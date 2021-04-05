Сейчас налог составляет 30% от дохода, полученного на фондовом рынке, против 13% у россиян.

Участники финансового рынка предложили Минфину снизить налог на доходы для иностранных инвесторов с продажи ценных бумаг при торгах в России. Сейчас они платят 30% налога, тогда как россияне — 13%, пишет «Коммерсантъ» по ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Инициативу обсуждали на рабочей встрече в Минфине. Минфин поддержал предложение уравнять налогообложение для российских и иностранных инвесторов как минимум из стран СНГ, рассказал изданию один из участников встречи. В Минфине отказались от комментариев.

Как отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков, со стороны граждан СНГ есть «существенный спрос на услуги российских брокеров и торговлю на отечественных площадках».

Сделать исключение и снизить ставку налога до 13% могут для граждан Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, говорит управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов.

Кроме повышенных налогов для иностранцев существует и проблема их идентификации российскими брокерами, отмечают эксперты. По словам Кочеткова, брокеры сейчас открывают клиентам из СНГ счета через свои иностранные «дочки», но доверия к ним меньше, чем к российским компаниям.