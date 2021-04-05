Участники рынка предложили Минфину снизить для инвесторов из СНГ налоги при торгах на российских биржах — «Ъ» Статьи редакции
Сейчас налог составляет 30% от дохода, полученного на фондовом рынке, против 13% у россиян.
Участники финансового рынка предложили Минфину снизить налог на доходы для иностранных инвесторов с продажи ценных бумаг при торгах в России. Сейчас они платят 30% налога, тогда как россияне — 13%, пишет «Коммерсантъ» по ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
Инициативу обсуждали на рабочей встрече в Минфине. Минфин поддержал предложение уравнять налогообложение для российских и иностранных инвесторов как минимум из стран СНГ, рассказал изданию один из участников встречи. В Минфине отказались от комментариев.
Как отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков, со стороны граждан СНГ есть «существенный спрос на услуги российских брокеров и торговлю на отечественных площадках».
Сделать исключение и снизить ставку налога до 13% могут для граждан Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, говорит управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов.
Кроме повышенных налогов для иностранцев существует и проблема их идентификации российскими брокерами, отмечают эксперты. По словам Кочеткова, брокеры сейчас открывают клиентам из СНГ счета через свои иностранные «дочки», но доверия к ним меньше, чем к российским компаниям.
Когда уже для граждан что-нибудь значимое снизят, кроме продолжительности жизни...
Не очень понял "с продажи", а прибыль с сделок шорт?:)
Иностранные инвесторы платят 30% с дохода по облигациям и от дивидендн дох или только со сделок? (Теперь придется копать (
Не очень понял "с продажи", а прибыль с сделок шорт?:)
Естественно с зафиксированной прибыли независимо от направления сделки. Статья неграмотная, просто.
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