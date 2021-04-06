В списке оказалось больше сотни российских бизнесменов, среди них Павел Дуров и Татьяна Бакальчук.

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Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов в мире. Первое место четвёртый год подряд занимает основатель Amazon Джефф Безос. За год его состояние выросло со $113 млрд до $177 млрд.

На втором месте с состоянием в $151 млрд — глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск. В 2020 году он занимал 31 место в рейтинге с состоянием $24,6 млрд.

В январе 2021 года CNBC назвало Маска самым богатым человеком в мире — его состояние превысило $185 млрд в том числе благодаря росту акций Tesla. В январе акции компании выросли в 8,5 раз по сравнению с началом 2020 года. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $663,3 млрд.

На третьем месте — президент LVMH Бернар Арно. Издание оценило его состояние в $150 млрд. Впервые за 20 лет в пятёрку лидеров рейтинга не вошел инвестор Уоррен Баффет — он занял шестое место.

Общее состояние участников рейтинга выросло с $8 трлн в 2020 году до $13,1 трлн. Для оценки состояния участников рейтинга издание взяло за основу котировки принадлежащих им акций по состоянию на 5 марта.

Первая десятка рейтинга

Кто попал в рейтинг среди россиян

Всего в списке 2775 миллиардеров, из них в рейтинг вошли 123 российских бизнесмена. Лидером российской части списка Forbes стал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, чье состояние издание оценило в $29,1 млрд — это на $12,3 млрд больше, чем годом ранее.

На втором месте основной бенефициар «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием в $27 млрд. На третьем — владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд. В списке есть также, например, глава Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $13 млрд и основатель «Тинькофф» Олег Тиньков с $4,7 млрд.