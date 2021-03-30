Qiwi спрогнозировал потерю до четверти выручки в 2021 году из-за ограничений ЦБ на переводы иностранным компаниям Статьи редакции
В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка».
Qiwi спрогнозировал падение чистой выручки своих платежных сервисов на 15–25%, или 3,4–5,6 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, пишет VTimes со ссылкой на заявление компании. По итогам года на этот сегмент пришлось 87% всей выручки группы Qiwi.
Негативное влияние на показатели платежных сервисов группы могут оказать действия ЦБ и регулирование рынка онлайн-казино, заявили в компании. В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка», через который работает сервис.
В частности, под запретом оказались большинство видов платежей в адрес иностранных онлайн-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.
Qiwi может потерять до 22% совокупной выручки, пишет VTimes. По оценке компании, из-за ограничений ЦБ чистая выручка сегмента платежных сервисов в четвёртом квартале снизилась на 500-600 млн рублей.
Работа финансовых сервисов группы в дальнейшем будет зависеть от того, сможет ли Qiwi восстановить или заменить обороты платежей, которые связаны с заблокированными трансграничными операциями.
В Qiwi опасаются, что ограничения ЦБ не ослабнут и даже могут стать постоянными — для этого регулятор может предложить новые законы или поправки. Полное или частичное снятие ограничений тоже не поможет — группа не сможет вернуть уже потерянный бизнес, а будущие операции станут предметом пристального внимания со стороны регулятора, говорят в компании.
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Надеюсь с Киви все будет хорошо.
Пользуюсь Киви картой меня все устраивает все удобно.
Можете ставить минусы.
Туда им и дорога. Шарашка, ворующая деньги, стоит счету лишь немного побыть "неактивным". Такое отношение - это феерический пиздец и вообще недопустимо в цивилизованном мире.
Вот если еще анонимные кошельки запретить (может правда уже..) и покупку бетховенов с киви - вообще выручки не будет
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