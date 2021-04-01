Карты «Мир» можно бесплатно пополнить в любых банкоматах — «Ъ» Статьи редакции
Банкам приходится платить Национальной системе платежных карт комиссию от суммы пополнения.
Карты платежной системы «Мир» можно бесплатно пополнять в банкоматах любых банков, выяснил «Коммерсантъ» у участников финансового рынка.
При этом, по словам собеседников издания, банки платят Национальной системе платёжных карт (НСПК) — оператору платёжной системы — комиссию в размере 0,8% от суммы пополнения.
При внесении средств на карту через банкоматы своего банка операция для эмитента остается бесплатной. В случае с международными платежными системами банк платит за пополнение счета через чужой банкомат комиссию, размер которой зависит от вида карты, пишет издание.
Как рассказали «Ъ» в банках, на пополнение карт «Мир» через банкоматы приходится 3–10% всех поступающих на них средств. По подсчётам газеты, при максимальной оценке в 10% каждый месяц на карты «Мир» через банкоматы поступает 67 млрд рублей, при минимальной в 3% — более 20 млрд рублей
Если бы все эти средства шли через «чужие» банкоматы, то банкам пришлось бы платить НСПК более 160 млн рублей в месяц, отмечает «Ъ». Но в большинстве случаев средствами, внесенными на карту «Мир», клиенты оплачивают покупки, банк при этом получает комиссию, чаще всего превышающую 0,8%.
По словам зампреда правления банка «Русский стандарт» Елены Петровой, интерес к картам «Мир» вырос из-за обязательного перехода на эти карты для получения социальных выплат, пенсий и так далее. По её словам, россияне «оценили систему скидок и бонусов по картам, в том числе в рамках программы лояльности самой платёжной системы».
В пресс-службе «Мира» сообщили изданию, что в четвертом квартале 2020 года количество межбанковских операций по пополнению карт наличными через банкоматы увеличилось по сравнению с первым кварталом 2020 года более чем в 1,5 раза, при этом объем таких операций удвоился. Пополнение карт «Мир» с других карт в четвертом квартале в 40 раз превысило количество пополнений через банкоматы «чужих» банков.
Интерес вырос так как всех заставили получить карту Мир. Вот так бы и написали))
Если не можешь сделать конкурентный продукт, сделай плохой, но заставь людей пользоваться твоим продуктом насильно.
Нет в Мире ничего плохого, другое дело что появиться он должен был раньше, а не когда петух за жопу клюнул
А почему Мир - плохой продукт?
хм. У них норм бонусы, туристический кэшбэк, вон на озоне 10% кэша начисляли. Вполне конкурентно, я себе взял
Педрильский Сбер никак не добавит поддержку Mir pay для своих карт, а так всё норм.
А смысл? Мир внутри РФ и только для зп годятся
и в Турции, сойдет для большинста Россиян
Странное название для карты с таким названием… oh, wait, это же намек на железный занавес!
Лучше бы сделали, что каждые 80 копеек пополнения оборачивались рублём на счёте! )
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