Финансы
Евгения Евсеева

Epic Games планирует привлечь $1,7 млрд при оценке в $28 млрд и потратить часть денег на суды с Apple — Bloomberg Статьи редакции

Игровая студия ведёт спор с Apple c лета 2020 года из-за высоких комиссий.

  • Epic Games сейчас завершает раунд финансирования, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Как сообщает издание, игровая студия уже обеспечила себе финансирование на $1 млрд, но планирует привлечь ещё $700 млн.
  • После раунда инвестиций оценка Epic Games вырастет до $28 млрд, отмечает издание. В июле 2019 года оценка компании составила $17,86 млрд.
  • Часть денег пойдет на адвокатов, предполагает Bloomberg, так как Epic судится с Apple и Google из-за комиссий для разработчиков приложений.
  • Спор Apple и Epic Games длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
  • В сентябре прошло первое заседание: в частности, судья тогда отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
  • В феврале 2021 года Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в ЕС в дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах.

#новость #epicgames

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Airat Kafman

17

Эпики скребут по сусекам на юристов....

Юристы Apple:

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Колоссальный пёс_анон

10

Когда имеешь доступ к огромной платежеспособной аудитории, и вместо того,  чтобы рубить бабки начинаешшь привлекать инвестиции на юристов

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Евгений Бв

–1

Болеем за Эпик, если у них получится, то нужно и всем остальным подавать коллективный иск на эпл. 30%- это не просто грабеж, а просто рэкет, как в 90-е

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Yury Grinev

Евгений
13

А что насчет подать в суд Плейстейшен и Хбокс за их 30% комиссию? Или это другое и тут мы понимать должны?

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Евгений Бв

Yury
1

Тоже было бы неплохо. 

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Yury Grinev

Евгений
2

Было бы, но почему то в каждой новости про войну Эпиков и Эппл никто не поднимает эту тему.

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Тельман Эрнст

Yury
0

Нужно сначала "завалить" мамонта, а там и вся остальная мелочь поймет, что бороться нет смысла и нужно снизить комиссию (хотя тут ещё спорно, если это ухудшит сервис, то я б лично был против снижения комиссии)

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Yury Grinev

Тельман
0

Посчитай количество проданных консолей и айфонов. И увидишь, кто тут мамонт.

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alex twit

7

Хороший план. Надежный, как швейцарские часы

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Nikolay Ryagin

6

Интересно, а когда у нас на Яндекс.Еду/Такси, Деливери, Ситимобил и иные подобный им сервисы начнут подавать в суд по поводу комиссии?

Ответить

Илья М

Nikolay
2

для этого надо привлечь миллиард+ на адвокатов же, логично?

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Александр Антипов

Илья
1

Ну теперь тут всё просто, кто даст первый миллиард? Почему первый? Потому что это только начало)

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greg chudnoff

4

аудитория VC:

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Andre Macareno

2
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evilnw

0

В этой ситуации трудно за кого-то болеть.
30% это действительно дофига. С крупных издателей\разработчиков Steam берёт 20%. При этом можно сгенерировать ключей и продавать через свой сайт\магазин. Тогда не будет никакой комиссии, но и никакой маркетинговой поддержки со стороны площадки.
Epic могли бы спокойно зарабатывать по 1млрд $ в год на игроках android и ios как это делает Pubg. Попутно как-то стимулировать игроков, чтобы они переходили играть на PC.

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Denis Bystruev

evilnw
3

Рынок игр на PC очень маленький и продолжает уменьшаться в процентном отношении.

Проблема не в игроках — просто компьютеров продаётся в разы меньше, чем мобильных устройств.

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Валентин Колосов

Denis
0

То, что рынок уменьшается, не значит, что он маленький. По этому графику рынок консолей еще меньше, чем PC. Но невозможно свободно купить новые PS и XBOX, а новые хиты предаются по предзаказу на сотни миллионов $. 

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Denis Bystruev

Валентин
1

Конечно, рынок игр на PC никуда не денется, пока существуют сами PC.

Хотя бизнес этот значительно более капиталоёмкий и рисковый, чем разработка мобильных игр.

Но мы же здесь не о том — а о том, что ссорится с платформами, которые приносят больше 50% выручки — так себе стратегия. Борцы за справедливость в бизнесе не выживают.

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Илья М

Валентин
0

Но невозможно свободно купить новые PS и XBOX, а новые хиты предаются по предзаказу на сотни миллионов $.

Какая взаимосвязь между дефицитом приставок последнего поколения и игровыми хитами?
Логичнее же сравнивать дефицит приставок и видюх (рост цен на них).

Ответить

Илья Волочков

Валентин
0

рынок консолей еще меньше, чем PC.

По графику как раз наоборот.

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Igor Filippov

evilnw
0

 Попутно как-то стимулировать игроков, чтобы они переходили играть на PC.

Так их аудитория на переменках играет с мобилы.

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Светлана Завацкая

0

Сколько шума, не могу понять зачем? Уже можно было просто работать на прибыль. Ну походу поиграть хотят в суде.

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Igor Filippov

Светлана
0

1. Жадность не знает предела
2. Основатели часто имеют комплекс мессии, много раз таких встречал.

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Илья Волочков

Светлана
0

Они хотят оставить след в истории.

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Igor Filippov

0

Так пусть эпики попросят свою аудиторию поддержать их. Мол, не покупайте айфоны, а покупайте самсунги-хуавеи. Там же можно приложения откуда угодно качать.

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