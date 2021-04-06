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Илон Маск стал вторым в списке самых богатых бизнесменов по версии Forbes — за год он поднялся на 29 мест Статьи редакции
В списке оказалось больше сотни российских бизнесменов, среди них Павел Дуров и Татьяна Бакальчук.
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов в мире. Первое место четвёртый год подряд занимает основатель Amazon Джефф Безос. За год его состояние выросло со $113 млрд до $177 млрд.
На втором месте с состоянием в $151 млрд — глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск. В 2020 году он занимал 31 место в рейтинге с состоянием $24,6 млрд.
В январе 2021 года CNBC назвало Маска самым богатым человеком в мире — его состояние превысило $185 млрд в том числе благодаря росту акций Tesla. В январе акции компании выросли в 8,5 раз по сравнению с началом 2020 года. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $663,3 млрд.
На третьем месте — президент LVMH Бернар Арно. Издание оценило его состояние в $150 млрд. Впервые за 20 лет в пятёрку лидеров рейтинга не вошел инвестор Уоррен Баффет — он занял шестое место.
Общее состояние участников рейтинга выросло с $8 трлн в 2020 году до $13,1 трлн. Для оценки состояния участников рейтинга издание взяло за основу котировки принадлежащих им акций по состоянию на 5 марта.
Кто попал в рейтинг среди россиян
Всего в списке 2775 миллиардеров, из них в рейтинг вошли 123 российских бизнесмена. Лидером российской части списка Forbes стал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, чье состояние издание оценило в $29,1 млрд — это на $12,3 млрд больше, чем годом ранее.
На втором месте основной бенефициар «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием в $27 млрд. На третьем — владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд. В списке есть также, например, глава Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $13 млрд и основатель «Тинькофф» Олег Тиньков с $4,7 млрд.
Некоторых российских бизнесменов составители мирового рейтинга отнесли к спискам других стран по второму гражданству. Так, например, основатель Telegram Павел Дуров указан как представитель ОАЭ, но если бы его включили в российскую часть рейтинга, он занял бы в ней девятое место. По оценкам издания, его состояние выросло с $3,4 млрд до $17,2 млрд.
«Северсталь», «Норильский никель»... мне казалось полезные ископаемые должны принадлежать всему народу страны....а предприятие - стране... а не миллионеру, который на этом подрастает в сумме...
Лол, миллиардер свои деньги и энергию вложил, построил эти заводы и комбигаты с нуля. Покорил север! При чем тут народец? Какое он имеет право посягать на честный труд, чужие усилия?
Тонко, ага 😂
1. 83 год, окончил Международных экономических отношений (МЭО) МГИМО МИД СССР — в это время туда смертным путь был закрыт.
2. Сразу пошел работать в систему внешней торговли (в те годы кого к внешней торговли допускали?)
3. Поддержку при учреждении ОНЭКСИМ Банка оказали Виктор Черномырдин, Анатолий Чубайс и Александр Шохин, банк специализировался на обслуживании внешнеэкономических операций.
4. В 1995 году выступил инициатором идеи залоговых аукционов, по результатам одного из которых АКБ «ОНЭКСИМ Банк» получил контрольный пакет (51 % акций) «Норильского никеля»[7]. В ходе аукционов подконтрольными бизнесмену организациями также были приобретены акции нефтяной компании ОАО «Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания» («СИДАНКО», 51 %, залоговый аукцион 7 декабря 1995), ОАО «Новороссийское морское пароходство» (20 %, 13 декабря, с участием структур Бориса Йордана), Новолипецкий металлургический комбинат (14,84 %, 7 декабря 1995, совместно с Владимиром Лисиным), а также ОАО «Северо-Западное пароходство».
Ну и т. д.
Приватизировал, правильней будет, или купил по бромовой цене через залоговые аукционы. А потом да вложил. Из российских только Тиньков и бакальчук, модно сказать заработали, а остальные на развале ссср заработали.
Ахахаха) свои деньги и энергию, построил заводы, покорил север)) афтор, пиши исчо
полезные ископаемые должны принадлежать всему народу страны....а предприятие - стране... а не миллионеру
Какой-то детский популизм. Что вы подразумеваете под "принадлежать всему народу" в организационном плане?
мне казалось полезные ископаемые должны принадлежать всему народу страны
Как вы себе это представляете? На бумажке звучит красиво. А как будет в жизни? Люди со всего мира будут мигрировать в те страны, где больше всего ископаемых, ради "легких" денег? Как вообще Вы представляете себе это разделение ресурсов? Особенно учитывая, что ежедневно меняется количество граждан. Каждый день кто-то умирает, кто-то рождается, кому-то присваивают гражданство, а кто-то от него отказывается в пользу другой страны. Предлагаете каждый день считать, кому и сколько денег надо дать? Да и нереально это все дело разделить между всеми гражданами. Короче сказать легче, как обычно.
Чисто гипотетически (и фантастически): не раздавать прибыль гражданам налом, а вкладывать в развитие инфраструктуры, бесплатное и высококачественное образование, науку, экологию и так далее.
У меня утопические представления наверно) но мне кажется не справедливым, когда частное лицо (по факту, не по бумагам) заведует такими мощностями)
Если бы можно было помечтать, то я бы сказала, что необходимо подобные предприятия должны быть государственными, а выручка - на развитие страны, а не для роста в списке форбс)) Ну правда, неужели некуда было бы девать финансы ? Я не говорю, что нужно раздать каждому жителю по рублю и заложить на рожденных или вычитать умерших) Есть же масса мест, где денег вечно не хватает - лечение детей от тяжелых болезней, технологии, дороги, экология и тп)
А так...
Ну это так, не судите строго, я мечтательница)
Все гораздо проще, деятельность облагается налогом позволяющим извлекать прибыль, но не сверхдоходности.
На существующие разработки уже опасно, а вот на будущие можно ввести маневр, не имеющий обратной силы и все.
Вполне заслуженно.
В отличии от всей этой виртуальной экономике, основанной на манипуляции и контроле внимания, Маск, с его настоящими железяками и его смелыми мечтами, вполне выглядит как современный Иисус.
Сверхчеловек существует, и он Американец!
Та нет, он обычный делец, каких в том же списке полно. Умеет красиво ссать в уши и необычными делами больше других занимается, вот и всё)
Электроавтомобили он не придумывал, в космос первым не полетел, даже за пределы околоземной орбиты далеко не первый взглянул. Его заслуг никто не отменяет, в каждую из отраслей, которых он коснулся, он внёс достаточно инноваций чтобы получить заслуженное уважение, но блин, какой сверхчеловек? Какой Иисус? Какое величие? Идолопоклонничеством не надо заниматься.
Илон скоро купит и соберет футбольную команду из Абрамовичей, Усмановых и Потаниных.
И кроме «будущего марса» обычный гражданин ничего с этот так и не получает, а шума сколько, словно лекарство от рака находит Маск и его компания.
Это нереальная прибыль. Акции Тесла выросли, упадут и он вместе с ними. Всё это очень относительно.
Форбс опять непонятно на основании чего дал дурову оценку теперь аж в 17 млрд. 3 млрд с потолка были взяты, теперь и вовсе 17
У Форбс есть методика по оценке стомости непубличных компаний.
Дуров с учетом перспектив Телеграм крайне недоценен.
Из-за Илона не сразу заметил, что в статье указан настоящий эмиратец Павел Дуров.
Дуров богаче Тинькова (согласно Форбс).
Интересно - а что на это скажет Тиньков?
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