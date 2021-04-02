Epic Games планирует привлечь $1,7 млрд при оценке в $28 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Часть средств игровая студия потратит на суды с Apple и Google, предполагает издание.
- Epic Games сейчас завершает раунд финансирования, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Как сообщает издание, игровая студия уже обеспечила себе финансирование на $1 млрд, но планирует привлечь ещё $700 млн.
- После раунда инвестиций оценка Epic Games вырастет до $28 млрд, отмечает издание. В июле 2019 года оценка компании составила $17,86 млрд.
- Часть денег пойдет на адвокатов, предполагает Bloomberg, так как Epic судится с Apple и Google из-за комиссий для разработчиков приложений.
- Спор Apple и Epic Games длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
- В сентябре прошло первое заседание: в частности, судья тогда отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
- В феврале 2021 года Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в ЕС в дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах.
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3 комментария
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Болеем за Эпик, если у них получится, то нужно и всем остальным подавать коллективный иск на эпл. 30%- это не просто грабеж, а просто рэкет, как в 90-е
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