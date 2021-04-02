Финансы
Евгения Евсеева

Epic Games планирует привлечь $1,7 млрд при оценке в $28 млрд — Bloomberg Статьи редакции

Часть средств игровая студия потратит на суды с Apple и Google, предполагает издание.

  • Epic Games сейчас завершает раунд финансирования, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Как сообщает издание, игровая студия уже обеспечила себе финансирование на $1 млрд, но планирует привлечь ещё $700 млн.
  • После раунда инвестиций оценка Epic Games вырастет до $28 млрд, отмечает издание. В июле 2019 года оценка компании составила $17,86 млрд.
  • Часть денег пойдет на адвокатов, предполагает Bloomberg, так как Epic судится с Apple и Google из-за комиссий для разработчиков приложений.
  • Спор Apple и Epic Games длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
  • В сентябре прошло первое заседание: в частности, судья тогда отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
  • В феврале 2021 года Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в ЕС в дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах.

#новость #epicgames

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Andre Macareno

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Евгений Бв

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Болеем за Эпик, если у них получится, то нужно и всем остальным подавать коллективный иск на эпл. 30%- это не просто грабеж, а просто рэкет, как в 90-е

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Колоссальный пёс_анон

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Когда имеешь доступ к огромной платежеспособной аудитории, и вместо того,  чтобы рубить бабки начинаешшь привлекать инвестиции на юристов

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