Финансы
Евгения Евсеева

В работе «Сбербанка» произошёл сбой: клиенты жалуются на проблемы с онлайн-банком и терминалами в магазинах Статьи редакции

Работа сервисов восстановлена.

29 29 комментариев
2196 просмотров

По данным на 10:05 на сайте DownDetector более 2 тысяч жалоб на работу сервиса. 84% пользователей жалуются на проблемы со входом, 13% — на сбой всех сервисов, 2% не могут перевести деньги.

Пользователи в Twitter жалуются на сбои в приложении и сайте. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на колл-центр, пользователи могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение по техническим причинам. Как скоро их устранят, неизвестно.

Как пишет сервис доставки продуктов «Самокат» в приложении, сейчас есть проблемы с приёмом платежей. В пресс-службе «Самоката» на момент написания заметки не ответили vc.ru, связано ли это с проблемами с доступом к «Сберу».

Обновлено в 10:30 В «Сбере» сообщили vc.ru, что утром клиенты могли испытывать трудности при входе в банк. Сейчас работу сервисов восстановили.
lagodin maxim @mlagodin
@sberbank https://t.co/5VoflDJ5cs
даша бепо @nweirdoo
@sberbank @mlagodin лёг онлайн банк и у меня, и у клиентов. и терминал не работает. вы че проспали рабочий день всей компанией?
D’AIME @daimestrike
@sberbank из других банков не идёт оплата по системе быстрых платежей https://t.co/Qh1yhUMnxv
Genghis @dmishatr
@sberbank @ForbesRussia @sberbank что с тобой сегодня? Ни сбер бизнес, ни сбер онлайн не работает нормально, сбои на внутреннем сервере🤷🏾‍♂

#новость #сбер

29 29 комментариев
7
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29 комментариев
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Anton Prikhodko

10

Открыл новость и у меня вылетело VC. Проклятие сбера распространяется)

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Gavroche

Anton
4
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Кирилл Самкаев

Anton
0

Заразился :)

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Anton Prikhodko

Anton
0

Ещё и новость три раза прилетала пушем))

Ответить

Игорь Емельянов

Anton
0

Статья в обновлении, так что это уже сервис VC работает не корректно

Ответить

Игорь Емельянов

4

Всегда знал что Сбербанк это не банк, не зря ушёл с него в далеком 2016🤣

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Егор Томин

Игорь
–5

Игорь, Добрый день!

Скажите, не жалеете что ушли? Ведь многие люди продолжают пользоваться Сбербанком - не всем удобно другими пользоваться или в связи с привычкой или ещё чем-то... Кстати, в чем реальная причина?

Грубо говоря пока подавляющее большинство пользуются Сбером переходить в другие банки полностью не вариант как мне кажется 🤔

И тут даже СБП не спасет, так как не все знают как ее включить через приложение Сбера.

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Игорь Емельянов

Егор
6

Добрый день, ни капли совершенно, после того как случился казус со стороны Сбербанка со словами "Мы не за что не отвечаем и это ваши проблемы", а было это с бизнес счётом, перешёл в Тинькофф и уже на протяжении долгого времени им пользуюсь и ни о чем не жалею, да может где-то и комиссии больше, но отношение к клиентам совершенно иное и решение пробоем тоже своевременное

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alex twit

5

Началось в колхозе утро

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Образовательный бас

alex
3

Не, проверил, Одноклассники и Воцап с Инстой работают. Про Клубхаус не знаю, на ойфон пока не накредитил, мамка ругает.

Ответить

Игорь Емельянов

Образовательный
0

Как инста, вацап и одноклассники относятся к сберу, ни как, одно находиться в Америке, а другое в России и сервера совершенно разные

Ответить

Образовательный

Игорь
3

Симпатическая связь. Не шарите.

Ответить

alex twit

Образов…
0

Он не робот, не поймет

Ответить

Игорь Емельянов

Образов…
0

Ну в этих связках я разбираюсь, приходиться с этим работать и сталкиваться по несколько раз в месяц, я программист и так или иначе, но работа идёт в плотную с этими агрегаторами порой

Ответить

Игорь Емельянов

alex
1

Да

Ответить

Aleksey Telyshev

5

Горячее время для службы безопасности

Ответить

Евгений Дроздов

Aleksey
–1

Почему?

Ответить

Alexander Tumanov

Aleksey
–3

Может это целенаправленное деяние самой службы безопасности? Как мог «лечь» самый большой «кошелёк» ООО РФ? Сам? Без внешнего воздействия? Как это технически реализуемо без прямого доступа к серверам?

Ответить

Даниил Поляков

0

Как про Тинькофф все бугуртили мол небезопасно и криво работает, то в случае со Сбербанком все язычок попрятали и все)

Ответить

N N

Даниил
3

Сбер - говно.
Доволен? 😆

Ответить

Игорь Емельянов

Даниил
0

Я бы сказал что Тинькофф работает нормально и в плане решения проблем в разы лучше и качественнее и плюсов в разы больше, хотя бы за границей париться не нужно как денег снять и не заплатить за это банку, так ещё и оперативно решаются хотя бы вопросы, ответа не приходиться ждать пол года

Ответить

Хороший Человек

1

С утра не смог сделать покупки в двух сетевых магазинах и аптеке, везде очереди...

Ответить

Danila Poyarkov

1

Сбой продолжается с 12 ноября 1841-го

Ответить

Leo K

0

Уже который день не могу авторизоваться в СбербанкОнлайн в хроме, причем в хромиуме проблем нет.

Ответить

Образовательный бас

0

Яндекс.Банк. Спасёт Россию.

Ответить

Глеб Щавлев

Образовательный
0

От денег спасёт?

Ответить

Образовательный бас

Глеб
0

Порядочному человеку они ни к чему. Партия дать кошкожена и рис хватит.

Ответить

Игорь Рачук

0

Новость рядом)

ЦБ рекомендовал россиянам пореже ходить в банки
«В банк не надо ходить. Это уже вчерашний день».
www.finanz.ru
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Образовательный бас

0

Мужики, банк годный знаю. Пойдёмте!

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