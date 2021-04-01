Финансы
Рая Хачатрян

«Яндекс» за три месяца вложил $131,2 млн в SPAC — компании-«пустышки», предназначенные для вывода других на биржу Статьи редакции

В какие именно компании, «Яндекс» не раскрывает.

  • За январь-март 2021 года «Яндекс» инвестировал в IPO нескольких компаний без активов (SPAC) около $131,2 млн, сообщается в отчёте компании. Компания уже монетизировала часть инвестиций — продала акции на $6,1 млн.
  • Пресс-служба «Яндекса» отказалась ответить на вопрос Forbes, в какие именно компании вложила деньги. По данным источника издания, это стандартные корпоративные инвестиции.
  • SPAC — это «пустышки», которые проводят IPO, а затем к ним присоединяется компания с активами, которую они «выводят» на биржу. Поскольку SPAC уже торгуется на бирже, эти компании обходят процедуру классического IPO.
  • В 2020 году было рекордное количество сделок с помощью SPAC, пишет Forbes со ссылкой на данные Refinitiv. Объём их размещения составил $78,6 млрд по сравнению с $14 млрд в 2019 году.
  • В ближайшие два года SPAC могут стать ключевым драйвером M&A сделок, прогнозирует Goldman Sachs. По данным инвестбанка, к этому времени объём таких размещений может достичь $300 млрд.

#новость #яндекс #spac

3070 просмотров
17 17 комментариев
9
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spac"], "comments": 17, "likes": 9, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 228679, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Apr 2021 20:41:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

BearStrikesBack

18

Как говорится - Ожидания VS Реальность. Завтра узнаем, что Яша еще во всю бетховеном торгует)

Ответить

YouSSR

BearStrikesBack
1

Вообще не удивлюсь

Ответить

Вася Пражкин

BearStrikesBack
0

И Теслу шортит )

Ответить

Андрей Литвинов

4

Не совсем понял в чем суть но жутко интересно

Ответить

Сергей Щукин

Андрей
0

Суть в ОЧЕНЬ технологическом бизнесе яндекса 😬

Ответить

Ольга Черватюк

2

Сырые схемы живее всех живых 🤘🏻

Ответить

В А

Ольга
0

Куда делись деньги- вот в чем вопрос!

Ответить

Ольга Черватюк

В
0

Ой, ну у меня есть только одно предположение.. это рядовая инвестиция. Не до конца законная, но и не запрещенная. Из серии «и что нам за это будет?»
Подтянется под каждый spac реальная компания, цена акций взлетит, вернется в N размере. А может девидендами. А не вот эти ваши стартапы, возня мышиная.
Но я не спец, это так - диванная аналитика. Может там отмывание. А может и еще что 🤷‍♀️

Ответить

Yan Purvenes

1

Может Волаж выводить деньги и хочет уехать из страны)

Ответить

Denis G

Yan
0

Волож член Мальтийского Ордена, уехать всегда может преспокойно. 

Ответить

alex twit

Denis
1

Член Нефритовый стержень

Ответить

Дмитрий

alex
1

Плюс 15 социальных кредита товарищ

Ответить

Илья Рабченок

1

1 апреля ж

Ответить

Insaf Galiullin

1

За громким заголовком стоит лишь удобный инструмент для вложения в растущие ликвидные проекты  

Ответить

Sergei Timofeyev

Insaf
0

имени первого апреля.

Ответить

Равиль Мингарипов

0

Опасненько конечно...

Ответить

Victor Kovalev

0

Выпускайте Кракена

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Логомашина
Подписан
Отписаться
Почему «Яндекс» должен был поменять лого ещё три года назад
Пока читатели vc.ru шутят о том, что «Яндекс» отъелся на карантине, Логомашина объясняет, чем хорош его новый лого и по…
23
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
«ГПБ Мобайл» удвоит сумму первого платежа своих абонентов
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Что называют Hot Potato и Couch Potato: мешки с картошкой или портфели с ценными бумагами?
Большинство инвесторов предпочитают простые портфели, которые не требуют активного управления. Среди таких стратегий мо…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Kek Man
за день
Гайки крутят и крутят, с каждым днём всё сильнее, уже завтра заставят в вашей квартире поставить камеру с доступом к ней ФСБ, вдруг бомбы делаете? Тогда что скажете? 
В России вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков
Alexander Mitryashkin
за неделю
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала

Комментарии

Sergei Timofeyev

«Яндекс» за три месяца вложил…

Юрий Белоножкин

Почему «Яндекс» должен был…

Too many irons in…

«Вы бы не справились и с…

Mikhail Bayburtyan

ЦБ ужесточит требования для…

Дмитрий Тенетович

«Вы бы не справились и с…

Дмитрий Тенетович

С чего начать изучение…

Rifat Kayumov

«Теле2»: со скоростью интернета…

Andre Macareno

«Вы бы не справились и с…

Paavo Ulmanis

Закрытие кредитных карт…

Герман Воронов

«Теле2»: со скоростью интернета…

Vladislav

Почему «Яндекс» должен был…

Роман Петерсон

Samsung начала…

Вася Пражкин

«Яндекс» за три месяца вложил…

Severi Kouvo

Как выучить английский язык за…

Ольга Маньшина

С чего начать изучение…

Тинькофф

История о том, как банк…

Vektor Pattern

Топ 1 бизнес из села с…

Марк Шадер

Сервис аренды аккумуляторов…

Μихаил Αвдеев

Сервис аренды аккумуляторов…

ivan ivaniv

«Теле2»: со скоростью интернета…
null