Финансы
Евгения Евсеева

В России вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков Статьи редакции

Теперь это можно сделать только с привязанного банковского счёта.

  • С 1 апреля в России вступили в силу ограничения, которые запрещают вносить наличные на свои счета в электронных кошельках анонимно. Это следует из принятых поправок к закону «О национальной платежной системе».
  • Пользователи сервисов «QIWI-Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других систем больше не смогут пополнять счета через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Сделать это можно только через привязанный к кошельку банковский счет.
  • С инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг. Служба была заинтересована в установлении личностей тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма, пишет РБК.
  • В августе 2020 года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных кошельков. Позже ЦБ на фоне пандемии коронавируса отложил запрет до 1 апреля 2021 года, пишет ТАСС.

#новость #электронныекошельки

1773 просмотров
37 37 комментариев
7
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435\u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 37, "likes": 7, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 228304, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Apr 2021 09:07:18 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Гоголь

11

Жесть, все хуже и хуже

Ответить

Evgeniy Allenov

Михаил
9

Боюсь спросить чем вы занимаетесь , что вам стало хуже ))

Ответить

Kek Man

Evgeniy
17

Гайки крутят и крутят, с каждым днём всё сильнее, уже завтра заставят в вашей квартире поставить камеру с доступом к ней ФСБ, вдруг бомбы делаете? Тогда что скажете? 

Ответить

Александр

Kek
2

Тогда уже говорить не будем, - будем делать..

Ответить

drugtvoi 1

Алексан…
0

Будете делать ослепительные комментарии о беззаконии в стране ?

Ответить

Ivan Pogoreloff

drugtvoi
0

Удвоим план по дизлайкам пропагандистам!

Ответить

Artem Kapnist

Алексан…
0

Дельщики. 🤣Как была в стране жопа. Так и осталась. Только все перевели через платежи.. Если и есть где-то улучшения, так это "не у нас".

Ответить

Андрей Деревянко

Kek
0

Причём тут анонимный кошелёк и камеры в квартире?

Ответить

Stanislav Petrov

Андрей
0

Дорогой друг, не пытайтесь заигрывать с ними в логику.

Ответить

Artem Zabrodskii

Kek
0

Чуть ли не у половины Москвы роутеры от мгтс стоят,так что уже всё что "надо" уже делается

Ответить

Alexander Tumanov

Evgeniy
–1

А вам и не нужно спрашивать. На каком основании вы с человека спрашиваете? Или интересуетесь?

Ответить

Даниил Поляков

10

Может даже копейку найденную на дороге пора декларировать? А то как же Росмониторинг не сможет оценить всю трагичность ситуации

Ответить

Ivan Pogoreloff

Даниил
8

Конечно! И ещё, вы имеете право только на 0.5 копейки. Клад же :-)

Ответить

Даниил Поляков

Ivan
5

Налоги оплатить можно на сайте фнс

Ответить

Ivan Pogoreloff

Даниил
2

Можно, но лучше через Сбербанк. Там ещё и комиссию рублей 10 возьмут за эти полкопейки.

Ответить

Даниил Поляков

Ivan
0

Спасибо, а лучше через росматрос банк где комиссия 30

Ответить

alex twit

Даниил
0

...сначала закинув на мир в любом банкомате

Ответить

Ivan Pogoreloff

alex
1

Положив на мир... Хорошая фраза. Описывает международную политику РФ последних лет :-)

Ответить

Zoom Yoop

Даниил
0

Большое спасибо, за ценную информацию.

Ответить

Name Name

6

Как мне теперь покупать спайс?

Ответить

Эдуард Гладышев

Name
0

Так же, как и до этого покупали)

Ответить

Александр

5

Как только переведут все наличные в безналичные - наступит треш..

Ответить

Alex Shapovalov

Александр
0

2024 год наступит. Тут была статья про это. Наступит 2024 год. 

Ответить

Александр

Alex
2

Млять. Осталось жить всего 3 года.

Ответить

Alex Shapovalov

Алексан…
0

Ну чуток осталось потерпеть до полного счастья. Там вам сама налоговая после анализа ваших движений по счетам будет высылать счета на оплату. 

Ответить

Михаил М

Alex
0

И что будет такого?

Ответить

Александр

Михаил
–4

Вам знать не за чем
Не доживете..

Ответить

Павел Гражданский

3

Как что- то нужно отжать, всегда используется борьба с терроризмом и иностранными агентами.

Ответить

Severi Kouvo

2

А когда Paypal можно было пополнить анонимно в офисе оператора сотовой связи?

Ответить

Добрый Мурод

1

Уже вижу объявления: «Требуется человек с банковской картой»

Ответить

Nikolay Kenig

Добрый
2

Требуется человек из страны с банковской тайной

Ответить

Zoom Yoop

0

Что это значит?

Ответить

Юрий Белоножкин

Zoom
5

1. Наркоманам, любителям ставок и смайликов ВКонтакте  все труднее оплачивать свои развлечения 

2. Киви все труднее получать прибыль

Ответить

Евгений Бв

Юрий
0

Ставки легализовали уже давно. Есть вроде 12 легальных контор, играй сколько влезет.

Ответить

Peter Rezikov

0

Вывод кэша через закладки уже есть, осталось придумать что-то для пополнения. 

Ответить

Канищев Максим

0

Как они задолбали своим финанчироваеием терроризма, написали бы прямо - для выявления нетрудовых доходов у населения с неуплаченными налогами 

Ответить

daniil tarasevich

0

Вступайте в потребительские кооперативы

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

red_mad_robot
Подписан
Отписаться
Робохроники ИИ: нейросеть оживляет фото, китайцы сделали свою робособаку, а систему OpenAI бессовестно обманывают
Ежемесячно команда RDL by red_mad_robot рассказывает про новости, кейсы и подходы в ИИ, которые можно переложить на наш…
2
Checkaso
Подписан
Отписаться
Новые метрики Google Play, социализация бывших заключенных от Facebook, тренд «Deep Nostalgia» и другие новости
Parler тщетно пытается вернуться в App Store, Трамп грозится создать новую соцсеть, все копируют Clubhouse, анимировани…
2
Московский инновационный кластер
Подписан
Отписаться
Дневник студента "Венчурной Академии". Первый учебный день
В Московском инновационном кластере стартовала «Венчурная академия» - практико-ориентированная образовательная программ…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
alex twit
за день
Че-т как-то не оч
«Яндекс» сменил логотип, разработал новый знак и шрифт
Alexander Mitryashkin
за неделю
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала

Комментарии

Александр…

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Александр…

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Sabit Sugirov

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Александр…

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Канищев Максим

В России вступил в силу запрет…

Александр…

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Александр…

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Женя Гагарин

Как я натравливаю своего бота…

Sabit Sugirov

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

StargazerXIII

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Кобзон Хиггса

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Александр…

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Sabit Sugirov

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

настя б

Карты «Мир» можно бесплатно…

Аркадий Чумаков

Я интроверт — не люблю…

Роман Рабочий

Я интроверт — не люблю…

Alexander…

Закрытие кредитных карт…

Александр…

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Андрей Мельман

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Андрей Мельман

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…
null