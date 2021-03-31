Финансы
Евгения Евсеева

Капитализация сервиса онлайн-курсов Coursera достигла $4,3 млрд после IPO Статьи редакции

В декабре 2020 года источники Bloomberg говорили об оценке в $5 млрд.

  • Сервис онлайн-курсов Coursera в ходе IPO привлёк $519 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской биржи. Компания и акционеры продали 15,73 млн акций по цене $33. После листинга капитализация компании составила $4,3 млрд.
  • Согласно проспекту к IPO, по итогам 2020 года выручка Coursera составила $293,5 млн, увеличившись на 59%. Чистый убыток вырос на 43% — до $66,8 млн.
  • О планах Coursera провести IPO в 2021 году со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщал Bloomberg. По данным издания, компанию могли оценить в $5 млрд.
  • Основанная в 2012 году Coursera позволяет публиковать онлайн-курсы в области технологий, науки и других сфер — в том числе с сертификатами и онлайн-дипломами.
  • Компания заявила, что у неё больше 12 тысяч выпускников, средняя стоимость курсов — $2 тысячи. Общее число пользователей в 2020 году выросло на 65%, всего на платформе зарегистрировано 77 млн человек.
  • По данным Crunchbase, всего сервис привлёк $443,1 млн. В июле 2020 года инвесторы оценили Coursera в $2,5 млрд, писал PitchBook.

#новость #coursera

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Ян

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И coursera plus за 30к в год
Искал курсы по мобильной разработке, адекватные,к сожалению,не нашел

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Кирилл Макеев

Ян
4

да, Стенфорд только и думает, чтобы курсы по мобильной разработке выложить..

там академические курсы больше, а не по плотницкому делу

Ответить

Ян

Кирилл
0

Приму к сведению

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Иван Иванов

Ян
0

Вроде для этого площадки, подобные Plurasight нужны.

Ответить

Alexey Ivanov

0

Капитализация равна выручке за 15 лет...

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BearStrikesBack

Alexey
0

Я удивляюсь, как у них вообще есть выручка, когда lorem ipsum работает в 100% случаев.

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Игорь Самсонов

Alexey
0

Выручка быстро растет, через год будет не 15 а 10

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alex twit

0

Наобучали

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Д Хб

0

А они реально позволяют получить диплом университетов?

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Антон Семенов

Д
0

Косвенно - да. В дипломе будет написано, прошел такой-то курс такого-то Университета совместно с Coursera. Но толку от этого (корочки) мало

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Антон Семенов

0

Все платные курсы на coursera можно получить бесплатно на самой же курсере. Достаточно запросить материальную помощь - где описать проблемы с кошельком, и через две недели оформят бесплатно.

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Kek Man

Антон
0

Можно оформить edu почту и проходить курсы без заморочек

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Д Хб

0

Я не про курсы, а звания магистров и топу подобное. Короче, что стоит десятки тысяч $.
П.с. глюкануло. Разработчикам VC: пока отвечал Антону Семенову, он сделал еще коммент в основной, а мой ответ ушел так же в основную ветку.

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Антон Семенов

Д
0

Не) Этого точно не дадут))

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