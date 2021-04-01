Банкам приходится платить Национальной системе платежных карт комиссию от суммы пополнения.

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Карты платежной системы «Мир» можно бесплатно пополнять в банкоматах любых банков, выяснил «Коммерсантъ» у участников финансового рынка.

При этом, по словам собеседников издания, банки платят Национальной системе платёжных карт (НСПК) — оператору платёжной системы — комиссию в размере 0,8% от суммы пополнения.

При внесении средств на карту через банкоматы своего банка операция для эмитента остается бесплатной. В случае с международными платежными системами банк платит за пополнение счета через чужой банкомат комиссию, размер которой зависит от вида карты, пишет издание.

Как рассказали «Ъ» в банках, на пополнение карт «Мир» через банкоматы приходится 3–10% всех поступающих на них средств. По подсчётам газеты, при максимальной оценке в 10% каждый месяц на карты «Мир» через банкоматы поступает 67 млрд рублей, при минимальной в 3% — более 20 млрд рублей

Если бы все эти средства шли через «чужие» банкоматы, то банкам пришлось бы платить НСПК более 160 млн рублей в месяц, отмечает «Ъ». Но в большинстве случаев средствами, внесенными на карту «Мир», клиенты оплачивают покупки, банк при этом получает комиссию, чаще всего превышающую 0,8%.

По словам зампреда правления банка «Русский стандарт» Елены Петровой, интерес к картам «Мир» вырос из-за обязательного перехода на эти карты для получения социальных выплат, пенсий и так далее. По её словам, россияне «оценили систему скидок и бонусов по картам, в том числе в рамках программы лояльности самой платёжной системы».