Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ ужесточит требования для брокеров с октября: обяжет создавать резервы, чтобы уменьшить риски для клиентов Статьи редакции

Меры помогут снизить риски — это необходимо из-за активного роста клиентов, считают в ЦБ.

  • С 1 октября 2021 года ЦБ планирует ужесточить регулирование для брокеров, управляющих компаний и форекс-дилеров, следует из проекта указания, опубликованном на сайте регулятора.
  • Так ЦБ ускорит регулирование для профессиональных участников рынка ценных бумаг — он планировал это сделать в апреле 2022 года, отмечает РБК. В ведомстве считают, что меры помогут повысить надежность организаций в период активного роста клиентов.
  • В сообщении ЦБ говорится, что брокеры, как и банки, могут использовать в своих интересах средства клиентов в том числе для того, чтобы выдавать займы, но у них нет требований по резервированию. Это приведёт к высоким рискам для клиентов.
  • Организации также должны будут ежемесячно рассчитывать норматив достаточности капитала, то есть отношение величины капитала к размеру кредитного риска. Сначала он должен быть на уровне 4%, с 1 апреля 2022 года — 6%, а с 1 октября 2022 года — 8%.
  • «Инвестиции сами по себе — рискованная деятельность, но риски финансовой устойчивости профучастников в условиях бурного роста рынка не должны ложиться на клиентов», — приводятся в сообщении Банка России слова зампреда Владимира Чистюхина.
  • Управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов подтвердил РБК, что большинство брокеров могут распоряжаться клиентскими остатками. По его словам, из-за требований ЦБ участники рынка будут держать эти деньги в более надежных инструментах.

#новость #цб

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Евгений Бв

–12

Эти инвестиции, ничем не отличаются от игры в казино. Хоть в долгую, хоть на короткую дистанцию. В нормальном мире это было бы вообще запрещено, т.к. реальный заработок должен быть только от чистого дохода компании, деленный на количество акций. Все остальное - чистое мошенничество. И очень жаль тех простаков, которые скоро обнулят все свои "инвестиции". И хорошо если без долгов.
Ничему люди не учатся со времён МММ и других офер.

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Вася Пражкин

Евгений
16

Взял на хаях и прокатился? )

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Сергей

Вася
5

Да нет, видать в свое время в МММ вложился, а потом в Кешбери вложил свои ровные.

Человек не понимает разницы между пирамидами, существующими несколько месяцев, и инвестициями денег в крупные компании.

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Sergey Yevseev

Сергей
3

Определенная правда в его словах есть. Один пример с GameStop чего стоит. А чем занимаются русскоязычные телеграм-каналы? РДВ и им подобные помойки. Самая свежая история - в Телеграме активно внедрялась информация от якобы источников с рудников Норильского Никеля, которые утверждали, что затопление никак не удаётся остановить, что все меры НН ни к чему не приводят и так далее. Все эти помойки активно призывали к тому, что акции НН рухнут в два раза...
А что они делают с неликвидом из второго-третьего эшелона? Аквакультура, Абрау Дюрсо, Белуга, СМЗ, Русолово - те, кто в курсе, понимает, о чем я говорю. Все эти разгоны на якобы каких-то фундаментальных показателях, инсайдах от неназванных и несуществующих аналитиков...

На фондовом рынке и около него очень много проходимцев и мошенников, и чем больше людей туда приходит, тем больше жертв будет от действий подобных деятелей.

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Евгений Бв

Сергей
–1

При МММ я ещё пешком под стол ходил

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Артём Лисин

Евгений
0

В 12 году? Те скока лет ща?

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Евгений Бв

Артём
0

Оо...1994 год был МММ

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Артём Лисин

Евгений
0

Ну это давно. Он же был в 12 году, уже в онлайн формате.

Ответить

Артём Лисин

Евгений
0

Да, Мавроди покуражился в свое время. Посидел пару лет, откинулся замутил ммм в интернете. Гений своего дела. 
Завидую такому опыту и умению. Я всю жизнь думаю чо бы этакае вымутить, что бы быстро и доходно хдддд

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Евгений Бв

Сергей
–1

И да, если вы уверены, что раз вы купили акции и у вас их не смогут отобрать, то вы ой как глубоко заблуждаетесь.
Фондовый рынок- это не пирамида, это супер пирамида, так вернее.

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Артём Лисин

Евгений
0

Каждому свое, кто то зарабатывает на икру там, а кто то в банке под 5% в год маринует свою капусту.
Сидеть и рассуждать что раззорится брокер и т.п., ущербно как то. 
А вас может машина завтра сбить, из дома может не вылазить? 
Биржа норм место, просто там тоже надо уметь работать а не в угадайку играть. 
Рисков слиться на бирже, не бол ше чем вложиться в какой то проект, просрать все бабки и пойти устраиваться грузчиком хддд
Вон тут по ресурсу сколько историй, открыл кафешку пролетел и пр.... 

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Евгений Бв

Вася
–4

Ни одного счета нет, даже не надейтесь)
Просто знаю, что и как будет происходить далее и шанса заработать там нет, вернее есть лишь у тех, кто успеет выскочить вовремя, только кто ж на это пойдет, когда на ровном месте всем сейчас рисуют такие сладкие курсы)) Естественно никто.

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Сергей

Евгений
4

Для вас у крупного зеленого банка есть вклад со ставкой 3% годовых в рублях :) Немного, зато надежно )))

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Евгений Бв

Сергей
–1

Не уверен, что это надёжно. Заморозить счета могут легко

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Алексей

Евгений
0

Я могу взять деньги под честное слово. Впишу вас в завещание. Вообще, приму деньги от любого под обязательства вписать в %-ом соотношении в завещание с ростом доли в завещании +- 10% годовых. 

Ответить

Евгений Бв

Алексей
0

Эмм..переведите плиз

Ответить

Алексей

Евгений
0

Вот поэтому, акции и рынок - это хорошо.

Ответить

Евгений Бв

Алексей
0

Все, я догнал)
Для хозяев фондового рынка, это естественно хорошо.
Для обычных людей-это просто заход в казино. Чисто на удачу, успеют уйти или все просадят?!

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Andre Macareno

Евгений
0

Так зашорти на всю котлету, если знаешь, как будет

Ответить

Евгений Бв

Andre
–3

С удовольствием, но есть пару но:
1. Я знаю общий план, но не знаю назначенных дат обвала. От этого депозит может не выдержать.
2. Учитывая, как все будет происходить, я не уверен в платежеспособности банков на самый острый период 

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Антон Эпик

Евгений
0

Звучит как вселенский заговор))0)

Ответить

Евгений Бв

Антон
–1

Заговор - это к гадалкам. А это - бизнес, причем самый выгодный. Есть задача отобрать все крупные и средние компании разом и первая часть этого плана - 1 обвал.
Всего их будет 4, чтобы никто не догадался, а вы будете обвинять кого угодно, но только не организаторов.

Ответить

Rudolf

Евгений
0

Всего их будет 4

Откуда инфа?

Ответить

Евгений Бв

Rudolf
–2

Из источников близких к достоверным.)
Ну как я вам скажу откуда? Да и какая разница?! Если я вам назову поводы для этих обвалов, то вы посоветуете мне шапочку из фольги, поскольку с точки зрения людей, которые не в теме, это кажется нереальным.
Скажи вам в 2019, что весь мир будет сидеть дома почти год, то вы бы покрутили пальцем у виска. Однако мир сидел.

Ответить

Rudolf

Евгений
2

Ну знаете, прежде чем советовать шапочку из фольги, хотелось бы почитать на чем основаны ваши доводы, чтобы правильно подобрать размер шапочки.

Ответить

Евгений Бв

Rudolf
0

Доводы?! Ну хорошо, я вам приведу два самых самых масеньких довода, поскольку, чтобы полностью разложить все тут, я упахаюсь статьи писать)
На фондовом рынке, никогда и ни при каких обстоятельствах не работает, ни технический, ни фундаментальный анализ. Весь мир может сократить добычу нефти, а цена упадет. ЦБ повышает ставку рефинансирования, а курс рубля растет. И все наоборот. Любая новость, может направить курс в любую сторону, чего быть не должно. В половине случаев, курс идёт против законов экономики, логики и т.д. И как вам все это объясняют "эксперты"?! Что рынок отреагировал вот так вот)) Все. А вы сидите и репу чешите, не понимая, почему рынок пошел против логики.
Ну и вторая.
На сегодняшний день, совокупный долг всех стран, превысил 800 триллионов $. Это долг невозможно отдать, ни технически, ни теоретически, т.к. он основан на %, и денег в экономике по определению меньше, чем долгов. Ну если его отдать невозможно, то кто его придумал и зачем?

Ответить

Территориа

Rudolf
0

Телеграмма с Альфа Центавра

Ответить

Andre Macareno

Евгений
0

А я-то думал, тут Кристиан Бейл из The Big Short :(

Ответить

Евгений Бв

Andre
–1

Он ждал почти 2 года и кто только над ним не смеялся за это время

Ответить

Murat Oshroev

Евгений
0

А если покупать облигации Россия-2030? 

Ответить

Евгений Бв

Murat
0

Это можно сделать, только находясь под наркозом

Ответить

Roman Kotov

1

В нормальном мире? Это где не бывает добавленной стоимости и инфляции ?

Ответить

Евгений Бв

Roman
0

Нормальным он станет после того, как только эта спецоперация подойдёт к завершению

Ответить

Территориальный дым

0

Ну ничего страшного же

Ответить

Макс Петров

0

Почему не стоит на 100% доверять аналитикам инвесткомпанмй? Потому что они заинтересованы в том, чтобы впарить вам акции, будут врать и манипулировать отчетностью. 

Совет? Учитесь сами изучать отчеты, анализировать информацию, смотреть сквозь цифры и очень много читать новостей и деловой информации.

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