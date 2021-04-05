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Неизвестные выставили на продажу данные желающих взять кредит в банке «Дом.РФ» Статьи редакции

Уязвимость уже устранена, а опубликованные данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов, заверили в компании.

Объявление о продаже данных разместили 3 апреля. По словам продавцов, у них есть 104,8 тысячи записей о тех, кто подавал заявку на получение кредита, пишет РБК.

Данные собирались с февраля 2020 года по март 2021 года. Полная база стоит 100 тысяч рублей, отдельные строки с данными за 2021 год продаются за 15 рублей, за вторую половину 2020 года — 10 рублей, за первую половину 2020 года — 7 рублей, пишет РБК.

РБК пишет, что записи из базы могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона и адрес электронной почты в случае минимального заполнения заявки либо полный набор персональных данных, необходимых для оформления кредита: ФИО, дату рождения, сумму и вид кредита, номер телефона, почтовый ящик, паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС, домашний адрес, адрес места работы, должность, размер дохода, а также информацию о доверенном лице и другие сведения.

Издание проверило данные пробника базы из десяти записей: четверо из шести ответивших на звонки журналистов подтвердили, что обращались в банк за кредитом или уже являются его клиентами. Ещё двое подтвердили информацию из пробника, но отказались рассказать о заявках на кредит.

В банке говорят, что уязвимость «в рамках оперативных работ была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме». В «Дом.РФ» добавили, что проверили целостность работ всех других систем банка и не выявили нарушений. Центробанк начал проверку, сообщил источник РБК на финансовом рынке. В ЦБ пока не ответили на запрос издания.

#новость #утечка

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Папа Римский

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А теперь бегом в сбер - на передачу своих биометрических данных.

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Alexander Veber

Папа
34

Главное чтобы сервера на территории РФ находились, а то как-то небезопасно 

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AkiYama

26

Спрашивать о том, понесут ли виновные наказания я думаю не стоит?

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ЯжПрограммист

AkiYama
4

За такие мелочи у нас не принято наказывать. Пачкой данных больше, пачкой данных меньше... who cares.

Ответить

lakoros

ЯжПрограммист
–1

Фейсбук всё наказывают и наказывают, а ему всё равно) 

Ответить

Евгений Бв

21

Уже давно пора за сбор информации в коммерческих целях, ее продажа, за таргетинг и ретаргетинг, давать статьи, как за перевозку героина.

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Alexander Veber

Евгений
7

Пс, парень..базу ретаргета купить не хочешь? Сам лично собирал, со своего пикселя, за качество отвечаю. 

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Alexey Levin

Alexander
0

Ахах, так и представил мужика в метро с картонкой "Продаю базы ретаргетинга дешево"

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Семен Рыбаков

7

Я директор Дом.РФ и должен заявить что утечка произошла, но ответственный у нас не работает и вообще он был уволен 2 недели назад

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Александр Медведь

Семен
10

Уже так не делают... Сейчас более модно стало называть себя агрегаторам, а виновного партнёром, за которого естественно никто ответственности не несёт!

Ответить

Вася Пражкин

Семен
3

Если ответственный не работает, то работает безответственный?

Ответить

Юрий Белоножкин

3

Вот это провал. 

Ответить

salon beauty nail art

2

Все сливают базы

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Комментарий удален

Михаил М

Valery
3

Ты не думал, что если бы облачный майнинг приносил деньги, то владельцы бы сами майнили вместо того, чтобы сдавать в аренду сервера?

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alex twit

0

Яка сумна новина

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Александр Привалов

0

банк заявил

А об увольнениях менеджеров по статье, банк не заявил? Хотя да, действительно, ну утекло и утекло, никто ж не умер.

Ответить

Pavel Pavel

0

Когда "кухарка" начинает управлять банком

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Alex

0

У меня 2 простых бытовых вопроса.

1. Что можно криминального сделать с этими данными?
2. Если на пункт 1 ответ "много чего ужасного", то почему за продажу данных не дают 20 лет тюрьмы?

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Бедный шмель

Alex
0

1. Другой банк может заработать/Мошенники могут наебать бабушку/дедушку на бабки
2. Дают

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Shoo

Alex
0

Действительно, что же можно сделать с полным набором документов для оформления кредита. 
Дайте подумать ... 🤔🤔🤔

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