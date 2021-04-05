Неизвестные выставили на продажу данные желающих взять кредит в банке «Дом.РФ» Статьи редакции
Уязвимость уже устранена, а опубликованные данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов, заверили в компании.
Объявление о продаже данных разместили 3 апреля. По словам продавцов, у них есть 104,8 тысячи записей о тех, кто подавал заявку на получение кредита, пишет РБК.
Данные собирались с февраля 2020 года по март 2021 года. Полная база стоит 100 тысяч рублей, отдельные строки с данными за 2021 год продаются за 15 рублей, за вторую половину 2020 года — 10 рублей, за первую половину 2020 года — 7 рублей, пишет РБК.
РБК пишет, что записи из базы могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона и адрес электронной почты в случае минимального заполнения заявки либо полный набор персональных данных, необходимых для оформления кредита: ФИО, дату рождения, сумму и вид кредита, номер телефона, почтовый ящик, паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС, домашний адрес, адрес места работы, должность, размер дохода, а также информацию о доверенном лице и другие сведения.
Издание проверило данные пробника базы из десяти записей: четверо из шести ответивших на звонки журналистов подтвердили, что обращались в банк за кредитом или уже являются его клиентами. Ещё двое подтвердили информацию из пробника, но отказались рассказать о заявках на кредит.
В банке говорят, что уязвимость «в рамках оперативных работ была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме». В «Дом.РФ» добавили, что проверили целостность работ всех других систем банка и не выявили нарушений. Центробанк начал проверку, сообщил источник РБК на финансовом рынке. В ЦБ пока не ответили на запрос издания.
А теперь бегом в сбер - на передачу своих биометрических данных.
Главное чтобы сервера на территории РФ находились, а то как-то небезопасно
Спрашивать о том, понесут ли виновные наказания я думаю не стоит?
За такие мелочи у нас не принято наказывать. Пачкой данных больше, пачкой данных меньше... who cares.
Уже давно пора за сбор информации в коммерческих целях, ее продажа, за таргетинг и ретаргетинг, давать статьи, как за перевозку героина.
Пс, парень..базу ретаргета купить не хочешь? Сам лично собирал, со своего пикселя, за качество отвечаю.
Ахах, так и представил мужика в метро с картонкой "Продаю базы ретаргетинга дешево"
Я директор Дом.РФ и должен заявить что утечка произошла, но ответственный у нас не работает и вообще он был уволен 2 недели назад
Уже так не делают... Сейчас более модно стало называть себя агрегаторам, а виновного партнёром, за которого естественно никто ответственности не несёт!
Комментарий удален
банк заявил
А об увольнениях менеджеров по статье, банк не заявил? Хотя да, действительно, ну утекло и утекло, никто ж не умер.
У меня 2 простых бытовых вопроса.
1. Что можно криминального сделать с этими данными?
2. Если на пункт 1 ответ "много чего ужасного", то почему за продажу данных не дают 20 лет тюрьмы?
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