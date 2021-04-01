«Яндекс» за три месяца вложил $131,2 млн в SPAC — компании-«пустышки», предназначенные для вывода других на биржу Статьи редакции
В какие именно компании, «Яндекс» не раскрывает.
- За январь-март 2021 года «Яндекс» инвестировал в IPO нескольких компаний без активов (SPAC) около $131,2 млн, сообщается в отчёте компании. Компания уже монетизировала часть инвестиций — продала акции на $6,1 млн.
- Пресс-служба «Яндекса» отказалась ответить на вопрос Forbes, в какие именно компании вложила деньги. По данным источника издания, это стандартные корпоративные инвестиции.
- SPAC — это «пустышки», которые проводят IPO, а затем к ним присоединяется компания с активами, которую они «выводят» на биржу. Поскольку SPAC уже торгуется на бирже, эти компании обходят процедуру классического IPO.
- В 2020 году было рекордное количество сделок с помощью SPAC, пишет Forbes со ссылкой на данные Refinitiv. Объём их размещения составил $78,6 млрд по сравнению с $14 млрд в 2019 году.
- В ближайшие два года SPAC могут стать ключевым драйвером M&A сделок, прогнозирует Goldman Sachs. По данным инвестбанка, к этому времени объём таких размещений может достичь $300 млрд.
Как говорится - Ожидания VS Реальность. Завтра узнаем, что Яша еще во всю бетховеном торгует)
Не совсем понял в чем суть но жутко интересно
Сырые схемы живее всех живых 🤘🏻
Ой, ну у меня есть только одно предположение.. это рядовая инвестиция. Не до конца законная, но и не запрещенная. Из серии «и что нам за это будет?»
Подтянется под каждый spac реальная компания, цена акций взлетит, вернется в N размере. А может девидендами. А не вот эти ваши стартапы, возня мышиная.
Но я не спец, это так - диванная аналитика. Может там отмывание. А может и еще что 🤷♀️
Может Волаж выводить деньги и хочет уехать из страны)
За громким заголовком стоит лишь удобный инструмент для вложения в растущие ликвидные проекты
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