Финансы
Рая Хачатрян

Qiwi спрогнозировал потерю до четверти выручки в 2021 году из-за ограничений ЦБ на переводы иностранным компаниям Статьи редакции

В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка».

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Qiwi спрогнозировал падение чистой выручки своих платежных сервисов на 15–25%, или 3,4–5,6 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, пишет VTimes со ссылкой на заявление компании. По итогам года на этот сегмент пришлось 87% всей выручки группы Qiwi.

Негативное влияние на показатели платежных сервисов группы могут оказать действия ЦБ и регулирование рынка онлайн-казино, заявили в компании. В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка», через который работает сервис.

В частности, под запретом оказались большинство видов платежей в адрес иностранных онлайн-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Qiwi может потерять до 22% совокупной выручки, пишет VTimes. По оценке компании, из-за ограничений ЦБ чистая выручка сегмента платежных сервисов в четвёртом квартале снизилась на 500-600 млн рублей.

Работа финансовых сервисов группы в дальнейшем будет зависеть от того, сможет ли Qiwi восстановить или заменить обороты платежей, которые связаны с заблокированными трансграничными операциями.

В Qiwi опасаются, что ограничения ЦБ не ослабнут и даже могут стать постоянными — для этого регулятор может предложить новые законы или поправки. Полное или частичное снятие ограничений тоже не поможет — группа не сможет вернуть уже потерянный бизнес, а будущие операции станут предметом пристального внимания со стороны регулятора, говорят в компании.

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#новость #qiwi

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Данила PRM

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Специально зарегистрировался чтобы написать комментарий.
Надеюсь с Киви все будет хорошо.
Пользуюсь Киви картой меня все устраивает все удобно.
Можете ставить минусы.

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Trubin 🐜

Данила
1

Что покупаешь? Траву? Скорость? 

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BearStrikesBack

Trubin
–1

Закладки же

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alex twit

0

Что-то непруха у них

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Roman Kotov

0

Рынок встал

Ответить

Vasiliy Gorin

0

Туда им и дорога. Шарашка, ворующая деньги, стоит счету лишь немного побыть "неактивным". Такое отношение - это феерический пиздец и вообще недопустимо в цивилизованном мире.

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Герман Воронов

0

Вот если еще анонимные кошельки запретить (может правда уже..) и покупку бетховенов с киви - вообще выручки не будет

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Kirsan Kaifat

–1

хоть бы закрылись уже, такой ужасный сервис, тьфу

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Andrey Vasilev

–1

Зачем пользоваться этим говнищем в 21-ом году?

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