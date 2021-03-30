Финансы
Евгения Евсеева

Павел Дуров напомнил, что у владельцев облигаций нет прав в управлении Telegram и они не могут влиять на его политику Статьи редакции

В марте мессенджер разместил облигации и привлёк $1 млрд — после этого ими начала торговать Санкт-Петербургская биржа.

Павел Дуров в беседе с пользователями в чате Durov's Chat рассказал, что инвесторы мессенджера не получают «никаких прав в управлении Telegram» и не могут влиять на политику компании.

Владение облигациями не подразумевает наличия каких-либо значимых рычагов, как и «дружба» кем-то, кто владеет облигациями. Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке.

Выпуск облигаций сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают право голоса и места в совете директоров. Вот почему, как я уже указывал в своем последнем посте, выпуск облигаций позволил Telegram привлекать средства, не жертвуя своей независимой природой.

Павел Дуров
основатель Telegram
  • Telegram разместил облигации и привлёк $1 млрд, рассказал источник РБК в середине марта и подтвердил Павел Дуров. Облигации разместили до 2026 года под 7% годовых, писало издание.
  • По данным издания, минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, а номинал одной бумаги — $1000. Сервис выплатит купоны в сентябре 2021 года. Telegram рассматривает IPO на крупной международной бирже — тогда держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, говорилось в документах инвесторам.
  • Облигации Telegram купили, в частности, фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners — они вложили по $75 млн. Близкий к Telegram источник говорил РБК, что РФПИ приобрел облигации на вторичном рынке приблизительно на $2 млн, но это «не имеет отношения к размещению облигаций компанией».
  • В марте Санкт-Петербургская биржа начала торги бумагами Telegram для квалифицированных инвесторов.

#новость #telegram

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Trubin 🐜

–14

Нет Паша, кто кто девушку ужинает, тот её и танцует. Ты продал долговые бумаги дикарям, средневековым монархиям и российским олигархам, теперь обратной дороги нет, теперь ты их собственность, твой мессенджер - тоже.

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Volodymyr Varda

Trubin
34

Мм.. а Вы точно фин-аналитик?

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Александр Ковтонюк

Volodymyr
9

Да, да... снимай трусы 😂

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Александр Шабанов

Trubin
0

странное понимание облигаций.

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Trubin 🐜

Александр
–1

Что не так? Ну-ка расскажите мне, как надо понимать облигации? Выпустил бумажки, продал их, собрал денег с инвесторов и шлешь их к херам? Так не бывает.

Более того, открою секрет - по облигациям надо платить. А чем и как будет платить одиозный любитель кидаться купюрами из окна - сложно представить.

7 лет его мессенджер не зарабатывает и непонятно, как и когда начнет. Вотсапп победить не удалось, на западе продукт не зашел, а Эппл вообще скоро выпилит приложение из Эппстора за нарушения копирайта, порнографию и по другим причинам. Не зря же Дуров уже начал пилить веб-приложение для Сафари)) Знает, куда дело движется.

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роман долгополов

Trubin
3

Чего вы так переживаете,это чужие деньги))

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Trubin 🐜

роман
0

Я вообще не переживаю, просто не перестаю удивляться, насколько двуличный и лицемерный тип этот Дуров, просто воплощение лицемерия. Но он неплохой пиарщик и много людей верят ему, особенно в СНГ, для меня это странно.

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Дмитрий Евсеев

Trubin
0

а кто святой и одноличный, лол?

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Dmitry Ts

Trubin
0

Дефолт по облигациям, есть такое понятие. Оно как раз имеет место быть, когда по облигациям платить нечем. Между погашением облигаций и правом голоса у их владельцев корреляции нет. 

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Сергей

Trubin
0

Вы путаете акции и облигации.

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Александр

Trubin
–1

Секрет откроешь?

Ответить

Антон Гранд

Trubin
–1

ты не в себе.

Ответить

Yaroslav Gryaznov

Trubin
0

Даааа дружок, изволь пожалуйста почитать что такое облигации

Ответить

Ренат Зайдуллин

Trubin
0

средневековым монархиям

Британия, Норвегия и пр.разве закупились?

Ответить

Nikolay Kapustin

Ренат
0

когда правовая система в РФ простоит без сильного изменения лет так хотя бы 300 приходите, поговорим

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Дмитрий Евсеев

Nikolay
0

без изменений - кал, стагнация, отсталость 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Trubin
0

а че плохого в средневековье? десятки поколений людей жили и ок, не жаловались 

Ответить

Сидор

8

То есть тот, кто нашел 500К долларов, не понимает что такое облигация и какие права она дает или не дает? 

Ответить

Volodymyr Varda

Сидор
3

Думаю, это публичное заявление, а не объяснение для фондов.

Ответить

Noname

Volodymyr
14

Скорее объяснение для физ. лиц. Интересно как они его заебали что он даже объяснение выкатил

Ответить

Алексис Второй

Noname
3

Объяснение для масс, вероятно, на фоне истории с РФПИ, которые заявили, что вложились, а Телеграм сказал, что не было такого. Если между строк, то читается «мы до сих пор независимые, вне зависимости от того покупал наши облигации РФПИ или нет».

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Alex Komp

4

Павел, сделай уже монетизацию без продажи наших данных. Верни 2000 год.

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Вася Пражкин

Alex
6

 Верни 2000 год

ага и доллар по 27. Ну если не можешь, то по 30.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Вася
0

Эх, были времена...

Ответить

alex twit

Alex
5

И стену

Ответить

Alexey Ivanov

1

Правильно. Дуров помнит опыт ВК...

Ответить

Волоцкой Дмитрий

0

In Durov we trust :))

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Раньше Пашка купюрами из окна швырялся, теперь - облигациями.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Konstantin_Andr…
0

если пипл хавает, то почему бы и нет

Ответить

Dvesti50

Konstantin_Andr…
0

Лишь бы его инвесторы не начали швырять облигации телеги в окна

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Dvesti50
0

Дядь, ты с какого века к нам сюда попал? Попаданец что ле?
Ценные бумаги (акции, облигации) никто уже в бумажном виде не печатает

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Dvesti50

Vitaliy
0

Рука лицо.... 

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мне самому не нравится

0

А родные Паши в безопасности? 

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Ренат Зайдуллин

мне
0

Конечно. Родители пенсионеры уже вроде, к отцу вопросов от ФСБ многие годы не было, сотрудничал судя по работе нормально.
Жены/детей тоже вроде нет.
Какие проблемы у родных могут быть?

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David Over

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Ещё один успешный проект

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