Пока это только предложения — Центробанк ждёт отзывы по ним до начала лета.

ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил методы регулирования экосистем. Среди них, например, регулятор называет «Сбера», «Тинькофф», ВТБ, «Яндекс», Mail.ru Group и МТС.

Чтобы создать благоприятные условия для развития компаний, а также уменьшить риски при их работе, ЦБ предлагает:

Принять меры для поддержки конкурентоспособности национальных экосистем с международными.

Выработать с иностранными регуляторами подходы к допуску иностранных ИТ-гигантов на национальные рынки с обязательным условием допуска в них национальных поставщиков товаров и услуг.

Разработать антимонопольные инструменты для таких компаний: например, запретить сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем без согласования с ФАС.

Ввести открытую модель для доминирующих игроков и обеспечить защиту неаффилированных с экосистемой поставщиков.

Внедрить обязательные открытые программные интерфейсы (Open API), позволяющие потребителям и поставщикам быстро переходить между разными платформами и экосистемами.

Обеспечить непрерывную деятельности крупных игроков, а также информационную безопасность и противодействие мошенничеству.

Защищать персональные данные пользователя, выработать принципы их использования внутри и вне компаний.



Запретить использование внутренней «валюты» экосистемы в качестве платежного средства, средства накопления и заемных средств.

Помочь государству развивать инфраструктурные решения и сделать их доступными для клиента: в пример регулятор приводит Систему быстрых платежей, Систему передачи финансовых сообщений, Единую биометрическую систему и другие.

Снизить барьеры для перехода потребителей между экосистемами, платформами и нишевыми поставщиками для поддержания конкуренции.

В докладе говорится, что в России считать оптимальным можно рынок, на котором есть несколько крупных национальных экосистем, которые конкурируют между собой, с иностранными игроками и с «нишевыми поставщиками».

Предложения ЦБ не окончательные — регулятор просит отправить замечания и предложения по докладу до 1 июня 2021 года.