Финансы
Евгения Евсеева

Карты «Мир» можно бесплатно пополнить в любых банкоматах — «Ъ» Статьи редакции

Банкам приходится платить Национальной системе платежных карт комиссию от суммы пополнения.

21 21 комментарий
2080 просмотров

Карты платежной системы «Мир» можно бесплатно пополнять в банкоматах любых банков, выяснил «Коммерсантъ» у участников финансового рынка.

При этом, по словам собеседников издания, банки платят Национальной системе платёжных карт (НСПК) — оператору платёжной системы — комиссию в размере 0,8% от суммы пополнения.

При внесении средств на карту через банкоматы своего банка операция для эмитента остается бесплатной. В случае с международными платежными системами банк платит за пополнение счета через чужой банкомат комиссию, размер которой зависит от вида карты, пишет издание.

Как рассказали «Ъ» в банках, на пополнение карт «Мир» через банкоматы приходится 3–10% всех поступающих на них средств. По подсчётам газеты, при максимальной оценке в 10% каждый месяц на карты «Мир» через банкоматы поступает 67 млрд рублей, при минимальной в 3% — более 20 млрд рублей

Если бы все эти средства шли через «чужие» банкоматы, то банкам пришлось бы платить НСПК более 160 млн рублей в месяц, отмечает «Ъ». Но в большинстве случаев средствами, внесенными на карту «Мир», клиенты оплачивают покупки, банк при этом получает комиссию, чаще всего превышающую 0,8%.

По словам зампреда правления банка «Русский стандарт» Елены Петровой, интерес к картам «Мир» вырос из-за обязательного перехода на эти карты для получения социальных выплат, пенсий и так далее. По её словам, россияне «оценили систему скидок и бонусов по картам, в том числе в рамках программы лояльности самой платёжной системы».

В пресс-службе «Мира» сообщили изданию, что в четвертом квартале 2020 года количество межбанковских операций по пополнению карт наличными через банкоматы увеличилось по сравнению с первым кварталом 2020 года более чем в 1,5 раза, при этом объем таких операций удвоился. Пополнение карт «Мир» с других карт в четвертом квартале в 40 раз превысило количество пополнений через банкоматы «чужих» банков.

#новость #мир

21 21 комментарий
6
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1

... интерес к картам «Мир» вырос из-за обязательного перехода на эти карты для получения социальных выплат, пенсий и так далее. По её словам, россияне «оценили систему скидок и бонусов по картам, в том числе в рамках программы лояльности самой платёжной системы».

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Данила PRM

Электронный
19

Интерес вырос так как всех заставили получить карту Мир. Вот так бы и написали))

Ответить

Алексей Штейн

Данила
7

почему, норм бонусы,я себе сам оформил

Ответить

Konstantin Mednikov

1

Если не можешь сделать конкурентный продукт, сделай плохой, но заставь людей пользоваться твоим продуктом насильно.

Ответить

Ivan Zenkov

Konstantin
14

Нет в Мире ничего плохого, другое дело что появиться он должен был раньше, а не когда петух за жопу клюнул

Ответить

danil nik

Konstantin
2

А почему Мир - плохой продукт?

Ответить

Дархан Нұрғабылов

danil
1

Не обращайте внимание на диванного либераста

Ответить

Алексей Штейн

Konstantin
0

хм. У них норм бонусы, туристический кэшбэк, вон на озоне 10% кэша начисляли. Вполне конкурентно, я себе взял

Ответить

Владислав Юзбеков

5

Педрильский Сбер никак не добавит поддержку Mir pay для своих карт, а так всё норм.

Ответить

Михаил Фадеев

0

👍
Карта Мир... отличная первоапрельская шутка 

Ответить

Даниил Поляков

0

А смысл? Мир внутри РФ и только для зп годятся

Ответить

Алексей Штейн

Даниил
2

и в Турции, сойдет для большинста Россиян

Ответить

Даниил Поляков

Алексей
–1

:(

Ответить

Andre Macareno

Даниил
0

Странное название для карты с таким названием… oh, wait, это же намек на железный занавес!

Ответить

настя б

Andre
0

Как корабль назовете, так он вам и поплывёт)) Задел на светлое будущее

Ответить

Георгий Михнов

1

Ну норм

Ответить

Константин Полухтин

1

«Мир» во всем Мире.

Ответить

Михаил Федотов

1

Можно пополнить

А можно и не пополнять. Ибо зачем?

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Лучше бы сделали, что каждые 80 копеек пополнения оборачивались рублём на счёте! )

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alex twit

0

На "Мир"у и смерть с кэшбэк

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Михаил Набоков

0

А если между картами кидать?

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