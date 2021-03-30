Павел Дуров напомнил, что у владельцев облигаций нет прав в управлении Telegram и они не могут влиять на его политику Статьи редакции
В марте мессенджер разместил облигации и привлёк $1 млрд — после этого ими начала торговать Санкт-Петербургская биржа.
Павел Дуров в беседе с пользователями в чате Durov's Chat рассказал, что инвесторы мессенджера не получают «никаких прав в управлении Telegram» и не могут влиять на политику компании.
- Telegram разместил облигации и привлёк $1 млрд, рассказал источник РБК в середине марта и подтвердил Павел Дуров. Облигации разместили до 2026 года под 7% годовых, писало издание.
- По данным издания, минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, а номинал одной бумаги — $1000. Сервис выплатит купоны в сентябре 2021 года. Telegram рассматривает IPO на крупной международной бирже — тогда держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, говорилось в документах инвесторам.
- Облигации Telegram купили, в частности, фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners — они вложили по $75 млн. Близкий к Telegram источник говорил РБК, что РФПИ приобрел облигации на вторичном рынке приблизительно на $2 млн, но это «не имеет отношения к размещению облигаций компанией».
- В марте Санкт-Петербургская биржа начала торги бумагами Telegram для квалифицированных инвесторов.
Нет Паша, кто кто девушку ужинает, тот её и танцует. Ты продал долговые бумаги дикарям, средневековым монархиям и российским олигархам, теперь обратной дороги нет, теперь ты их собственность, твой мессенджер - тоже.
Мм.. а Вы точно фин-аналитик?
странное понимание облигаций.
Что не так? Ну-ка расскажите мне, как надо понимать облигации? Выпустил бумажки, продал их, собрал денег с инвесторов и шлешь их к херам? Так не бывает.
Более того, открою секрет - по облигациям надо платить. А чем и как будет платить одиозный любитель кидаться купюрами из окна - сложно представить.
7 лет его мессенджер не зарабатывает и непонятно, как и когда начнет. Вотсапп победить не удалось, на западе продукт не зашел, а Эппл вообще скоро выпилит приложение из Эппстора за нарушения копирайта, порнографию и по другим причинам. Не зря же Дуров уже начал пилить веб-приложение для Сафари)) Знает, куда дело движется.
Чего вы так переживаете,это чужие деньги))
средневековым монархиям
Британия, Норвегия и пр.разве закупились?
когда правовая система в РФ простоит без сильного изменения лет так хотя бы 300 приходите, поговорим
а че плохого в средневековье? десятки поколений людей жили и ок, не жаловались
То есть тот, кто нашел 500К долларов, не понимает что такое облигация и какие права она дает или не дает?
Думаю, это публичное заявление, а не объяснение для фондов.
Объяснение для масс, вероятно, на фоне истории с РФПИ, которые заявили, что вложились, а Телеграм сказал, что не было такого. Если между строк, то читается «мы до сих пор независимые, вне зависимости от того покупал наши облигации РФПИ или нет».
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Павел, сделай уже монетизацию без продажи наших данных. Верни 2000 год.
Верни 2000 год
ага и доллар по 27. Ну если не можешь, то по 30.
Раньше Пашка купюрами из окна швырялся, теперь - облигациями.
Лишь бы его инвесторы не начали швырять облигации телеги в окна
Дядь, ты с какого века к нам сюда попал? Попаданец что ле?
Ценные бумаги (акции, облигации) никто уже в бумажном виде не печатает
А родные Паши в безопасности?
Конечно. Родители пенсионеры уже вроде, к отцу вопросов от ФСБ многие годы не было, сотрудничал судя по работе нормально.
Жены/детей тоже вроде нет.
Какие проблемы у родных могут быть?
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