Более 100 тысяч записей желающих взять кредит в банке «Дом.РФ» выставили на продажу Статьи редакции
Банк заявил, что утечка произошла из-за уязвимости в дистанционной подаче первичных заявок на получение кредита наличными.
Объявление о продаже данных разместили 3 апреля. По словам владельцев, у них есть 104,8 тысячи записей о тех, кто подавал заявку на получение кредита, пишет РБК.
Данные собирались с февраля 2020 года по март 2021 года. Полная база стоит 100 тысяч рублей, отдельные строки с данными за 2021 год продаются за 15 рублей, за вторую половину 2020 года — 10 рублей, за первую половину 2020 года — 7 рублей, пишет РБК.
РБК пишет, что записи из базы могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона и адрес электронной почты в случае минимального заполнения заявки либо полный набор персональных данных, необходимых для оформления кредита: ФИО, дату рождения, сумму и вид кредита, номер телефона, почтовый ящик, паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС, домашний адрес, адрес места работы, должность, размер дохода, а также информацию о доверенном лице и другие сведения.
Издание проверило данные пробника базы из десяти записей: четверо из шести ответивших на звонки журналистов подтвердили, что обращались в банк за кредитом или уже являются его клиентами. Ещё двое подтвердили информацию из пробника, но отказались рассказать о заявках на кредит.
В банке говорят, что уязвимость «в рамках оперативных работ была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме». В «Дом.РФ» добавили, что проверили целостность работ всех других систем банка и не выявили нарушений. Центробанк начал проверку, сообщил источник РБК.
А теперь бегом в сбер - на передачу своих биометрических данных.
Главное чтобы сервера на территории РФ находились, а то как-то небезопасно
Уже давно пора за сбор информации в коммерческих целях, ее продажа, за таргетинг и ретаргетинг, давать статьи, как за перевозку героина.
Пс, парень..базу ретаргета купить не хочешь? Сам лично собирал, со своего пикселя, за качество отвечаю.
Спрашивать о том, понесут ли виновные наказания я думаю не стоит?
За такие мелочи у нас не принято наказывать. Пачкой данных больше, пачкой данных меньше... who cares.
Я директор Дом.РФ и должен заявить что утечка произошла, но ответственный у нас не работает и вообще он был уволен 2 недели назад
банк заявил
А об увольнениях менеджеров по статье, банк не заявил? Хотя да, действительно, ну утекло и утекло, никто ж не умер.
Ой все эти банки с кредитами и процентами заоблачными, живут сейчас в свое удовольствие. Вот карантин хорошая возможность начать зарабатывать, просто не выходя из дома, как многие делают.. ну, например https://hashalot.io/blog/oblachnyj-majning-v-2021-godu-plyus-rejting-luchshih-sajtov/ . Я вот все сомневалась, но сейчас это именно то, что нужно.
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