Финансы
Евгения Евсеева

Участники рынка предложили Минфину снизить для инвесторов из СНГ налоги при торгах на российских биржах — «Ъ» Статьи редакции

Сейчас налог составляет 30% от дохода, полученного на фондовом рынке, против 13% у россиян.

Участники финансового рынка предложили Минфину снизить налог на доходы для иностранных инвесторов с продажи ценных бумаг при торгах в России. Сейчас они платят 30% налога, тогда как россияне — 13%, пишет «Коммерсантъ» по ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Инициативу обсуждали на рабочей встрече в Минфине. Минфин поддержал предложение уравнять налогообложение для российских и иностранных инвесторов как минимум из стран СНГ, рассказал изданию один из участников встречи. В Минфине отказались от комментариев.

Как отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков, со стороны граждан СНГ есть «существенный спрос на услуги российских брокеров и торговлю на отечественных площадках».

Сделать исключение и снизить ставку налога до 13% могут для граждан Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, говорит управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов.

Кроме повышенных налогов для иностранцев существует и проблема их идентификации российскими брокерами, отмечают эксперты. По словам Кочеткова, брокеры сейчас открывают клиентам из СНГ счета через свои иностранные «дочки», но доверия к ним меньше, чем к российским компаниям.

#новость #инвестиции

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Степан Степан

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Когда уже для граждан что-нибудь значимое снизят, кроме продолжительности жизни...

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Serj Koss

Степан
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Вас уже записали на утилизацию?

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Степан Степан

Serj
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Пока нет, я еще "плочу нологэ " -(

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Vasiliy Gorin

Степан
0

Зарплаты?

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Nikolay Pomeschenko

0

Не очень понял "с продажи", а прибыль с сделок шорт?:)
Иностранные инвесторы платят 30% с дохода по облигациям и от дивидендн дох или только со сделок? (Теперь придется копать (

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Vasiliy Gorin

Nikolay
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Не очень понял "с продажи", а прибыль с сделок шорт?:)

Естественно с зафиксированной прибыли независимо от направления сделки. Статья неграмотная, просто.

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