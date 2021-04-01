Финансы
Рая Хачатрян

Правительство одобрило поправки Минфина о едином налоговом платеже для юрлиц и ИП Статьи редакции

Если поправки примет Госдума, механизм начнёт действовать с 1 января 2022 года.

  • Бизнес сможет одним платежом перечислить все недоимки и налоги, совершить авансовые платежи и погасить задолженности. Поправки предложил Минфин в сентябре 2020 года и одобрило правительство.
  • Налогоплательщик сможет не уточнять вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к конкретному уровню бюджетной системы и другое. Налоговая должна сделать это сама на основе данных об обязательствах компании.

  • Действующий механизм оплаты по кодам бюджетной классификации будет сохранен, добавили в правительстве. Единый платёж создаст комфортные условия для бизнеса — сократит время оформления расчетных документов и позволит своевременно выполнить свои обязательства, заявил министр финансов Антон Силуанов.

  • Для физлиц единый налоговый платёж существует с 2019 года при уплате имущественного, транспортного и земельного налогов и с 2020 года — при расчётах по НДФЛ.

#новость #налоги

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25 25 комментариев
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Konstantin Kortava

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Что ж, очередной удобный способ, чтобы отдавать дань)

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Андрей Малолин

4

1) Интересно как недоимки будут собирать из одной суммы. Если только по приоритетам.
2) Я вот понять не могу: если фнс так хвалится, что сама может автоматом считать суммы платежей для каждого субъекта, почему бы им авансом не показывать сумму будущих платежей к оплате в личном кабинете? Для мелких ИП и самозанятых это было бы полезно.

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Константин Губеркан

Андрей
2

Оно? 

Ответить

Андрей Малолин

Константин
0

Это календарик налоговый. Там дают сразу суммы и заполненные реквизиты?

Ответить

Константин

Андрей
0

Ага. И можно прям с карты оплачивать.

Ответить

Человеческий фитиль

Андрей
2

За самозанятых налоговая и считает...

Ответить

Александра Тимошенко

3

Почему у нас одни реформы с растратами для юр лиц и ИП и нет ничего на «плюс»?

Ответить

Daniil Levi

Александра
4

Потому что мы по разные стороны баррикад =) 

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Valentin Dombrovsky

2

Хорошо, что в Точке все данные автоматом передаются. Помню весёлые времена, когда из платёжки, сформированной бухгалтером всякие КБК копипастить в банк-клиент надо было. 

Ответить

Alexandr Simonov

0

Не запутаются они там что куда? 

Ответить

Daniil Levi

Alexandr
5

Если и запутаются, то не в пользу бизнеса.

Ответить

Alexandr Simonov

Daniil
1

Да вот же. Помню был как-то случай, по правильным реквизитам пришло не туда, и пригласили для написания заявления на коррекцию.

Ответить

Daniil Levi

Alexandr
0

Да я согласен, что в ФНС нормальные люди работают, только уставшие от объема работы. Люди как люди. У меня за 10 лет ИП тоже проблем не было. Точнее, были по моей вине (просто не понимал, как работает система).

Только доить стали сильнее. Например, пенсионные выросли с 20 тыс в год до 250 тыс. А так все норм.

Ответить

Leo Uvarov

Daniil
2

ну если норм, но можно еще поднять...

Ответить

Daniil Levi

Leo
0

Другого и не ожидаем

Ответить

Vasiliy Nemchinov

Alexandr
2

Если запутаются, то 2 раза снимут с нас ₽. Делов то.

Ответить

Daniil Levi

Vasiliy
0

Ага, и если пройдет 3 года с момента повторного списания, потом пошлют куда подальше, если вдруг вы захотите вернуть бабки =)

Ответить

Константин Хиксводел

Vasiliy
0

Так и делают и успешно)

Ответить

Alexander Tumanov

1

Заплати налог - поддержи режим.

Ответить

Anthony Kidik

Alexander
1

И несменяемый полет на дно в изгнании ото всех цивилизвоанных стран, ради того,чтобы обосравшаяеся по всем фронтам кучка никчемных непричемышей со всеми немыслимыми почестями и преференциями спокойно доползла до могилы, забрав с собой будущее твоей старости и возможности детей

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Alexander Tumanov

Anthony
1

Да.

Ответить

Святослав Гусев

1

Для ООО и ИП без сотрудников это будет очень удобно, сократит деньги на бухгалтера и время на дополнительную бумажную отчётность.

Ответить

Daniil Levi

Святослав
0

Удобно, конечно, но и сейчас не сильно сложно у ИП без сотрудников.
Все авансовые платежи в ФНС уже года 2 или 3 идут по одним и тем же реквизитам. Я тупо копирую платежки.
Только для пени и пенсионных надо поменять КБК.

Ответить

Илья М

Daniil
0

бывает даже у ИП без сотрудников факапы со стороны ФНС - она считает что ты должен тыщщ тридцать и при этом она же тебе тоже должна столько же. Но раз есть задолженность, то блокировка счета и геморрой на месяц+. Хотя баланс нулевой долгов обеих сторон. Вот если ФНС сама будет раскидывать как надо - такой фигни не произойдет. Но будет другая фигня, я уверен :)

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Stepan Popov

0

Какая замечательная новость, спасибо Антон!

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