкой или ещё чем-то... Кстати, в чем реальная причина?

Грубо говоря пока подавляющее большинство пользуются Сбером переходить в другие банки полностью не вариант как мне кажется 🤔

И тут даже СБП не спасет, так как не все знают как ее включить через приложение Сбера.

Ответить

Игорь Емельянов

Егор
7

Добрый день, ни капли совершенно, после того как случился казус со стороны Сбербанка со словами "Мы не за что не отвечаем и это ваши проблемы", а было это с бизнес счётом, перешёл в Тинькофф и уже на протяжении долгого времени им пользуюсь и ни о чем не жалею, да может где-то и комиссии больше, но отношение к клиентам совершенно иное и решение пробоем тоже своевременное

Ответить

Михаил М

Игорь
2

Как-то не вяжется твой коммент с тем морем постов о тинкове на вс. Каждый день у них какой-то фейл или попытка обмана пользоватей. Из последнего - кэшбек "забыли" выплатить. До этого налог неправильно посчитали и. п.

Ответить

Антон Гранд

Игорь
0

Тут писали, что самый надежный.

Ответить

Aleksey Telyshev

5

Горячее время для службы безопасности

Ответить

Евгений Дроздов

Aleksey
0

Почему?

Ответить

Alexander Tumanov

Aleksey
–4

Может это целенаправленное деяние самой службы безопасности? Как мог «лечь» самый большой «кошелёк» ООО РФ? Сам? Без внешнего воздействия? Как это технически реализуемо без прямого доступа к серверам?

Ответить

Даниил Поляков

0

Как про Тинькофф все бугуртили мол небезопасно и криво работает, то в случае со Сбербанком все язычок попрятали и все)

Ответить

N N

Даниил
6

Сбер - говно.
Доволен? 😆

Ответить

Игорь Емельянов

Даниил
1

Я бы сказал что Тинькофф работает нормально и в плане решения проблем в разы лучше и качественнее и плюсов в разы больше, хотя бы за границей париться не нужно как денег снять и не заплатить за это банку, так ещё и оперативно решаются хотя бы вопросы, ответа не приходиться ждать пол года

Ответить

Даниил Поляков

Игорь
0

Так в этом и прикол. Но многие вон критиковали Тинькофф за недавнюю ддос атаку на их сервера

Ответить

Danila Poyarkov

4

Сбой продолжается с 12 ноября 1841-го

Ответить

Хороший Человек

2

С утра не смог сделать покупки в двух сетевых магазинах и аптеке, везде очереди...

Ответить

Образовательный бас

–1

Яндекс.Банк. Спасёт Россию.

Ответить

Глеб Щавлев

Образовательный
1

От денег спасёт?

Ответить

Образовательный бас

Глеб
1

Порядочному человеку они ни к чему. Партия дать кошкожена и рис хватит.

Ответить

Leo K

0

Уже который день не могу авторизоваться в СбербанкОнлайн в хроме, причем в хромиуме проблем нет.

Ответить

Михаил М

Leo
1

Значит проблема в хроме.

Ответить

Игорь Рачук

1

Новость рядом)

ЦБ рекомендовал россиянам пореже ходить в банки
«В банк не надо ходить. Это уже вчерашний день».
www.finanz.ru
Ответить

Образовательный бас

1

Мужики, банк годный знаю. Пойдёмте!

Ответить

Stazelo

1

У банка Открытие тоже проблемы с доступом, только что не смог провести платеж

Ответить

Игорь Протасов

1

Прямо хочется узнать, как поживают адепты "только безнала"

Ответить

Andreas Kraut

0

Все банки периодически падают, это не интересная новость.

Ответить

Игорь Горячев

0

Вот она "монополия" сбера, в двух магазинах АВ и Мираторг не работали терминалы одновременно. 

Ответить

A SUS

–1

По информации от Сбербанка пострадало только 1984 клиента

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Владимир Кролико

–1

Криворукие ушлепки. И ведь дело даже не в некоторой монополии, а просто в пофигизме к людям. "И так сойдет..."

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