В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка».

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Qiwi спрогнозировал падение чистой выручки своих платежных сервисов на 15–25%, или 3,4–5,6 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, пишет VTimes со ссылкой на заявление компании. По итогам года на этот сегмент пришлось 87% всей выручки группы Qiwi.

Негативное влияние на показатели платежных сервисов группы могут оказать действия ЦБ и регулирование рынка онлайн-казино, заявили в компании. В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка», через который работает сервис.

В частности, под запретом оказались большинство видов платежей в адрес иностранных онлайн-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Qiwi может потерять до 22% совокупной выручки, пишет VTimes. По оценке компании, из-за ограничений ЦБ чистая выручка сегмента платежных сервисов в четвёртом квартале снизилась на 500-600 млн рублей.

Работа финансовых сервисов группы в дальнейшем будет зависеть от того, сможет ли Qiwi восстановить или заменить обороты платежей, которые связаны с заблокированными трансграничными операциями.