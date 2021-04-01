В России вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков Статьи редакции
Теперь это можно сделать только с привязанного банковского счёта.
- С 1 апреля в России вступили в силу ограничения, которые запрещают вносить наличные на свои счета в электронных кошельках анонимно. Это следует из принятых поправок к закону «О национальной платежной системе».
- Пользователи сервисов «QIWI-Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других систем больше не смогут пополнять счета через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Сделать это можно только через привязанный к кошельку банковский счет.
- С инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг. Служба была заинтересована в установлении личностей тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма, пишет РБК.
- В августе 2020 года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных кошельков. Позже ЦБ на фоне пандемии коронавируса отложил запрет до 1 апреля 2021 года, пишет ТАСС.
Жесть, все хуже и хуже
Боюсь спросить чем вы занимаетесь , что вам стало хуже ))
Будете делать ослепительные комментарии о беззаконии в стране ?
Дельщики. 🤣Как была в стране жопа. Так и осталась. Только все перевели через платежи.. Если и есть где-то улучшения, так это "не у нас".
Причём тут анонимный кошелёк и камеры в квартире?
Чуть ли не у половины Москвы роутеры от мгтс стоят,так что уже всё что "надо" уже делается
А вам и не нужно спрашивать. На каком основании вы с человека спрашиваете? Или интересуетесь?
Может даже копейку найденную на дороге пора декларировать? А то как же Росмониторинг не сможет оценить всю трагичность ситуации
Конечно! И ещё, вы имеете право только на 0.5 копейки. Клад же :-)
Налоги оплатить можно на сайте фнс
Можно, но лучше через Сбербанк. Там ещё и комиссию рублей 10 возьмут за эти полкопейки.
Положив на мир... Хорошая фраза. Описывает международную политику РФ последних лет :-)
Как мне теперь покупать спайс?
Как только переведут все наличные в безналичные - наступит треш..
2024 год наступит. Тут была статья про это. Наступит 2024 год.
Ну чуток осталось потерпеть до полного счастья. Там вам сама налоговая после анализа ваших движений по счетам будет высылать счета на оплату.
Как что- то нужно отжать, всегда используется борьба с терроризмом и иностранными агентами.
А когда Paypal можно было пополнить анонимно в офисе оператора сотовой связи?
Что это значит?
1. Наркоманам, любителям ставок и смайликов ВКонтакте все труднее оплачивать свои развлечения
2. Киви все труднее получать прибыль
Ставки легализовали уже давно. Есть вроде 12 легальных контор, играй сколько влезет.
Вывод кэша через закладки уже есть, осталось придумать что-то для пополнения.
Как они задолбали своим финанчироваеием терроризма, написали бы прямо - для выявления нетрудовых доходов у населения с неуплаченными налогами
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