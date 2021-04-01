Действующий механизм оплаты по кодам бюджетной классификации будет сохранен, добавили в правительстве. Единый платёж создаст комфортные условия для бизнеса — сократит время оформления расчетных документов и позволит своевременно выполнить свои обязательства, заявил министр финансов Антон Силуанов.