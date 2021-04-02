Финансы
Рая Хачатрян

Защита данных, конкуренция с зарубежными игроками, запрет внутренних «валют»: ЦБ представил меры регулирования экосистем Статьи редакции

Пока это только предложения — Центробанк ждёт отзывы по ним до начала лета.

ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил методы регулирования экосистем. Среди них, например, регулятор называет «Сбера», «Тинькофф», ВТБ, «Яндекс», Mail.ru Group и МТС.

Чтобы создать благоприятные условия для развития компаний, а также уменьшить риски при их работе, ЦБ предлагает:

  • Принять меры для поддержки конкурентоспособности национальных экосистем с международными.
  • Выработать с иностранными регуляторами подходы к допуску иностранных ИТ-гигантов на национальные рынки с обязательным условием допуска в них национальных поставщиков товаров и услуг.
  • Разработать антимонопольные инструменты для таких компаний: например, запретить сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем без согласования с ФАС.
  • Ввести открытую модель для доминирующих игроков и обеспечить защиту неаффилированных с экосистемой поставщиков.
  • Внедрить обязательные открытые программные интерфейсы (Open API), позволяющие потребителям и поставщикам быстро переходить между разными платформами и экосистемами.
  • Обеспечить непрерывную деятельности крупных игроков, а также информационную безопасность и противодействие мошенничеству.
  • Защищать персональные данные пользователя, выработать принципы их использования внутри и вне компаний.
  • Запретить использование внутренней «валюты» экосистемы в качестве платежного средства, средства накопления и заемных средств.
  • Помочь государству развивать инфраструктурные решения и сделать их доступными для клиента: в пример регулятор приводит Систему быстрых платежей, Систему передачи финансовых сообщений, Единую биометрическую систему и другие.
  • Снизить барьеры для перехода потребителей между экосистемами, платформами и нишевыми поставщиками для поддержания конкуренции.

В докладе говорится, что в России считать оптимальным можно рынок, на котором есть несколько крупных национальных экосистем, которые конкурируют между собой, с иностранными игроками и с «нишевыми поставщиками».

Предложения ЦБ не окончательные — регулятор просит отправить замечания и предложения по докладу до 1 июня 2021 года.

#новость #цб

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Кремлевский алмаз

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Внутренняя валюта , это бонусы? или я ошибаюсь?

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Gidevan

Кремлевский
3

Каждый называет ее как хочет. ВКонтакте назвала Голоса, Российская Федерация - рубли. 

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Кремлевский алмаз

Gidevan
0

Понял, спасибо за информацию.

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alex twit

0

несколько крупных национальных экосистем

Сбер, озон, вайлды и тындекс

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