Epic Games планирует привлечь $1,7 млрд при оценке в $28 млрд и потратить часть денег на суды с Apple — Bloomberg Статьи редакции
Игровая студия ведёт спор с Apple c лета 2020 года из-за высоких комиссий.
- Epic Games сейчас завершает раунд финансирования, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Как сообщает издание, игровая студия уже обеспечила себе финансирование на $1 млрд, но планирует привлечь ещё $700 млн.
- После раунда инвестиций оценка Epic Games вырастет до $28 млрд, отмечает издание. В июле 2019 года оценка компании составила $17,86 млрд.
- Часть денег пойдет на адвокатов, предполагает Bloomberg, так как Epic судится с Apple и Google из-за комиссий для разработчиков приложений.
- Спор Apple и Epic Games длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
- В сентябре прошло первое заседание: в частности, судья тогда отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
- В феврале 2021 года Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в ЕС в дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах.
Болеем за Эпик, если у них получится, то нужно и всем остальным подавать коллективный иск на эпл. 30%- это не просто грабеж, а просто рэкет, как в 90-е
А что насчет подать в суд Плейстейшен и Хбокс за их 30% комиссию? Или это другое и тут мы понимать должны?
Тоже было бы неплохо.
Было бы, но почему то в каждой новости про войну Эпиков и Эппл никто не поднимает эту тему.
Нужно сначала "завалить" мамонта, а там и вся остальная мелочь поймет, что бороться нет смысла и нужно снизить комиссию (хотя тут ещё спорно, если это ухудшит сервис, то я б лично был против снижения комиссии)
Посчитай количество проданных консолей и айфонов. И увидишь, кто тут мамонт.
Интересно, а когда у нас на Яндекс.Еду/Такси, Деливери, Ситимобил и иные подобный им сервисы начнут подавать в суд по поводу комиссии?
Ну теперь тут всё просто, кто даст первый миллиард? Почему первый? Потому что это только начало)
В этой ситуации трудно за кого-то болеть.
30% это действительно дофига. С крупных издателей\разработчиков Steam берёт 20%. При этом можно сгенерировать ключей и продавать через свой сайт\магазин. Тогда не будет никакой комиссии, но и никакой маркетинговой поддержки со стороны площадки.
Epic могли бы спокойно зарабатывать по 1млрд $ в год на игроках android и ios как это делает Pubg. Попутно как-то стимулировать игроков, чтобы они переходили играть на PC.
Рынок игр на PC очень маленький и продолжает уменьшаться в процентном отношении.
Проблема не в игроках — просто компьютеров продаётся в разы меньше, чем мобильных устройств.
То, что рынок уменьшается, не значит, что он маленький. По этому графику рынок консолей еще меньше, чем PC. Но невозможно свободно купить новые PS и XBOX, а новые хиты предаются по предзаказу на сотни миллионов $.
Конечно, рынок игр на PC никуда не денется, пока существуют сами PC.
Хотя бизнес этот значительно более капиталоёмкий и рисковый, чем разработка мобильных игр.
Но мы же здесь не о том — а о том, что ссорится с платформами, которые приносят больше 50% выручки — так себе стратегия. Борцы за справедливость в бизнесе не выживают.
Попутно как-то стимулировать игроков, чтобы они переходили играть на PC.
Так их аудитория на переменках играет с мобилы.
Сколько шума, не могу понять зачем? Уже можно было просто работать на прибыль. Ну походу поиграть хотят в суде.
1. Жадность не знает предела
2. Основатели часто имеют комплекс мессии, много раз таких встречал.
Так пусть эпики попросят свою аудиторию поддержать их. Мол, не покупайте айфоны, а покупайте самсунги-хуавеи. Там же можно приложения откуда угодно качать.
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