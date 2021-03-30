Владение облигациями не подразумевает наличия каких-либо значимых рычагов, как и «дружба» кем-то, кто владеет облигациями. Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке.



Выпуск облигаций сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают право голоса и места в совете директоров. Вот почему, как я уже указывал в своем последнем посте, выпуск облигаций позволил Telegram привлекать средства, не жертвуя своей независимой природой.