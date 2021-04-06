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Евгения Евсеева

Илон Маск стал вторым в списке самых богатых бизнесменов по версии Forbes — за год он поднялся на 29 мест Статьи редакции

В списке оказалось больше сотни российских бизнесменов, среди них Павел Дуров и Татьяна Бакальчук.

33 33 комментария
1306 просмотров

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов в мире. Первое место четвёртый год подряд занимает основатель Amazon Джефф Безос. За год его состояние выросло со $113 млрд до $177 млрд.

На втором месте с состоянием в $151 млрд — глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск. В 2020 году он занимал 31 место в рейтинге с состоянием $24,6 млрд.

В январе 2021 года CNBC назвало Маска самым богатым человеком в мире — его состояние превысило $185 млрд в том числе благодаря росту акций Tesla. В январе акции компании выросли в 8,5 раз по сравнению с началом 2020 года. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $663,3 млрд.

На третьем месте — президент LVMH Бернар Арно. Издание оценило его состояние в $150 млрд. Впервые за 20 лет в пятёрку лидеров рейтинга не вошел инвестор Уоррен Баффет — он занял шестое место.

Общее состояние участников рейтинга выросло с $8 трлн в 2020 году до $13,1 трлн. Для оценки состояния участников рейтинга издание взяло за основу котировки принадлежащих им акций по состоянию на 5 марта.

Первая десятка рейтинга

Кто попал в рейтинг среди россиян

Всего в списке 2775 миллиардеров, из них в рейтинг вошли 123 российских бизнесмена. Лидером российской части списка Forbes стал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, чье состояние издание оценило в $29,1 млрд — это на $12,3 млрд больше, чем годом ранее.

На втором месте основной бенефициар «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием в $27 млрд. На третьем — владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд. В списке есть также, например, глава Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $13 млрд и основатель «Тинькофф» Олег Тиньков с $4,7 млрд.

Некоторых российских бизнесменов составители мирового рейтинга отнесли к спискам других стран по второму гражданству. Так, например, основатель Telegram Павел Дуров указан как представитель ОАЭ, но если бы его включили в российскую часть рейтинга, он занял бы в ней девятое место. По оценкам издания, его состояние выросло с $3,4 млрд до $17,2 млрд.

#новость #рейтинг

33 33 комментария
4
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DA DesignArt

8

«Северсталь», «Норильский никель»... мне казалось полезные ископаемые должны принадлежать всему народу страны....а предприятие - стране... а не миллионеру, который на этом подрастает в сумме...

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Bobo Momo

DA
3

Лол, миллиардер свои деньги и энергию вложил, построил эти заводы и комбигаты с нуля. Покорил север!

При чем тут народец? Какое он имеет право посягать на честный труд, чужие усилия? 

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KINCH

Bobo
4

Лол, миллиардер свои деньги и энергию вложил, построил эти заводы и комбигаты с нуля. Покорил север! При чем тут народец? Какое он имеет право посягать на честный труд, чужие усилия? 

Тонко, ага 😂

1. 83 год, окончил Международных экономических отношений (МЭО) МГИМО МИД СССР — в это время туда смертным путь был закрыт.
2. Сразу пошел работать в систему внешней торговли (в те годы кого к внешней торговли допускали?)
3. Поддержку при учреждении ОНЭКСИМ Банка оказали Виктор Черномырдин, Анатолий Чубайс и Александр Шохин, банк специализировался на обслуживании внешнеэкономических операций.
4. В 1995 году выступил инициатором идеи залоговых аукционов, по результатам одного из которых АКБ «ОНЭКСИМ Банк» получил контрольный пакет (51 % акций) «Норильского никеля»[7]. В ходе аукционов подконтрольными бизнесмену организациями также были приобретены акции нефтяной компании ОАО «Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания» («СИДАНКО», 51 %, залоговый аукцион 7 декабря 1995), ОАО «Новороссийское морское пароходство» (20 %, 13 декабря, с участием структур Бориса Йордана), Новолипецкий металлургический комбинат (14,84 %, 7 декабря 1995, совместно с Владимиром Лисиным), а также ОАО «Северо-Западное пароходство».

Ну и т. д. 

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Алексей Алексей

Bobo
2

Приватизировал, правильней будет, или купил по бромовой цене через залоговые аукционы. А потом да вложил. Из российских только Тиньков и бакальчук, модно сказать заработали, а остальные на развале ссср заработали.

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Murat Oshroev

Bobo
1

Ахахаха) свои деньги и энергию, построил заводы, покорил север)) афтор, пиши исчо 

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Илья М

DA
2

это опасный заход на отмену результатов приватизации :) причем всей, включая квартирки граждан.

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Государственный спрей

Илья
0

Тонко

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Алексей Волосач

DA
0

полезные ископаемые должны принадлежать всему народу страны....а предприятие - стране... а не миллионеру

Какой-то детский популизм. Что вы подразумеваете под "принадлежать всему народу" в организационном плане? 

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Андрей Николаев

DA
0

мне казалось полезные ископаемые должны принадлежать всему народу страны

Как вы себе это представляете? На бумажке звучит красиво. А как будет в жизни? Люди со всего мира будут мигрировать в те страны, где больше всего ископаемых, ради "легких" денег? Как вообще Вы представляете себе это разделение ресурсов? Особенно учитывая, что ежедневно меняется количество граждан. Каждый день кто-то умирает, кто-то рождается, кому-то присваивают гражданство, а кто-то от него отказывается в пользу другой страны. Предлагаете каждый день считать, кому и сколько денег надо дать? Да и нереально это все дело разделить между всеми гражданами. Короче сказать легче, как обычно.

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Yuriy Druzhinin

Андрей
1

Чисто гипотетически (и фантастически): не раздавать прибыль гражданам налом, а вкладывать в развитие инфраструктуры, бесплатное и высококачественное образование, науку, экологию и так далее.

Ответить

DA DesignArt

Yuriy
0

вооооо! и я же об этом!

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DA DesignArt

Андрей
1

У меня утопические представления наверно) но мне кажется не справедливым, когда частное лицо (по факту, не по бумагам) заведует такими мощностями)
Если бы можно было помечтать, то я бы сказала, что необходимо подобные предприятия должны быть государственными, а выручка - на развитие страны, а не для роста в списке форбс)) Ну правда, неужели некуда было бы девать финансы ? Я не говорю, что нужно раздать каждому жителю по рублю и заложить на рожденных или вычитать умерших) Есть же масса мест, где денег вечно не хватает - лечение детей от тяжелых болезней, технологии, дороги, экология и тп) 
А так...
Ну это так, не судите строго, я мечтательница)

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Илья М

DA
0

печаль в том что отжать у миллиардеров этих государство просто так не может заводы-рудники. Капитализм же. Радостная для нас часть ситуации в том что в нефтегазе доля государства велика и там и прибыль уходит в казну.

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Александр Кучеряев

Андрей
0

Все гораздо проще, деятельность облагается налогом позволяющим извлекать прибыль, но не сверхдоходности.
На существующие разработки уже опасно, а вот на будущие можно ввести маневр, не имеющий обратной силы и все.

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Ruslan Saidov

4

Надоели эти новости

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Bobo Momo

–2

Вполне заслуженно. 

В отличии от всей этой виртуальной экономике, основанной на манипуляции и контроле внимания, Маск, с его настоящими железяками и его смелыми мечтами, вполне выглядит как современный Иисус.

Сверхчеловек существует, и он Американец! 

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Вечерний Гоша

Bobo
2

Та нет, он обычный делец, каких в том же списке полно. Умеет красиво ссать в уши и необычными делами больше других занимается, вот и всё)

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Bobo Momo

Вечерний
2

Сделал революцию в автомобилестроении и в космической отрасли.

Титан, масштаб которого непривычен для уставшего 21 века.

Это уровень Эдиссона, Форда, Рокфеллера.

Настоящее величие.

Ответить

Вечерний Гоша

Bobo
2

Электроавтомобили он не придумывал, в космос первым не полетел, даже за пределы околоземной орбиты далеко не первый взглянул. Его заслуг никто не отменяет, в каждую из отраслей, которых он коснулся, он внёс достаточно инноваций чтобы получить заслуженное уважение, но блин, какой сверхчеловек? Какой Иисус? Какое величие? Идолопоклонничеством не надо заниматься.

Ответить

Syzygy

Вечерний
1

Не придумывал, но электромобилизацию планеты запустил именно он. Да и интерес к космосу вернул именно он. А Starlink - проект уровня GPS.

Ответить

Bobo Momo

Вечерний
0

Это просто слепота и зависть.

Надо смотреть на роль личности.

Что было бы в соответствующих отраслях без СпейсИкс и Теслы? 

Его роль колоссальна, он изменил мир, он дал ему надежду.

Ответить

Вечерний Гоша

2

Лет через двадцать станет самым богатым на Марсе и там его точно уже никто не догонит.

Ответить

Kesha Pazzy

1

Илон скоро купит и соберет футбольную команду из Абрамовичей, Усмановых и Потаниных.

Ответить

Святослав Гусев

1

И кроме «будущего марса» обычный гражданин ничего с этот так и не получает, а шума сколько, словно лекарство от рака находит Маск и его компания.

Ответить

Syzygy

Святослав
0

Маск обычным гражданам ничего не должен, кроме того, что в контрактах написано.

Ответить

Виктор Булов

1

Это нереальная прибыль. Акции Тесла выросли, упадут и он вместе с ними. Всё это очень относительно.

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Форбс опять непонятно на основании чего дал дурову оценку теперь аж в 17 млрд. 3 млрд с потолка были взяты, теперь и вовсе 17

Ответить

Kesha Pazzy

Shlomo
0

Ну да. Глупо брать в долг 1 млрд, когда ты семнадцатимиллиардер

Ответить

Kesha Pazzy

Shlomo
0

У Форбс есть методика по оценке стомости непубличных компаний.
Дуров с учетом перспектив Телеграм крайне недоценен.

Ответить

Kesha Pazzy

0

Из-за Илона не сразу заметил, что в статье указан настоящий эмиратец Павел Дуров. 

Ответить

Kesha Pazzy

0

А на каком месте в России Тиньков?
Или он указан в британском списке Форбс?

Ответить

Kesha Pazzy

0

А Дуров-то больше миллиардер, чем Тиньков.

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Kesha Pazzy

0

Дуров богаче Тинькова (согласно Форбс).
Интересно - а что на это скажет Тиньков?

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