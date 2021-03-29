В работе «Сбербанка» произошёл сбой: клиенты жалуются на проблемы с онлайн-банком и терминалами в магазинах Статьи редакции
Работа сервисов восстановлена.
По данным на 10:05 на сайте DownDetector более 2 тысяч жалоб на работу сервиса. 84% пользователей жалуются на проблемы со входом, 13% — на сбой всех сервисов, 2% не могут перевести деньги.
Пользователи в Twitter жалуются на сбои в приложении и сайте. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на колл-центр, пользователи могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение по техническим причинам. Как скоро их устранят, неизвестно.
Как пишет сервис доставки продуктов «Самокат» в приложении, сейчас есть проблемы с приёмом платежей. В пресс-службе «Самоката» на момент написания заметки не ответили vc.ru, связано ли это с проблемами с доступом к «Сберу».
Открыл новость и у меня вылетело VC. Проклятие сбера распространяется)
Ещё и новость три раза прилетала пушем))
Статья в обновлении, так что это уже сервис VC работает не корректно
Всегда знал что Сбербанк это не банк, не зря ушёл с него в далеком 2016🤣
Игорь, Добрый день!
Скажите, не жалеете что ушли? Ведь многие люди продолжают пользоваться Сбербанком - не всем удобно другими пользоваться или в связи с привычкой или ещё чем-то... Кстати, в чем реальная причина?
Грубо говоря пока подавляющее большинство пользуются Сбером переходить в другие банки полностью не вариант как мне кажется 🤔
И тут даже СБП не спасет, так как не все знают как ее включить через приложение Сбера.
Добрый день, ни капли совершенно, после того как случился казус со стороны Сбербанка со словами "Мы не за что не отвечаем и это ваши проблемы", а было это с бизнес счётом, перешёл в Тинькофф и уже на протяжении долгого времени им пользуюсь и ни о чем не жалею, да может где-то и комиссии больше, но отношение к клиентам совершенно иное и решение пробоем тоже своевременное
Началось в колхозе утро
Образовательный бас
Не, проверил, Одноклассники и Воцап с Инстой работают. Про Клубхаус не знаю, на ойфон пока не накредитил, мамка ругает.
Как инста, вацап и одноклассники относятся к сберу, ни как, одно находиться в Америке, а другое в России и сервера совершенно разные
Образовательный
Симпатическая связь. Не шарите.
Ну в этих связках я разбираюсь, приходиться с этим работать и сталкиваться по несколько раз в месяц, я программист и так или иначе, но работа идёт в плотную с этими агрегаторами порой
Горячее время для службы безопасности
Может это целенаправленное деяние самой службы безопасности? Как мог «лечь» самый большой «кошелёк» ООО РФ? Сам? Без внешнего воздействия? Как это технически реализуемо без прямого доступа к серверам?
Как про Тинькофф все бугуртили мол небезопасно и криво работает, то в случае со Сбербанком все язычок попрятали и все)
Я бы сказал что Тинькофф работает нормально и в плане решения проблем в разы лучше и качественнее и плюсов в разы больше, хотя бы за границей париться не нужно как денег снять и не заплатить за это банку, так ещё и оперативно решаются хотя бы вопросы, ответа не приходиться ждать пол года
С утра не смог сделать покупки в двух сетевых магазинах и аптеке, везде очереди...
Уже который день не могу авторизоваться в СбербанкОнлайн в хроме, причем в хромиуме проблем нет.
От денег спасёт?
Образовательный бас
Порядочному человеку они ни к чему. Партия дать кошкожена и рис хватит.
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